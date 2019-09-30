«То, что эти дома живы, — архитектурное чудо»

5 октября в Петербурге стартует школа волонтеров в сфере сохранения культурного наследия — 180 добровольцев обучат основам реставрационного дела и мониторингу состояния исторических объектов. «Новая» рассказывает, как устроен этот проект.

«Если я вижу, что житель открывает дверь в парадную, обязательно туда нырну, чтобы посмотреть! Я без этого уже не могу, — говорит Светлана Конычева, выпускница школы волонтеров прошлого созыва. Из 700 соискателей Светлана оказалась в числе 90 зачисленных: конкурс был как у престижного вуза — семь человек на место.

Светлане 57 лет, по образованию экономист. Всю жизнь работала в арт-бизнесе. Вторая ее страсть — краеведение: окончила двухгодичную программу обучения в Институте Петербурга, летом участвовала в пилотном проекте «Волонтеры наследия» (работы по воссозданию исторического облика улиц, прилегающих к объектам культурного наследия в Псковской области. — Ред.). Кроме того, координировала экскурсии проекта «Открытый город», откуда и узнала о первом наборе в школу. «Выбрала мониторинг объектов культурного наследия, другого для себя не мыслила. С моим багажом знаний именно эту работу я могла выполнить с легкостью и огромным интересом», — объясняет она.

Школа волонтеров в 2018 году. Фото: «Открытый город»

обучение Начиная с 5 октября волонтеры сядут за парты реставрационного колледжа «Кировский» и Реставрационно-художественного колледжа на два месяца. Программа рассчитана на 20 часов занятий по вечерам и субботам: 8 часов теории и 12 часов практики. На мастер-классы волонтеры отправятся в реставрационные мастерские по металлу, дереву и живописи. Выпускники получат сертификаты от ВООПИиК, дающие право под руководством профессионалов работать на объектах культуры. В этом году набор увеличили вдвое — до 180 волонтеров на четыре направления: реставрация деревянных конструкций и произведений из дерева; архитектурно-художественная отделка (лепные и малярные работы); реставрация кирпичных кладок; мониторинг объектов культурного наследия. Обучение бесплатное.

Квартал. Глаза и знания — главные инструменты волонтеров школы. Лекции дали базу — от архитектурных терминов до нюансов законодательства в сфере сохранения культурного наследия. Практика показала, как составлять акт осмотра исторического здания, и научила особенностям фотофиксации исторического экстерьера и интерьера. А дальше — свободное плавание. КГИОП распределил кварталы исторической застройки (здания постройки до 1917 года. — Ред.) среди выпускников «четвертого направления». Светлане с напарницей — а для безопасности советуют ходить на осмотры группами по два-три человека — достался квартал 1079 в Адмиралтейском районе. Он ограничен Витебской ул., Мясной ул., наб. реки Пряжки, Лоцманской ул. и включает порядка 40 домов, которые строились преимущественно для рабочих Адмиралтейских верфей.

Волонтеры проекта работают на объекте. Фото: «Открытый город»

Обход. «Здесь нет пышного декоративного убранства, но одно то, что они продолжают жить, — уже архитектурное чудо. Обойти дом занимает не один час: при возможности — спуститься в подвал, подняться на чердак, зайти в квартиры — на этот случай нас обеспечили документом, что мы не просто так любопытствуем, — рассказывает Светлана. — Жильцы, как правило, пускают к себе, с удовольствием откликаются и лишь за редким исключением говорят «нет». Ну один скажет, второй, а третий обязательно пустит. Бывает, и на улице подождешь — пока дверь в парадную кто-то не откроет. А зайдешь — иной раз дух захватывает!»

Находка. «Важно «насматривать», чтобы не упустить ни одной исторической детали, включая даже такие, как крепления водосточных труб, световую и оконную арматуру, радиаторы отопления и флагодержатели, коих с XIX века осталось достаточно много. И это не говоря о парадных фасадах и лестницах, металлодекоре, каминах, витражах, исторических табличках, почтовых ящиках, дверных звонках и ручек дверей. Да и во дворах до сих пор встречаются исторические элементы благоустройства: палисадники, скверы, ограды, фонари, колесоотбойные тумбы, декроттуары. Очень увлекательно! — делится Светлана. — Если я иду и вижу дом со штукатуркой «внабрызг», сразу понимаю, что он родом из начала XX века. А обнаружив рустованный оконный свод на фасаде одного из домов набережной Пряжки, я определила, что это постройка конца XVIII века, — большая редкость для квартала!»

Фото: «Открытый город»

Помощь. По информации ВООПИиК, в этом году новобранцы школы будут задействованы на практике на трех объектах: Дом Елисеева (ул. Ломоносова, 14), где продолжится работа над входной группой, Доходный дом Бернштейна (2-я Советская ул., 10Б), где проведут расчистку метлахской плитки в парадных от краски, и Доходный дом Чайковского (ул. Маяковского, 36–38), где предусмотрены расчистка лепного декора парадных и малярные работы. «Свежий пример — Дача Ридингер. Аварийное деревянное здание — еще недавно в него было не зайти: груды мусора, битые окна, протекающая крыша. Буквально за месяц добровольцы проекта «Открытый город», в том числе ученики школы волонтеров, помогли реставраторам провести консервацию — от уборки до ремонта кровли. Сейчас силами ВООПИиК на объекте выставлена охрана. Это небольшое, но реальное дело», — говорит Антон Иванов, зампредседателя совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК, руководитель проекта «Открытый город».

Мониторинг. В КГИОП (Комитет по охране памятников культуры. — Ред.) — 200 человек, в ВООПИиК — 300, а памятников под охраной в Петербурге 8 тысяч, еще больше исторических зданий постройки до 1917 года. «При всем желании нам не отследить их состояние без помощи горожан. Волонтеры школы — это, по сути, народный контроль. Сколько витражей, окон с исторической расстекловкой при ремонтах просто-напросто выносят на помойку и меняют их на новые стеклопакеты! Чтобы не растерять все до конца, нам нужны неравнодушные помощники-горожане, — продолжает Антон Иванов. — У волонтерства в нашем городе глубокие корни. Движение добровольных помощников реставраторов развивалось под эгидой ВООПИиК начиная с 60-х годов прошлого века. В послевоенные годы они помогали профессионалам восстанавливать исторический облик города. Так что мы возрождаем хорошо забытую старую традицию».

Фото: «Открытый город»

КСТАТИ «На Зверинской улице, 18 (доходный дом, арх. Эрлих, 1910 год), сбили историческую метлахскую плитку, — забила тревогу в группе ФБ «Петроградская диаспора» жительница дома Елизавета Попивчак. — Сделали это новые жильцы во главе со старшим по парадной. В дальнейшем планируют ставить стеклопакеты в парадной, но на этажах сохранились витражи с гербом дома». Как стало известно «Новой», к ситуации уже подключилось ВООПИиК. О подобных фактах горожане могут сообщать на почту voopiik-spb@mail.ru.

МКД. Совет многоквартирных домов (МКД) — один из участников проекта, и ВООПИиК очень приветствует в школе волонтеров управляющих домами, так как после реставрации ТСЖ должно быть заинтересовано в бережном сохранении парадных и фасадов. Разительный контраст наблюдают волонтеры «Открытого города», когда проводят бесплатные экскурсии по доходным домам. Так, в сказочной красоты Дом эмира бухарского на Каменноостровском, 44, хоть без маски не заходи — настолько все загажено. В отличие от Дома акционерного общества «Строитель» на проспекте Добролюбова, 19, который жители берегут, или Дома Елисеева, где, чтобы поддерживать чистоту и порядок, ТСЖ наняло консьержа, а за вход и фотосессию в парадной собирают по 100 рублей с человека.

Желание. Анна Шлейникова — одна из тех, кто вместе с соседями хочет помочь своему дому. «Я живу на Петроградской стороне, и мы с соседями ведем страничку нашего Дома с драконами (Доходный дом Асташева на Зверинской ул., 17Б) в фейсбуке, — рассказывает она. — По первому образованию я историк, музейную практику отрабатывала в Петропавловке. Многое уже забылось, но я понимаю ценность исторической ткани города и важность соблюдения техники реставрации».

Анне 40 лет, она работает в крупной IT-компании и в этом году подала заявку в школу волонтеров по направлению лепных и малярных работ.

«У нас есть желание привести в порядок парадные, но при этом не навредить. На ЖКС не приходится надеяться, а опыта, знания техник у меня и у соседей не хватает. Когда на доме сбивали бухтящую лепнину с фасада, мы попросили не сбрасывать ее, а снять аккуратно — так что есть даже материал, над чем работать и на чем учиться, — говорит Анна. — Мы добиваемся капитального ремонта фасада, а чтобы контролировать работы, надо понимать их особенности и техническую сторону. Для меня школа волонтеров — в первую очередь это учеба, которую хочется применить на практике: помочь своему дому, соседним домам»

Занятие в реставрационной мастерской. Фото: «Открытый город»