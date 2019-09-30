«То, что эти дома живы, — архитектурное чудо»
Как петербуржцев учат охранять культурное наследие
Фото: «Открытый город»
Надежда Куликоваспециально для «Новой в Петербурге»
5 октября в Петербурге стартует школа волонтеров в сфере сохранения культурного наследия — 180 добровольцев обучат основам реставрационного дела и мониторингу состояния исторических объектов. «Новая» рассказывает, как устроен этот проект.
«Если я вижу, что житель открывает дверь в парадную, обязательно туда нырну, чтобы посмотреть! Я без этого уже не могу, — говорит Светлана Конычева, выпускница школы волонтеров прошлого созыва. Из 700 соискателей Светлана оказалась в числе 90 зачисленных: конкурс был как у престижного вуза — семь человек на место.
Светлане 57 лет, по образованию экономист. Всю жизнь работала в арт-бизнесе. Вторая ее страсть — краеведение: окончила двухгодичную программу обучения в Институте Петербурга, летом участвовала в пилотном проекте «Волонтеры наследия» (работы по воссозданию исторического облика улиц, прилегающих к объектам культурного наследия в Псковской области. — Ред.). Кроме того, координировала экскурсии проекта «Открытый город», откуда и узнала о первом наборе в школу. «Выбрала мониторинг объектов культурного наследия, другого для себя не мыслила. С моим багажом знаний именно эту работу я могла выполнить с легкостью и огромным интересом», — объясняет она.
обучение
Начиная с 5 октября волонтеры сядут за парты реставрационного колледжа «Кировский» и Реставрационно-художественного колледжа на два месяца. Программа рассчитана на 20 часов занятий по вечерам и субботам: 8 часов теории и 12 часов практики. На мастер-классы волонтеры отправятся в реставрационные мастерские по металлу, дереву и живописи. Выпускники получат сертификаты от ВООПИиК, дающие право под руководством профессионалов работать на объектах культуры. В этом году набор увеличили вдвое — до 180 волонтеров на четыре направления: реставрация деревянных конструкций и произведений из дерева; архитектурно-художественная отделка (лепные и малярные работы); реставрация кирпичных кладок; мониторинг объектов культурного наследия. Обучение бесплатное.
Квартал. Глаза и знания — главные инструменты волонтеров школы. Лекции дали базу — от архитектурных терминов до нюансов законодательства в сфере сохранения культурного наследия. Практика показала, как составлять акт осмотра исторического здания, и научила особенностям фотофиксации исторического экстерьера и интерьера. А дальше — свободное плавание. КГИОП распределил кварталы исторической застройки (здания постройки до 1917 года. — Ред.) среди выпускников «четвертого направления». Светлане с напарницей — а для безопасности советуют ходить на осмотры группами по два-три человека — достался квартал 1079 в Адмиралтейском районе. Он ограничен Витебской ул., Мясной ул., наб. реки Пряжки, Лоцманской ул. и включает порядка 40 домов, которые строились преимущественно для рабочих Адмиралтейских верфей.
Обход. «Здесь нет пышного декоративного убранства, но одно то, что они продолжают жить, — уже архитектурное чудо. Обойти дом занимает не один час: при возможности — спуститься в подвал, подняться на чердак, зайти в квартиры — на этот случай нас обеспечили документом, что мы не просто так любопытствуем, — рассказывает Светлана. — Жильцы, как правило, пускают к себе, с удовольствием откликаются и лишь за редким исключением говорят «нет». Ну один скажет, второй, а третий обязательно пустит. Бывает, и на улице подождешь — пока дверь в парадную кто-то не откроет. А зайдешь — иной раз дух захватывает!»
Находка. «Важно «насматривать», чтобы не упустить ни одной исторической детали, включая даже такие, как крепления водосточных труб, световую и оконную арматуру, радиаторы отопления и флагодержатели, коих с XIX века осталось достаточно много. И это не говоря о парадных фасадах и лестницах, металлодекоре, каминах, витражах, исторических табличках, почтовых ящиках, дверных звонках и ручек дверей. Да и во дворах до сих пор встречаются исторические элементы благоустройства: палисадники, скверы, ограды, фонари, колесоотбойные тумбы, декроттуары. Очень увлекательно! — делится Светлана. — Если я иду и вижу дом со штукатуркой «внабрызг», сразу понимаю, что он родом из начала XX века. А обнаружив рустованный оконный свод на фасаде одного из домов набережной Пряжки, я определила, что это постройка конца XVIII века, — большая редкость для квартала!»
Помощь. По информации ВООПИиК, в этом году новобранцы школы будут задействованы на практике на трех объектах: Дом Елисеева (ул. Ломоносова, 14), где продолжится работа над входной группой, Доходный дом Бернштейна (2-я Советская ул., 10Б), где проведут расчистку метлахской плитки в парадных от краски, и Доходный дом Чайковского (ул. Маяковского, 36–38), где предусмотрены расчистка лепного декора парадных и малярные работы. «Свежий пример — Дача Ридингер. Аварийное деревянное здание — еще недавно в него было не зайти: груды мусора, битые окна, протекающая крыша. Буквально за месяц добровольцы проекта «Открытый город», в том числе ученики школы волонтеров, помогли реставраторам провести консервацию — от уборки до ремонта кровли. Сейчас силами ВООПИиК на объекте выставлена охрана. Это небольшое, но реальное дело», — говорит Антон Иванов, зампредседателя совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК, руководитель проекта «Открытый город».
Мониторинг. В КГИОП (Комитет по охране памятников культуры. — Ред.) — 200 человек, в ВООПИиК — 300, а памятников под охраной в Петербурге 8 тысяч, еще больше исторических зданий постройки до 1917 года. «При всем желании нам не отследить их состояние без помощи горожан. Волонтеры школы — это, по сути, народный контроль. Сколько витражей, окон с исторической расстекловкой при ремонтах просто-напросто выносят на помойку и меняют их на новые стеклопакеты! Чтобы не растерять все до конца, нам нужны неравнодушные помощники-горожане, — продолжает Антон Иванов. — У волонтерства в нашем городе глубокие корни. Движение добровольных помощников реставраторов развивалось под эгидой ВООПИиК начиная с 60-х годов прошлого века. В послевоенные годы они помогали профессионалам восстанавливать исторический облик города. Так что мы возрождаем хорошо забытую старую традицию».
КСТАТИ
«На Зверинской улице, 18 (доходный дом, арх. Эрлих, 1910 год), сбили историческую метлахскую плитку, — забила тревогу в группе ФБ «Петроградская диаспора» жительница дома Елизавета Попивчак. — Сделали это новые жильцы во главе со старшим по парадной. В дальнейшем планируют ставить стеклопакеты в парадной, но на этажах сохранились витражи с гербом дома». Как стало известно «Новой», к ситуации уже подключилось ВООПИиК. О подобных фактах горожане могут сообщать на почту voopiik-spb@mail.ru.
МКД. Совет многоквартирных домов (МКД) — один из участников проекта, и ВООПИиК очень приветствует в школе волонтеров управляющих домами, так как после реставрации ТСЖ должно быть заинтересовано в бережном сохранении парадных и фасадов. Разительный контраст наблюдают волонтеры «Открытого города», когда проводят бесплатные экскурсии по доходным домам. Так, в сказочной красоты Дом эмира бухарского на Каменноостровском, 44, хоть без маски не заходи — настолько все загажено. В отличие от Дома акционерного общества «Строитель» на проспекте Добролюбова, 19, который жители берегут, или Дома Елисеева, где, чтобы поддерживать чистоту и порядок, ТСЖ наняло консьержа, а за вход и фотосессию в парадной собирают по 100 рублей с человека.
Желание. Анна Шлейникова — одна из тех, кто вместе с соседями хочет помочь своему дому. «Я живу на Петроградской стороне, и мы с соседями ведем страничку нашего Дома с драконами (Доходный дом Асташева на Зверинской ул., 17Б) в фейсбуке, — рассказывает она. — По первому образованию я историк, музейную практику отрабатывала в Петропавловке. Многое уже забылось, но я понимаю ценность исторической ткани города и важность соблюдения техники реставрации».
Анне 40 лет, она работает в крупной IT-компании и в этом году подала заявку в школу волонтеров по направлению лепных и малярных работ.
«У нас есть желание привести в порядок парадные, но при этом не навредить. На ЖКС не приходится надеяться, а опыта, знания техник у меня и у соседей не хватает. Когда на доме сбивали бухтящую лепнину с фасада, мы попросили не сбрасывать ее, а снять аккуратно — так что есть даже материал, над чем работать и на чем учиться, — говорит Анна. — Мы добиваемся капитального ремонта фасада, а чтобы контролировать работы, надо понимать их особенности и техническую сторону. Для меня школа волонтеров — в первую очередь это учеба, которую хочется применить на практике: помочь своему дому, соседним домам»
ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ
Организатор: Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) совместно с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и Союзом реставраторов Санкт-Петербурга в рамках проекта «Открытый город».
Финансирование: В прошлом году школа волонтеров работала на общественных началах, в этом году ВООПИиК выиграл грант от Министерства культуры в рамках программы «Волонтеры культуры» от нацпроекта «Культура».
Закон: Любые виды работ на историческом объекте ведутся в соответствии с законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). До появления подзаконного акта, который будет регламентировать участие в реставрационном процессе волонтеров, добровольцев можно привлекать только на подготовительные этапы работ.