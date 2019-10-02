«По работе ездили»
Российский спецназ обнаружили в Норвегии. МИД РФ это опровергает. Публикуем доказательства: «вежливые люди» здесь не впервые
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Норвегии замечен российский спецназ — информацию опубликовала на прошлой неделе интернет-газета AldriMer, которая специализируется на военной тематике. Со ссылкой на четыре источника в трех странах издание заявляет об обнаружении российских спецподразделений на Шпицбергене. Кроме того, газета утверждает, что в рамках спецоперации военные, переодетые в гражданскую одежду, высаживались и на материковую Норвегию для проведения разведки.
Журналисты утверждают, что данные достоверны и документально подтверждены, причем не только национальной контрразведкой, но и силами разведки США. В частности, в истории фигурируют фотоснимки, полученные с американских самолетов-разведчиков. На снимках, которые описывает, но не публикует газета, якобы изображены российские военные, находящиеся на побережье архипелага. В подтверждение своей версии о работе российских спецслужб газета также ссылается на высокопоставленный источник в разведке одного из государств — союзников Норвегии. Этот иностранный специалист, которого цитирует AldriMer, также утверждает, что к операции были привлечены наемные военизированные формирования,
которые «хорошо известны НАТО из-за событий в Крыму», иными словами — ЧВК.
Несанкционированное присутствие российских военных «при исполнении» на территории другого государства уже нонсенс, а Шпицберген, хотя и может по условиям договора использоваться Россией для экономической деятельности, принадлежит норвежской короне. Правда, россияне иногда «забывают» об этом — как, например, внесенный в санкционный список ЕС Дмитрий Рогозин, в апреле 2015 года выложивший в твиттер селфи со Шпицбергена.
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Рогозин помахал кулаками
Что вызвало международный скандал, российский посол получил выволочку в норвежском МИДе, г-н же Рогозин все в том же твиттере самодовольно сообщил: «После драки кулаками не машут». А официальный представитель МИД Александр Лукашевич принялся утверждать, что законодательство Норвегии, равно как и международное, визитом Рогозина нарушено не было. Ссылался при этом Лукашевич на Договор о Шпицбергене, гарантирующий свободный доступ на архипелаг гражданам 50 стран-участниц.
Однако в нынешней ситуации сослаться на этот пункт не удастся. Да, российские граждане, даже если служат в спецназе или ЧВК, могут свободно посещать Шпицберген. Но никак не с оружием в руках. По тому же Договору архипелаг является демилитаризованной зоной, ни одна страна не может использовать ни его территорию, ни прибрежные воды в военных целях. И российские «танцы с саблями» при самом негативном сценарии могут привести к
выходу из Договора, а значит, к потере рыболовных ресурсов и закрытию Баренцбурга — российской столицы архипелага.
Официальных комментариев от норвежских властей пока не поступало, впрочем, журналисты утверждают, что руководство страны проинформировано о высадке российского десанта, и связывают спецоперацию с учениями Северного флота, которые в августе–сентябре проходили в Арктике. Журналисты также говорят, что военные прибыли на Шпицберген на разработанной Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) субмарине П-650 «Лилипут», предназначенной для скрытной переброски живой силы в тыл противника. Это объясняет, как люди с оружием могли остаться незамеченными, несмотря на то, что единственный на архипелаге аэропорт находится в его норвежской части. Кстати, секретная переброска российских военных с последующей оккупацией Норвегии впервые была показана на норвежском телевидении два года назад — в антиутопическом сериале «Оккупированные», который также крайне возмутил российский МИД.
Вот и на этот раз внешнеполитическое ведомство не замедлило с опровержением:
«Изложенная в статье Aldrimer.no 27 сентября 2019 г. информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», —
говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Российские дипломаты в своей привычной манере также предположили, что публикация является «попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой» в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития Вооруженных сил». Читай, обвинили норвежцев в попытке распила оборонного бюджета, а журналистов издания, которое много лет публикует экспертные мнения в области обороны и российско-норвежских отношений, объявили нарушителями принципов журналистской этики.
Правда, ничего конкретного относительно работы российского спецназа на Шпицбергене нет ни в заявлении МИДа, ни в публикации норвежского издания. А вот доказательства периодического присутствия вооруженных россиян на Шпицбергене в последние годы эти самые россияне не раз предоставляли сами, то и дело просто выкладывая их в инстаграм.
В распоряжении «Новой» есть скриншоты публикаций, сделанных сотрудниками чеченского спецназа. Из датировки, геолокации и комментариев следует, что «Летучий отряд Кадырова», как называют себя бойцы этого формирования, работает в Арктике, в том числе в норвежской ее части с 2016 года.
Так, 2 марта прошлого года пользователь инстаграма под ником bes_600 публикует групповой снимок мужчин в военной форме на фоне грозненского аэропорта. В комментариях автор указывает: «Лихой 16 год. На Арктику вылетали». На вопрос об отсутствующем товарище следует ответ: «Они в Норвегию ездили тогда. По работе ездили». На другом фото тот же пользователь запечатлен на фоне атомохода «Советский Союз» с мужчиной постарше в гражданской одежде, комментарий автора к селфи гласит: «Джихад».
В инстаграме можно найти совместные фото и видео, на которых bes_600 запечатлен вместе с пользователем akhaev_07_95. 9 февраля того же года akhaev_07_95 публикует селфи на фоне заснеженного аэропорта, за спиной мужчины — авиазаправщик с надписью «Svalbard lufthavn» — «аэропорт Шпицбергена». Геотег на фото соответствующий — «Spitsbergen». Мужчина запечатлен в униформе с нашивкой парашютного центра DZ Grozny и другой — с написанным по-русски словом «Лютый» (вероятно, это позывной). В профиле пользователя масса фотографий с хештегом @ruspetsnaz — Российского университета спецназа, единственного в стране частного учебного заведения, которое готовит профессиональных силовиков. Университет находится в Гудермесе и патронируется лично Кадыровым. Главный инструктор — первый заместитель начальника республиканского управления войск Нацгвардии Даниил Мартынов. Частный вуз готовит снайперов, штурмовиков-альпинистов, десантников, там учат стрелять из разных видов оружия, вести бои в населенном пункте и горно-лесистой местности. На территории университета построен комплекс с 20 стрелковыми галереями разной дальности стрельбы. В частном учебном заведении профессионально учат воевать.
Об арктических учениях «Летучего отряда» отдельно сообщается на сайте университета. Присутствие чеченских спецназовцев в Арктике — не секрет. В 2018 году Рамзан Кадыров сам сообщил о проведенных в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа учениях. Но о поездках своих бойцов на норвежскую территорию глава Чечни не упоминал. К слову, бойцы Росгвардии — а упомянутый чеченский спецназ входит в ее структуры — не могут посещать страны НАТО в туристических целях, запрет не действует только в случаях, если поездка осуществляется по указанию руководства —
другими словами, если это не вояж, а десантирование.
Разумеется, десантирование, ведь спецсредства и оружие на демилитаризованный Шпицберген туристам, даже очень «вежливым», законно привезти невозможно. Между тем на другом фото того же пользователя akhaev_07_95, датированном 20 января, мужчина изображен в разгрузке и с автоматическим оружием в руках. Геотег — Longyerbyen — город Лонгьир, столица норвежской части Шпицбергена. За спиной бойца флаг того же парашютного центра.
В чеченском сегменте Сети можно найти и другие снимки с норвежской геолокацией. На Шпицбергене бойцы бывали явно неоднократно, с оружием в руках — и не скрывают этого. Восприятие архипелага как «ничейной» или тем паче сугубо российской территории, а также залихватские выходки по нелегальному десантированию туда могут сильно осложнить российско-норвежские отношения.
Если же подобного рода вояжи санкционированы на более высоком уровне, это говорит о крайне рискованной политике России. В этом году скандинавские страны уже отмечали российскую агрессию в свой адрес — когда сигнал GPS глушился с территории РФ во время военных учений, что создавало угрозу работе тревожных служб и малой авиации.
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