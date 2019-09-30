Как мы произошли от инопланетян

Петр Саруханов / «Новая»

Моего приятеля Сергея Михайлова, главного редактора газеты «Листок», дочка огорошила вопросом: «Папа, а мы правда произошли не от обезьян, а от инопланетян?» Папа спросил, откуда сведения. Девочка ответила: «Учительница в школе сказала».

Папа было решил, что девочка что-то не поняла, но оказалось, что факт сей изложен в учебнике. Редактором учебника является Никитин А.Ф. Это учебник обществознания. И да,

там на полном серьезе сказано, что существуют три теории (!) происхождения человека. «Божественная», «Эволюционная (от обезьян)» и «Космическая».

Про «эволюционную» в учебнике написано так: «Многие антропологи считали и считают ее недоказанной». «Существуют и другие теории происхождения человека. Например, что род человеческий произошел от космических пришельцев».

К сожалению, учебник не сообщает нам, какие антропологи поддерживают эту замечательную теорию, в каких peer-reviewed журналах они публиковали свои работы и есть ли какие-то другие антропологи, которые «считают ее недоказанной». Так что «недоказанным» в учебнике А.Ф. Никитина оказывается только Дарвин.

Такое нестандартное заявление заставило меня саму взяться за этот кладезь знаний, и оказалось, что А.Ф. Никитин вместе со своими соавторами наплодил целую линейку учебников — ​с 5-го по 11-й класс включительно, и все написаны неподражаемым авторским коллективом верных наследников Козьмы Пруткова и графа Хвостова.

Тут надо сказать, что задача авторам выпала нелегкая. Они должны в доступной школьникам форме рассказать обо всех основных проблемах, которые занимают современную антропологию, социологию и психологию. Естественно было бы ожидать от авторов хоть какого-то знакомства с данными вопросами и ссылок на именитых предшественников — ​от Дюркгейма с Фрейдом до Юваля Ноах Харари.

Но А.Ф. Никитин не ищет легких путей.

Вместо этого он и его соавторы решили поделиться со школьниками собственными представлениями о прекрасном.

Вот, например, в учебнике «Естествознание» за 8–9-й класс (8-е издание, Москва, «Просвещение», 2011 г.) в параграфе «Духовная жизнь человека» рассуждается о духовных ценностях на примере поступка сына Ноя, Хама, описанного в главе 9 книги Бытия (автором данного параграфа значится И.В. Метлик).

«Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и обнажился в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего». (Быт. 9:20–23). «Поведение Хама, посмеявшегося над наготой отца, бесчеловечно, низменно, — ​пишет автор. — ​Оно — ​свидетельство его нечувствительности к высшему началу, ко всему духовному вообще. С тех пор говорят о хамском поведении, хамстве. Это своего рода слепота души, неумение отличать обыденное от святого. <…> В случае Хама — ​неспособность сдерживать более примитивные душевные движения (смех) высшими духовными качествами (почтение, уважение отца)» (стр. 29).

Оставим в стороне интеллектуальный уровень текста.

У меня вопрос: откуда автор взял, что Хам смеялся над отцом? В книге Бытия ничего подобного не говорится. В ней говорится, черным по белому, и в оригинале, и в любом переводе, что Хам увидел своего отца пьяным и голым, о чем он «вайягед лишне эхав бахуц» — ​т.е. «и рассказал двум братьям снаружи». Мне неизвестны случаи, когда глагол «лехагид» переводится как «смеяться». Автор просто совершает новое открытие в библеистике.

Библейские и христианские темы авторы вообще очень любят. Вот, например, как учебник (!) по обществознанию рассказывает о человеческих эмоциях.

«В христианской культуре, — ​сообщает учебник, — ​есть специальные названия для различных этапов развития эмоции, которые мы в нашей обыденной жизни просто не замечаем. Вот, например, чувство страха или любая другая эмоция. Первый след зарождающегося страха монахи называли «помыслом»… Допустим, помысел мы прозевали. Тогда образуется прилог. Это означает, что помысел проникает в сердце, становится эмоцией. Там он получил силу и теперь распространяется в душе. Этот момент называют «приражением» (стр. 25).

ЧТО?!

«Прилог»? «Приражение»? В учебнике, в параграфе «самопознание», написанном на пиджин-русском, нам рассказывают об эмоциях, опираясь — ​нет, не на бихейвиористов, не на Вильяма Джеймса, не на эволюционную биологию, не на нейрофизиологию, — ​

а на словарь и термины, употребляемые византийскими скрепоносными фанатиками V–VI вв. н.э. — ​Марком Аскетом и Максимом Исповедником!

Мы могли бы ожидать, что после «прилога» и «приражения» мы все-таки услышим что-нибудь про гиппокамп и кору головного мозга. Все-таки задача учебника декларирована как «дополнить знания учащихся о человеке, обществе, экономике».

Но нет. Автор продолжает витийствовать.

«Как обуздать своих коней? — ​пишет он. — ​Некоторые мыслители сравнивали буйство страстей в человеческой душе со зверинцем, где в одной клетке собраны дикие хищники, пресмыкающиеся, пугливые кролики, ленивцы и т.п. Воспользуемся еще и другим, не менее известным подобием. Представьте себе экипаж, запряженный четверкой лошадей. Крепкая, чистая повозка мчится по дороге, сразу видно, что хозяин содержит ее в полном порядке. Кучер крепко держит вожжи, умело управляет лошадьми… Кучер — ​это разум. Коляска — ​это тело. Лошади — ​это чувства»…

Что это? Как это?

Это — ​учебник, написанный в начале XXI века? Издающийся миллионными тиражами? «Кучер — ​это разум, лошади — ​это чувства»? Это все драгоценные максимы, которыми А.Ф. Никитин и Ко считают нужным поделиться со школьниками вместо рассказа о Джеймсе и Ланге? Редактор и авторы, правда, считают, что ученики 8-го класса вместо знакомства, пусть на самом простом уровне, с современной нейрофизиологией нуждаются в притчах деревенского дьячка, пересказанных языком инструктора райкома партии?

Ни малейшего следа какого-либо знакомства авторов учебника что с современными, что с классическими науками о человеке просто не наблюдается. Вместо этого текст состоит из перлов вроде:

«Существует мнение, что слово «семья» означает «семь я» (стр. 55). «Время идет незаметно. И одна эпоха сменяет другую иногда на глазах одного поколения» (стр. 69).

А вот как лихо разделывается учебник с таким известным феноменом человеческого общества, как война:

«Жадность, зависть, гордыня, тщеславие, ненависть — ​эти человеческие пороки и являются главными причинами захватнических войн».

Ау. Это же учебник! По нему учат.

Вот спрашивает училка где-нибудь в деревне: что является причиной войн? А ученик начитался какого-нибудь Клаузевица и скажет: «Каждый век имеет свой тип войны, свои ограничительные условия и свои особые предпосылки». А учитель ему: «Садись, два! Причина войны — ​зависть и гордыня». Честное слово, учебник Никитина заставляет пожалеть о Марксе, который худо-бедно рассматривал войны как процесс конкуренции за ресурсы.

Как могло такое получиться? Как это преподается в школах?

Очень просто. Дело в том, что науки «обществознание» не существует. По «обществознанию» нет Ph.D. и нет докторов наук. Нет кандидатов. Нет даже перевода этого уродского термина на английский или французский. Антропология, социология, семиотика, лингвистика, экономика, психология — ​есть. А «обществознания» — ​нету. Как следствие, вместо «обществознания» в школе преподается вот это:

гордыня — ​причина войн, крепкая семья — ​прообраз государства, а библейский Хам пострадал от того, что не имел духовных скреп.

Никакого отношения к «науке» это в принципе не имеет. Это пересказ Иоанна Златоуста в терминах, понятных зрителю РЕН-ТВ.

Отдельно не могу не сказать вот о чем. Важнейшей частью науки является ссылочный аппарат. Нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах, кроме как в районной стенгазете, недопустимы выражения: «часто можно услышать» или «некоторые считают». Представьте себе, что в учебнике по физике будет написано, что «некоторые считают», что «сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению».

Если автор текста делится научной теорией, согласно которой человек произошел от космических пришельцев, он должен в этом месте поставить сносочку, а в конце учебника привести по ссылочке хотя бы некоторое количество трудов знаменитых антропологов, которые привели его к данному утверждению, и желательно, чтобы эта ссылочка вела не на газету «СПИД-Инфо».

Так что странно не то, что в учебнике под редакцией А.Ф. Никитина сообщается, что мы, возможно, произошли от инопланетян. Странно, что там не упоминается, что есть три гипотезы о том, как устроена земля: одна — ​что она круглая, другая — ​что она плоская и третья — ​что она стоит на трех китах. Видимо, это потому, что учебник все-таки не по географии.