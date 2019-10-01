Долгое прощание

Сам ушел, под матерные кричалки и горящие пиджаки, после четвертого поражения подряд в премьер-лиге и четвертого же подряд (с учетом «Браги») фиаско на родном стадионе. Если бы Олег Георгиевич попытался задержаться до декабря, как было обещано владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, могли начаться всенародные волнения.

В том, что процесс расставания затянулся и откровенно запоздал, следует винить, прежде всего, спартаковское руководство. Кстати, при Федуне ни один из главных тренеров (а их было больше десятка) не дорабатывал до окончания контракта. Что, несомненно, следовало учесть Олегу Кононову, когда в ноябре прошлого года он принимал оставленные недавним героем Массимо Каррерой руины чемпионского «Спартака».

Все поставленные перед ним руководством ближайшие задачи не выполнил бы ни один тренер в мире, а новый главный усугубил ситуацию, пообещав поставить команде спартаковский футбол. То есть сверху наказали выиграть почти все, а Кононов как известный приверженец современного атакующего футбола еще и планировал добиваться результата красиво.

Это была даже не мина, а целое минное поле, по которому красно-белые и заковыляли в светлое будущее под аплодисменты, свист и улюлюканье

вконец рассорившейся и мятущейся спартаковской торсиды. Впрочем, деятельность Олега Кононова достаточно быстро, пусть и временно, объединила разнородное племя.

Весенне-летняя смена оперативного руководства и половины основного состава с 40-миллионной покупкой новых потенциальных лидеров за рубежом и в России (Шюррле, Тиль, Понсе, Айртон, Ларссон, Крал, Гулиев, Бакаев, Мирзов) принципиально ничего в игре команды не изменили. Уже в начале нового сезона стало понятно, что до бесковско-романцевского футбола «Спартаку» как до «Барселоны», а результат нужен сейчас. Олег Кононов отбивался от нападок вяло, давление все усиливалось, причем со всех сторон, яркое по заявкам пополнение никак не складывалось в команду и проявило себя на очень коротком отрезке только за счет индивидуальных качеств.

Одоление скромнейшего швейцарского «Туна» и три победы в премьер-лиге, вознесшие красно-белых в лидеры, лишь оттянули развязку. Кононову был дан спасительный шанс что-то поправить во время паузы в чемпионате, но после нее начался настоящий кошмар. Глядя на то, что происходит, спартаковским болельщикам, кажется, было физически больно. На «Спартаке» последовательно разжились очками три уральских клуба-середнячка, причем «Урал» и «Оренбург» непосредственно в Москве на «Открытие Арене», а «контрольный выстрел» в не самом худшем для «Спартака» матче сделал форвард оренбуржцев с говорящей фамилией Деспотович. Случившийся до этого кубковый «подвиг» в Набережных Челнах с прохождением команды третьего по силе российского дивизиона вызвал лишь саркастический смех почувствовавшей запах крови аудитории.

К чести Кононова, контракт которого заканчивался будущим летом, он не стал дожидаться предполагающего неплохую компенсацию увольнения. Его вообще ни разу не увольняли: он или сам подавал в отставку, как было с «Краснодаром», или уходил в более солидную команду, как из «Арсенала» в «Спартак». То, что это стало ошибкой, Олег Георгиевич, как мне кажется, понял давно, но пока решение оформлялось окончательно, красно-белые понесли невосполнимые потери. Да и не в девятом месте, в конце концов, дело —

кононовский «Спартак» и намека не дал на игру, под которую приглашался специалист. Шапка, увы, оказалась не по Сеньке.

Пока генеральный директор Томас Цорн, который вполне может разделить с Кононовым ответственность за содеянное, договаривается с новым главным тренером, подготовку команды к визиту в Краснодар ведет Сергей Кузнецов. Он играл у Кононова в «Шерифе», «Карпатах» и «Севастополе», не так давно перешел в разряд ассистента, и ситуация у него не лучше, чем у Рауля Рианчо, который временно руководил «Спартаком» после отставки Карреры и до назначения Кононова.

Кто бы в ближайшее время ни возглавил «антинародную» команду, известный иностранец или же бывший спартаковец, первым делом он должен усвоить главное: ни слова о спартаковском футболе. Ни единого слова.