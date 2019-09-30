Анатолий Яковлевфилософ
Власть самодостаточна, она существует сама для себя и ни в чем не нуждается: ни в честных выборах, ни в представительном парламенте, ни в свободе, о которой все еще мечтают дожившие до новых времен либералы. Даже люди ей, по-видимому, не нужны, выгоды от них мало, а хлопот не оберешься. Уже больше двух столетий студенты философских факультетов всего мира мучаются, пытаясь понять, что такое вещь-в-себе (по Иммануилу Канту). И вот одним из последних достижений нашей «системы» стало создание — на радость учебному процессу — ясной и отчетливой модели, к которой даже можно подойти и на нее посмотреть, хотя делать это категорически не рекомендуется. Перед нами предстала во всей красе власть-в-себе. Не в первый раз, конечно. Но что мы увидели в июле-августе 2019 года?
Поначалу было похоже, что в центре столицы, пугающе близко к Кремлю, проходят масштабные учения по пресечению массовых беспорядков. Но затем стало понятно, что это не так.
Началось все с дела Голунова и фальсификации доказательств — характерного приема имитационно-карательного правосудия, когда хватают случайно попавших на глаза или кому-то насоливших граждан и лепят из них преступников (кстати, сколько таких сидит по всей стране?). Делается это и для выполнения плановых показателей по различным статьям и карьерного роста отчитывающихся. Журналиста удалось отбить, задействовав волшебные ресурсы, но при этом была задета корпоративная честь. И что же вы хотите? Чтобы вам все сошло с рук? Ну так получайте.
В ходе побоища задерживают более двух с половиной тысяч граждан, а затем все идет по заветам вечно живого Иосифа Джугашвили. Наверное, в «народные» скоро запишут еще одну полезную статью — за инакомыслие, необходимую в тех случаях, когда улик не хватает. И это станет настоящим пиром правосудия.
Вооруженные дубинками группы в черном (цвет, по-видимому, должен придавать их действиям видимость законности) наводняют центр города и применяют силу в отношении граждан, которые — какой ужас! — «не согласовали» мирный протест против фальсификаций и в защиту правопорядка. Но разве эти полки и батальоны без опознавательных знаков имеют право избивать людей за то, что кто-то что-то «не согласовал»? Такого права у них (пока) нет, и, чтобы оправдать избиения, людям вменяют насильственные действия, которых они не совершали.
Налетающие на граждан, сбивающие их с ног неопознанные существа, форменные ноумены (они же — ноу-мены), как бы дают понять: мы, те, что в черном, и в касках, и при дубинах, именно мы, а не вы здесь власть, поэтому забудьте про верховенство закона и про то, что источником власти является народ. Источником власти всегда является сама власть.
Нам, власти, всегда и все позволено, в том числе насилие в отношении народа. И мы заранее и полностью оправданы. А вы, те, кто не в черном, — вы даже не рабы и не холопы. Вы — никто.
После недавних событий власти надо было бы, развивая наступление на граждан, всю тьму-тьмущую слуг нашего Левиафана вырядить — для пущей острастки населения — в черные балахоны и маски и обязать, встретив на улице не падающих ниц подозрительных граждан или заметив на их физиономиях неуважительное неподобострастие, бить прицельно и от всей души (в живот, по головам и кулаком, и дубиной) и в экстазе пинать ногами уже поваленных, а затем тащить за волосы в участок, там пытать и сразу же, не откладывая в долгий ящик, судить, ну и сажать, конечно. Наверняка многие справились бы с таким заданием не хуже июльско-августовских героев.
Попав под раздачу, даже самые слабые студенты быстро уяснят, что такое Ding an sich. А если кому-то из них придет в голову, что Кант, пожалуй, призвал бы отдать этих ряженых и их начальство под суд за неоправданную жестокость и наглый произвол, то придется напомнить учащимся: власть существует для самой себя, от нас, смертных, никак не зависит, а потому практически неподсудна.
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