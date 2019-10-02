Гуманизм и оборотни

Уральский окружной военный суд вынес приговор двоим участникам тюменской «банды ФСБ» — бывший сотрудник спецслужбы Евгений Гладких за шесть убийств, разбойные нападения и серию угонов автомобилей получил 25 лет лишения свободы, бывший тренер по самбо Александр Кобылин за три убийства и один угон приговорен к 12 годам колонии.

Сроки — намного ниже тех, что запрашивало государственное обвинение. Прокурор требовал для Гладких пожизненного лишения свободы, для Кобылина — 18 лет тюрьмы.

Мотивировочная часть приговора еще не опубликована, поэтому трудно назвать причины, по которым решение оказалось столь снисходительным. Чтобы понять, что приговор действительно мягкий, достаточно напомнить о преступлениях банды.

Например, 30 декабря 2008 года Евгений Гладких вместе с другим сотрудником ФСБ Алексеем Коротковым ворвался в дом тюменского предпринимателя Дмитрия Клованича, предположительно занимавшегося обнальным бизнесом. Наводку на бизнесмена дал полицейский Сергей Зозуля, которого следствие также считает членом банды. У Клованича забрали ноутбук с ключами доступа к банковским счетам, затем связали, вывезли на его же «Мерседесе» в лес и застрелили.

Или другой эпизод. В 2010 году уже упомянутый Алексей Коротков начал отправлять анонимные SMS одному из знакомых тюменских бизнесменов: угрожал убить его семью, если тот не заплатит $1 млн. Бизнесмен обратился в ФСБ за помощью. После этого Коротков и Гладких задержали на улице случайного мигранта, задушили его и представили его труп бизнесмену, назвав убитого вымогателем.

Приговоренный к 12 годам лишения свободы Александр Кобылин в марте 2018 года опубликовал через портал 72.ru открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал, что действительно состоял в банде, но «делал это вынужденно»: боялся, что если выйдет — убьют его и его семью.

Вынесение приговора Александру Кобылину и Евгению Гладких фактически завершило судебное разбирательство по уголовному делу тюменской «банды ФСБ».

Алексей Коротков, единственный член банды, заключивший сделку со следствием, еще в декабре прошлого года был приговорен к 24 годам колонии. Этот приговор родственники убитых также сочли чересчур мягким: мать 18-летнего таксиста Закиржона Холмуродова, которого сотрудники спецслужб застрелили только ради того, чтобы завладеть его «Нексией», дошла до Верховного суда. Но там ее жалобу не приняли.

Организатор банды, капитан ФСБ Владимир Гилев покончил с собой в СИЗО. После этого СМИ со ссылкой на следствие сообщили, что «теперь раскрыть все преступления банды не удастся никогда».

По информации тюменского издания 72.ru, Владимира Гилева не стали лишать наград и званий. Похоронили с почестями.