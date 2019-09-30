«Исполнение законов хромает, как и я»

С 2011 года в Тюменской области проходит реализация программы «Доступная среда». За девять лет на нее выделено 2,2 млрд рублей. Декларируемые цели — социальная интеграция инвалидов; адаптация городской инфраструктуры для маломобильных граждан. Как реализуется эта программа на практике, можно проследить по трехлетней борьбе тюменца Андрея Романова.

Андрей Александрович просит меня позвонить ему до того, как буду выезжать, — ​мужчине тяжело выходить из дома, особенно преодолевать последние пять ступеней на первом этаже, это требует времени. В воскресный вечер его двор перекрыт машинами. Непросто здесь передвигаться человеку с парализованной левой половиной тела и тростью, преодолевая высокие бордюры возле дома, сквозь ливневки, не справляющиеся с прошедшим дождем.

Предлагаю прокатиться в центр, на ум приходит бюджетная пиццерия на Цветном бульваре, но про себя сразу же отвергаю этот вариант: там Романову придётся преодолевать множество ступенек.

Мы едем в предложенный Романовым ТЦ «Кристалл». Здесь безбарьерный вход, удобный лифт, с помощью которого человек в коляске легко может попасть на второй и третий этажи.

— ТРЦ — ​это бизнес, коммерция. Тематика защиты прав инвалидов сейчас находит отклик у людей, поэтому бизнес хотя бы как-то подстраивается, новые ТЦ строят на европейский лад. Государственные и социальные учреждения на людей с ограниченными возможностями не ориентируются вовсе, — ​говорит Романов.

Инвалидом Андрей стал семь лет назад. Ему было 39. Перенес инсульт. До этого был успешным человеком, работал региональным управляющим крупнейших международных ритейлов. После инсульта карьера рухнула.

— Если бы не дети, я бы не справился, — ​говорит он. — ​Дети живут со мной, помогают во всем, а я им.

Пенсия Романова по инвалидности — ​12 000 рублей в месяц. Еще 7 200 рублей получает от государства его младший сын, инвалид с нарушением развития интеллекта.

Борьба Андрея Романова за доступную среду началась с изучения законов и сопоставления изложенного в них с реальностью.

— Существует Федеральный закон № 360 «Единовременная выплата пенсионных накоплений», этим летом в него были внесены изменения: накопительная (единовременная) пенсия выплачивается в случае выхода на пенсию по возрасту, то есть в 60 лет, или в случае смерти. Молодым инвалидам, особенно1–2-й групп инвалидности, очень проблематично дожить до 60 лет. С предложением об изменении этого закона я вышел к нашим тюменским депутатам, поскольку они вправе обратиться в Госдуму и предложить изменения в любой ФЗ. Председатель облдумы Корепанов мне ответил: «Это нецелесообразно». Он уже на пенсии, ему, конечно, это не нужно. А мне не дожить до 60 лет, у меня уже несколько инсультов, несколько инфарктов. При жизни я могу эти деньги потратить на лечение.

Получив отказ в Тюмени, Романов стал писать в Москву. В течение трех недель написал каждому депутату — ​460 обращений и еще 240 направил в Сенат. Из

460 депутатов ответили не более 40, ответы оказались размытыми. «Единая Россия» сообщила, что они намерены работать над изменениями в законе, и спустила заявление Романова тюменским депутатам. Изменения внесены не были.

Переписка с чиновниками оказалась тратой времени.

Андрей Романов решил действовать иначе: записал и опубликовал несколько видеороликов, не побоявшись продемонстрировать на собственном примере унижения, которым подвергаются люди с ограниченными возможностями.

— Я стал публиковать в сети ролики о том, какова моя реальная повседневная жизнь вне домашних стен.

Чиновники рапортуют о создании комфортной городской среды, а я утром ползком поднимаюсь в банк, в котором получаю пенсию.

Затем на пятой точке из него спускаюсь. Для расторжения договора с интернет-провайдером так же заползал к ним в офис, поскольку кнопки вызова сотрудника не работали. Идешь в больницу — ​совершенно невозможно преодолеть подземные-надземные переходы, приходится обходить их, делая крюк в целый квартал. А когда пришел — ​то же самое: если необходимо подняться на второй этаж, то все, не могу дойти до врача.

После публикации роликов на ситуацию с правами инвалидов обратили внимание тюменские СМИ. А следом за ними — ​и чиновники: заместитель губернатора Тюменской области по социальным вопросам Ольга Кузнечевских подала против Романова иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стала ситуация в Тобольске: со счета 20-летнего инвалида Андрея Трифонова исчезли собранные всем миром деньги. Романов, комментируя это, заявил, что средства могли исчезнуть со счета «с одобрения чиновников департамента соцразвития Тюменской области и его уважаемого директора Кузнечевских Ольги Александровны».

Романов судится и сам: принуждает городские организации становиться доступнее для инвалидов. Есть два победных решения: по Ханты-Мансийскому банку «Открытие» и одному из городских интернет-провайдеров. Моральная компенсация для инвалида по решению судов составила 20 000 рублей и 1000 рублей соответственно.

— Когда ты здоров, не задумываешься о том, высокие ли дорожные бордюры, есть ли пандусы, в каком функциональном состоянии они находятся. Только когда испытываешь это на себе, понимаешь, каково это. Очень многое у нас делается формально, для галочки. Создается видимость заботы об инвалидах. Когда я стал инвалидом, увидел, сколько недоработок.

Андрей Романов рассказывает, что инвалиды во время прогулки с трудом вынуждены преодолевать каждый бордюр. Закон предусматривает, что высота бордюров должна составлять 1,5 см, но на деле в Тюмени они повсеместно высотой 5–7 см.

— Для меня, инвалида с одной парализованной стороной тела, это означает приложение дополнительной массы усилий, чтобы обойти, перешагнуть их, вместо спокойной, ровной прогулки. Я принципиально снял на видео бордюры на перекрестке улиц Пермякова–Широтная и выложил в блог, в результате прокуратура начала шевелиться, вынесла постановление об устранении нарушений в высоте этих бордюров до 3 см. Я принципиально осветил эту тему еще раз: сейчас они уже составляют 1 см, идеально ровные бордюры стали на Широтной, можно сказать, «выстраданные». Законы на бумаге написаны неплохие, исполнение вот только хромает, так же, как я.

2 года назад, осенью, Андрей Романов шел за покупками и спустился в подземный переход на Пермякова — ​на его строительство было потрачено 400 миллионов рублей.

Вниз спустился, а обратно подняться уже не смог: пришлось вызывать спасателей.

Чиновники отреагировали, заявив, что подъемник в данном переходе предназначен только для инвалидов-колясочников.

Романов отмечает, что подъемниками в переходах запрещено пользоваться и людьми с нарушениями интеллекта.

— Моему сыну 21, он инвалид с детства, по умственному развитию как 10-летний ребенок. И вот подошли мы с ним, оба с тросточками, у обоих сахарный диабет, в связи с чем отекают ноги, пришли к переходу. Я попросил оператора о помощи спустить сына в подъемнике, но нам отказали: правила запрещают перемещать людей с умственной отсталостью.

Андрей Романов, разобравшись в законах, помогал другим людям с инвалидностью получить землю: немногие знают, что среди мер социальной поддержки инвалидов есть и выделение земельных участков. О недоступной среде Романову теперь пишут люди из Челябинска, Перми, Екатеринбурга, даже из южных областей. Инвалиды сетуют, что трудоустроиться им некуда: перед выборами их устраивают куда-либо через центр занятости, а через две недели — ​заставляют увольняться.

Не находя отклика у российских властей, Андрей Романов летом этого года обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой принять меры по принуждению тюменских чиновников к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов. Он записал ролик на английском сразу после «прямой линии» с Владимиром Путиным.

— До Путина информация дошла. Он мне ответил: «Спасибо Вам за то, что Вы делаете». А также поблагодарил СМИ. Я думаю, что и до Трампа обращение дошло: теперь мне регулярно присылают рассылку из Белого Дома.

30 сентября 2019 года в Калининском районном суде Тюмени пройдет заседание, в котором Андрей Романов будет ответчиком. Замгубернатора Тюменской области по социальным вопросам Ольга Кузнечевских требует признать слова Романова о недоступности городской среды клеветой. «Новая» будет следить за развитием событий.

Юлия Баталова,

Тюмень