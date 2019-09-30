Варяг в болоте

Плутократия в переводе с греческого — «власть богатства». Единственная ее цель — последовательное приращение своего состояния за счет общественных интересов. «Новая газета» попыталась выяснить, как элементы плутократии в период смены власти в Челябинске адаптируются к переменам и что нужно сделать гражданскому обществу, чтобы избавиться от нее.

Расклад сил

В Челябинске существуют 4–5 наиболее влиятельных политических групп.

Первая среди них — ​«Советско-Калининская семья», которая объединяет крупного бизнесмена Александра Аристова с депутатами Челябинской городской думы Виталием Рыльских и Сергеем Овчинниковым, а также с депутатом Госдумы Андреем Барышевым.

Биографии этих людей — ​увлекательны. Рыльских, например, был дважды судим по статьям «Хулиганство» и «Незаконное хранение оружия». Овчинников, прежде чем стать депутатом гордумы, работал бухгалтером и управляющим в фирмах, которые в «нулевых» связывали с криминальным миром, директора этих предприятий были убиты. Андрея Барышева в Челябинске считают бенефициаром торговых павильонов и парковок.

Безусловный лидер «семьи» — ​Александр Аристов, председатель совета директоров Челябинского электрометаллургического комбината и соучредитель агрохолдинга «Ариант». Его состояние оценивается в $550 млн, а его самого уральские СМИ называют «серым кардиналом» города.

«Группа Видгофа» представлена Борисом Видгофом и его сыном Михаилом. Борис Видгоф — ​президент ГК «Бовид», куда входят сеть гостиниц, объекты коммерческой недвижимости и торговли грузовыми автомобилями. Видгоф-старший также является директором хоккейного клуба «Трактор». Михаил Видгоф — ​депутат законодательного собрания Челябинской области.

Влиятельными персонами в Челя-бинске считаются депутат Госдумы с 22-летним стажем Валерий Гартунг, владелец Кузнечно-прессового завода и председатель челябинского отделения «Справедливой России», а также его коллега по нижней палате парламента Владимир Бурматов. Последний — ​член генерального совета «Единой России», основатель «Молодой гвардии ЕР».

Всех этих людей можно называть элементами челябинской плутократии. Но к ней, что важно, нельзя отнести новоизбранного губернатора Алексея Текслера. Ведь никаких активов в регионе у него нет. Работать с губернатором, которого ты давно знаешь по бизнесу (как это было с Борисом Дубровским) — ​одно дело. Но Текслер предстал перед местными элитами настоящей загадкой. Как же городские группы влияния адаптируются к изменившимся условиям?

Московский сценарий в Челябинске

В этой связи любопытным видится факт политического союза Алексея Текслера и Валерия Гартунга, заключенный еще в марте, спустя две недели после назначения врио губернатора. Гартунг, как один из элементов челябинской плутократии и лидер «Справедливой России» в Челябинском регионе, публично поддержал Текслера в избирательной кампании и не стал выдвигаться в губернаторы в обмен на квоты для справедливороссов в районные советы и гордуму Челябинска.

Политолог Андрей Лавров считает Гартунга независимой фигурой от федеральной организации «Справедливая Россия». При этом, по мнению Лаврова, Гартунг является одним из наиболее сильных участников челябинской политики. Именно два этих фактора обусловили, с точки зрения Лаврова, союз Гартунга и Текслера.

Однако этот союз был временным, лишь на период избирательной кампании. Андрей Лавров полагает, что на сегодняшний момент «нет уже никого союза», так как Алексей Текслер успешно избран, а сильный Гартунг воспринимается как конкурент во внутриэлитной борьбе в Челябинской области.

Политолог Александр Подопригора думает, что партийные бренды для челябинской плутократии почти ничего не значат. В силу удобства плутократия использует разные партии для достижения своих экономических и политических целей. «На самом деле все решения принимаются во взаимных консультациях и торге между элитными группами», — ​говорит политолог.

Результатом таких «взаимных консультаций» являются выборы в челябинскую городскую думу, куда были избраны представители «Советско-Калининской семьи». Шесть кандидатов самовыдвиженцев с судимостями победили на муниципальных выборах кандидатов-спойлеров от «Единой России» и вошли во фракцию «Единой России» в городской думе. Другие кандидаты от партии власти официально шли от «Единой России», но почти никто не использовал партийную символику в агитации, старались не ассоциировать себя с партией.

В описанной выше политической технологии легко узнается сценарий избрания единороссов в Московскую городскую думу, в которой «Единая Россия» не выставила ни одного кандидата, а вместо них избирательную кампанию возглавили самовыдвиженцы, поддержанные партией власти. От технологии, примененной в Челябинске, московская версия отличается лишь небольшими нюансами: например, отсутствием судимостей у поддержанных самовыдвиженцев.

Политтехнолог Александр Корецкий также считает, что «значение «Единой России» как консолидирующей силы для челябинских элит значительно подорвалось». При этом муниципальная кампания в городскую думу Челябинска оставила много недовольных среди челябинских элит.

23 сентября прошло утверждение нового состава правительства Челябинской области. Корецкий считает, что

«ключевые должности, естественно, остались за доверенными людьми Текслера, которые приехали в область вслед за ним:

это первый заместитель и правая рука Виктор Мамин, а также Анатолий Векшин, который будет заниматься внутренней политикой». Однако при этом большая часть министров из старой команды сохраняют свои посты. «Кардинальная перезагрузка произошла лишь в руководстве социального блока — ​ушли в отставку Татьяна Никитина (минсоц) и Сергей Приколотин (минздрав)», — ​заключил Корецкий.

Политическое представительство челябинской плутократии по итогам избирательного цикла 2019 года распространилось в городскую думу и советы муниципальных районов. Немного снизив влияние в правительстве, на местном уровне челябинские элиты только усилили свои позиции.

Корень проблем

Неэффективность системы плутократии в Челябинске доказана опытом: в то время как финансовое благосостояние и политический капитал ключевых представителей местных элит растут, город и область сталкиваются со все большим количеством проблем. И это не только экология в виде Томинского ГОКа или Коркинского разреза, но и экономика: один из самых финансово благополучных городов страны оказался не способен вовремя достроить объекты для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны пройти в Челябинске в 2020 году. Часть мероприятий из города уже перенесли в Питер.

Что можно сделать, чтобы добиться избавления от системы плутократии? Ответ на этот вопрос дает политолог Александр Подопригора: «Нужно возвращать в регион прямые, конкурентные выборы и депутатов, и глав городов». Возвращение выборов в органы местного самоуправления, с точки зрения политического эксперта, нейтрализуют источник плутократии в Челябинске. Таким образом, на места представителей элитных группировок в органах местного самоуправления попадут представители гражданского общества.

Однако для реализации этого сценария необходим один элемент — ​гражданская активность. И здесь нужно признать, что пока протестное движение в Челябинске сосредоточено на борьбе с симптомами (та же экологическая тема) и слишком мало внимания обращает на реальный источник проблем — ​плутократию, представители которой спокойно решают свои вопросы, несмотря на смену власти в регионе.

Александр Шестаков,

Челябинск