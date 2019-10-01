Русский дзен

Фото: РИА Новости

Вот уже лет двадцать, когда меня спрашивают, кто сегодня лучший русский прозаик, я называю его. Не Пелевина, не Сорокина, не лауреатов литературных премий и чемпионов продаж. Нет, они тоже хорошие, но это актуальная литература, а Пьецух — литература как таковая. Чистое вещество словесности.

У него и сюжетов-то в привычном смысле исчезающе мало. Выпил, допустим, мужик и привел к себе домой даму. Но дальше — не криминал с клофелином, не групповой секс и даже не психодрама, а замирает человек со стаканом в руке и страниц десять рассуждает о судьбах родины и величии русской литературы. Наивно, горько, со всхлипом — как и положено тараканам запечным.

Весь Пьецух — из лирических отступлений. Исторических, философских. Его герои больше всего на свете любят порассуждать, да он и сам был не чужд.

Говорил — как писал. Это удивительное ощущение, когда ты излагаешь свои мысли неряшливо, слова — как вещи, вывалившиеся из чемодана, а он — так, будто компьютер перемешал у него в голове всю великую русскую прозу XIX столетия. И помножил на ларьки у метро, на грязное московское небо, на обшарпанные панели домов.

При этом — необыкновенная точность мысли. Я сейчас процитирую отрывок из нашего интервью, и вы поймете, что так сказать можно, только многократно шлифуя текст. Но это устная речь, я ни одного слова не переставил, ни одной буквы не изменил:

«…литература и есть пособие по превращению человека по форме в человека по существу. В одном из сочинений такого легкомысленного, казалось бы, писателя, как Хемингуэй, есть потрясающий диалог: «Вы счастливы? — Бесконечно счастлив. — Всегда? — Нет, я счастлив тогда, когда не думаю о других». Стоит подумать о других, как начинает тебя раздирать благородное беспокойство. Источник его, раздражитель — литература. — Но это раньше можно было лежать на печи и думать о счастье для всего человечества. А сейчас людьми владеет беспокойство иного рода. Времени нет на отвлеченные разговоры. Крутиться надо в поисках денег, места под солнцем и других дефицитных благ. Это как невроз. «Надо что-то делать» — зудит в голове. — А надо ли? Существует странное заблуждение, что непременно надо нам что-то делать. Может быть, выход как раз в том, чтобы по возможности не делать ничего. При нынешнем состоянии человечного в человеке, человек если делает, то больше гадостей, чем полезных дел… Я это к тому, что всякое неделание — прежде всего, неделание зла. Мы еще слишком слабы умом, чтобы отличать доброе от злого. Пытаемся строить Царствие Божие на Земле, а получаем краснознаменную империю и лагерь за колючей проволокой размером с одну шестую часть суши. Боремся за свободу слова — получаем жулика и дурака в качестве гегемона. И так во всем. В России такая странная почва, что другой раз посеешь огурчик, а вырастет разводной ключ».

Каково!

Один критик говорил мне, когда я восторгался Пьецухом: «Как каждый итальянец может спеть арию, так каждый русский может писать, как он, это в крови».

Нет, не каждый. Это удивительный дар. Чисто физическое наслаждение для глаз и ушей. Благодаря этому у Пьецуха можно читать что угодно, не скажешь, что одна вещь гениальна, а другая провальная.

Все хорошо, и прославивший его в перестройку рассказ «Центрально-Ермолаевская война» и «Заколдованная страна», и поздние эссе, и «Русские анекдоты». Просто бери и читай.

И при этом почти полное непризнание. Нет, его издавали, читали. Но было негласное мнение, что все это так, шуточки. Помню, как написал о нем большую статью в «Новый мир»: «Добро должно быть с прибабахом». Пьецух сказал: «Никогда обо мне еще не писали так длинно!». Это была то ли вторая, то ли третья статья о нем вообще. А чуваку уже было за шестьдесят. Эх, досталось бы мне за «чувака»… Пьецух остро реагировал на слова.Первую и, кажется, единственную свою литературную премию он получил, когда был уже пожилым человеком. Сказал: «Лестно, конечно, но еще недавно какая красивая была жизнь!

Ни одной награды, ни одной критической статьи за все 34 года писательства! Такой сюжет мне испортили!»

И еще красивая история. Анекдот, но не в современном, а в высоком, в классическом пушкинском понимании. Одна из многочисленных писательских поездок во Францию. То ли премия, то ли фестиваль, то ли какой-то форум. И так случилось, что он совпал с официальным визитом Путина. Огромный зал, в нем — писатели, Путин и французский президент, кажется, это был Саркози. Писатели, естественно, увиваются вокруг Путина, говорят ему всякие ласковые слова, Саркози (если это был он) грустно стоит в одиночестве. И входит сильно поддатый Пьецух. А у него были усы, надо сказать, потрясающие, откуда-то из дореволюционных времен. Хотелось назвать его даже не поручик, а ротмистр. И вот он в этих усах разбегается по паркету, подлетает к французу, делает какой-то немыслимый старорежимный реверанс и, чуть не падая, говорит:

— Мсье президент, русский писатель к вашим услугам!

Кто еще, скажите мне, на такое способен? Даже если это неправда — о другом такую неправду не выдумали.

Фото: Великжанин Виктор/Фотохроника ТАСС

Последние годы он почти не писал. Он и до этого писал редко и долго. С его именем не связано ни одного литературного скандала. Он почти не появлялся на публике. Много времени проводил в деревне. Не хочу фантазировать о том, как он там пил, но диагноз — цирроз печени — это факт. Помню, как он взялся проводить меня до метро. Я сначала не понял, зачем.

Идем, говорим о русской прозе, о том, как хорошо жить в усадьбе. И уже в самом конце он в сверхизысканной форме просит у меня пятьдесят рублей. Тут я понял, зачем он вышел.

Всю жизнь он писал одну книгу, невзирая на темы, жанры или сюжеты. Нарастал, как снежный ком. В результате мы имеем грандиозную эпопею о маргиналах и чудаках, о странностях и абсурде российской жизни. О пациентах сумасшедшего дома, клиентах вытрезвителя, маргиналах и бывших интеллигентах. О Пушкине и Достоевском. О жителях щедринского города Глупова… Все они, оказывается, очень схожи между собой.

Но главный герой Пьецуха — как во всякой хорошей литературе, — язык. Он весь состоит из придаточных, причастий, деепричастий. Плутает, извивается, кружит. Сложносочиненный язык, который ведет читателя непростыми путями к простой мысли: лучшее, на что способен человек, — лежать на кровати (сидеть на скамейке, валяться в канаве) и рассуждать о вечном. Самый страшный кошмар описан Пьецухом в повести «Письма к Тютчевой»: не с кем поговорить.

А стоит встать и приняться за дело, как рушится вокруг мир. Распадаются семьи, ломается канализация, обрываются чьи-то жизни.

Лучше рассуждать о Шопенгауэре и тихонько выпивать с соседями по лестничной клетке, чем заниматься добычей денег и прочими суетными делами.

С голоду не помрешь, зато душу сохранишь и окружающим зла не сделаешь. Средство от всех напастей — разговор по душам.

Кто-то скажет: да как же так! Действовать же надо, бороться! Я и сам так думаю, нервы не выдерживают иногда — так хочется с кем-нибудь побороться, но Вячеслав Алексеевич знал больше, чем я. Это такой русский дзен. Необязательно его придерживаться, надо просто понимать, что он есть, от него никуда не деться.