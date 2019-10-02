«Мира им захотелось…»

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Вечером во вторник, 1 октября, президент Зеленский, который обычно общается со страной в режиме коротких видео, без журналистов-посредников, все же собрал брифинг. И сообщил, что, во-первых, в Минске условились продолжить разведение сил на Донбассе, теперь — в населенных пунктах Петровское и Золотое, а во-вторых, Украина согласовала-таки на переговорах Трехсторонней контактной группы самый нерешаемый вопрос.

— Я хочу отдельно поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера», о том, что означает эта формула. Это одно-два предложения. Вот и все, — постарался упредить президент реакцию журналистов, что удалось лишь отчасти. Новости предыдущего дня из зоны ООС выглядели так: 19 обстрелов со стороны террористов; в больнице Днепра скончался военнослужащий ВСУ, накануне раненный снайпером; вблизи населенного пункта Железное от множественных осколочных ранений погибла 21-летний солдат взвода материально-технического обеспечения Александра Витовская…

— Никаких выборов под дулом автомата не будет и не может быть! Не будет перейдена ни одна красная линия, поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции!

Временный закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии — пожалуйста, сейчас очень важно! — при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам международных демократических выборов, — Зеленский заметно волновался.

Из слов президента можно было понять, что «формулу» предстоит имплементировать в новый, еще несуществующий закон об особом статусе Донбасса.

Не успел закончиться брифинг, как стало известно — согласование «формулы Штайнмайера» уже приветствуют Германия и Россия. Одобрение последней, пусть только в фейсбуке, официальным представителем МИДа Марией Захаровой, лишь утвердило многих патриотически настроенных украинцев во мнении: произошло почти непоправимое. А когда свою поддержку принятому решению выразила политическая сила Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» — мол, давно нужен диалог и поиск компромисса! — подозрения переросли в уверенность.

«Мы получим второе Приднестровье»

С требованием показать оригинал согласованного текста, без утаивания возможных приложений и дополнений к нему, выступили парламентские «Европейская солидарность», «Батьківщина» и «Голос». Как сказал бывший президент Петр Порошенко, «сегодня «формулой Штайнмайера» называется формула Путина, которая кардинально меняет последовательность действий, предусмотренных Минскими соглашениями. С Порошенко согласился Роман Бессмертный, экс-представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске, хотя он известен как оппонент бывшего главы государства: «Это путь к войне, а не к миру. Украина пошла по сценарию Кремля.

Речь идет не о безопасности, а о легитимизации сегодняшей власти на оккупированной территории. Если выборы будут проведены, мы получим еще одно Приднестровье».

Фракция «Голос» потребовала созыва закрытого заседания Рады с участием президента, чтобы тот объяснил, какой документ подписан в Минске и на какие уступки он готов пойти. Цитирую: «Из имеющейся информации невозможно понять, кто и каких договоренностей достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей «формулы Штайнмайера». Позицию «Батьківщины» выразила Юлия Тимошенко: «Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие».

Пожелания Зеленскому срочно объясниться со стороны политиков от оппозиции цели не достигли. Зато сразу после брифинга зазвучали призывы к выходу с протестами на площади не только в Киеве, но и в других городах страны. В столице такими точками сбора стали Майдан и отрезок улицы Банковой возле офиса главы государства — там уже несколько месяцев как демонтированы пропускные пункты на подступах и желающие граждане могут митинговать хоть на ступенях здания.

Досрочный «путч»?

…В поздних сумерках возле стелы Независимости стали собираться люди, среди которых мелькало немало медийных персон.

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Георгий Тука, украинский бизнесмен и волонтер, до последнего времени — заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц; Юрий Бирюков, предприниматель, участник «революции достоинства» и военный волонтер с позывным «Феникс», впоследствии — советник Петра Порошенко; заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, который был приговорен российским судом к восьмилетнему заключению за организацию акций против аннексии Крыма и получивший свободу лишь благодаря вмешательству президента Турции; депутаты от «Европейской солидарности» Микола Княжицкий, Владимир Арьев, Софья Федина, генерал Михаил Забродский в партикулярном…

Активно работали телеканалы «Прямой» и «5-й», их связывают с Петром Порошенко. Несколько иностранных журналистов, что примчались в Киев по другому поводу — расспросить Юрия Луценко о «деле Байдена», но разминулись с бывшим генпрокурором, улетевшим в Лондон на неопределенное время, как им объяснили, «учить английский язык», тоже набирались впечатлений. Политики «антизеленской направленности» не скрывали, что давно ждали подобного развития событий — к тому, мол, шло. И пришло. Поддерживающие их участники акции задавали вечный вопрос: «Что делать?» Получали ответ: «Давать отпор капитуляции».

— Холодильник побеждает патриотизм! — осуждающе заметил пожилой гражданин, обращаясь ко мне. — Мира им захотелось…

Никогда прежде слово «мир» не имело такой негативной коннотации.

Аплодисментами встретили известного волонтера Тима Златкина. Он появился, держа перед собой цветочный горшок с маленькой елочкой:

— Вот, извините, задержался, только в «Эпицентре» нашел!

Дерево поражения Януковича (разгон студенческого Майдана в 2013-м начался с предлога — мешают, мол, коммунальщикам устанавливать новогоднюю елку!) ставят на ступеньки. К горшку прикладывают «пояснительную записку»: «Зе, вам йолка!!!»

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— А давайте позовем Петра! — задиристо звучит предложение. Но поддержки не находит. К Порошенко у рядовых граждан, в отличие от политиков «Европейской солидарности», тоже хватает претензий.

Кто-то смеется: «А Лизы Богуцкой не видно? Передайте ей, что мы досрочно начали!» Недавно в Раде Богуцкая, в прошлом майдановский блогер и волонтер, ныне — депутат от «Слуги народа», попала в переплет. Фотокорреспондент прямо из ложи прессы ухитрился снять частную переписку Лизы в мессенджере. Депутат, отрываясь от законотворчества, сообщала кому-то: «Петя на декабрь готовит путч».

Хотя смешного, конечно, мало. Люди, стоявшие бок о бок во время страшных испытаний первым годом войны, сейчас по разные стороны политических баррикад. И этому процессу помогают извне и изнутри.

На Банковой картина выглядит иначе. Море флагов «Национального корпуса» и «Азова» (обе организации запрещены в России. — Ред.), масса молодых и не очень мужчин в брендированной одежде, в большинстве своем, прошедшие войну с оружием в руках. Они мотивированы и привыкли подчиняться приказам. Их лидер, в прошлом народный депутат Андрей Билецкий, держит речь прямо у таблички «Президент Украины».

Суть такая: «Зеленский предал 16 тысяч погибших на фронте наших побратимов. Это предательство интересов Украины и вхождение навсегда в орбиту России. Мы, патриоты, ветераны, объявляем бессрочную акцию и создаем сегодня штаб сопротивления капитуляции. С капитуляцией можно и нужно бороться. Минск и «формула Штайнмайера» — не конечный результат, а дешевые бумажки, подписанные не президентами, ни предыдущим, ни этим, не украинским парламентом, а пенсионером Кучмой — по непонятному поручению. Они не имеют никакого юридического значения. То, что кулуарно принято, должно исчезнуть».

Ветеранское движение — сила, которая, по слухам, пугает Владимира Зеленского. Либо Зеленского пугают этой силой?

Фото: Павло Гончар/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС

Фронтовой Донбасс за пять лет пропустил через себя примерно сорок тысяч человек, и пока президент не нашел с ними общего языка. Празднование Дня независимости в Киеве и принципиально отдельный от официальной части марш защитников Украины, которых киевляне встречали цветами и слезами благодарности, лишь подтвердил эти слухи. Но и внутри ветеранского сообщества нет единства по многим принципиальным вопросам. Для различных «агентов влияния» они — отличный материал.

И чем чаще обе стороны, «Нацкорпус» и действующий министр внутренних дел Арсен Аваков, повторяют, что никак не связаны между собой, тем очевидней становятся перспективы Авакова сохранить за собой кресло на будущее. Миротворческими усилиями Зеленского, мол, вымощена дорога в гражданское противостояние по всей Украине. Ведь митинги, которые с разной степенью накала уже прошли от Мариуполя до Харькова, пойдут по нарастающей! Нужен опытный руководитель силовиков, чтобы не ущемить демократию, но и хаоса не допустить.

Пока же группа представителей «Национального корпуса» попыталась потроллить собравшихся на Майдане за нерешительность — сначала сели на ступеньки возле стелы, чтобы помешать выступающим подниматься на возвышение, потом принялись выступать сами. Выкрикивать лозунги с требованием отдать под суд Порошенко за то, что втянул Украину в Минский процесс. Руководил группой Сергей Коротких, больше известный как «Боцман» и «Малюта».

Ультраправый радикал, воевавший в «Азове», получил украинское гражданство в 2014 году указом Петра Порошенко…

«Это не «зрада», а «перемога»

Однозначно высказываться в поддержку того, что поддержка «формулы Штайнмайера» — решение непопулярное, но необходимое, не рискует практически никто из лидеров общественного мнения. Профессионалы-международники, эксперты-аналитики тоже не хотят оказаться в роли боксерских груш. В лучшем случае, они дают оценку «50 на 50».

Виктор Андрусив, директор Украинского Института будущего, кандидат политических наук, написал в фейсбуке:

«Трагедии не случилось. Но ситуация взяла курс в плохом направлении… Почему нет трагедии? «Формула Штайнмайера» разрешает только один пункт (Минских соглашений. — О.М.) — 12-й. До этого надо выполнить еще 11 пунктов, и надеяться, что там пройдет все гладко, — очень наивно. Весь этот процесс может миллион раз посыпаться в любой точке. Там еще надо отвести вооружение, прекратить огонь, амнистировать сепаров, восстановить связи, и самое интересное — провести конституционную реформу. Почему все же решение является негативным? Потому что наиболее выгодная стратегия — уклоняться… Хотя надо признать, что за четыре года «петляний» наши возможности для этого серьезно уменьшились, о чем нам и напомнили наши «партнеры». Но подписанием «формулы Штайнмайера» мы как будто заявили, что готовы выполнить Минск. Хотя на самом деле нам нужно было достичь ситуации, при которой все захотят выйти на новые договоренности. Потому, конечно, петлять и выигрывать время мы еще можем на любом из 11 пунктов, которые предваряют «формулу». Но сигнал мы подали плохой. Ну и все забыли, что именно «формула», а не Цемах стала причиной освобождения наших пленных. Тактическая победа — стратегическое поражение».

Пожалуй, только Андрей Веселовский, карьерный дипломат, заведующий Центром международных исследований, в прошлом — посол Украины в ЕС, сказал напрямую в эфире «Громадського»: «Согласование Украиной так называемой «формулы Штайнмайера» не означает предательства национальных интересов… Поскольку президент Зеленский это подчеркнул, и не только — это записано на бумаге, что выборы проводятся согласно Конституции Украины и по законам Украины, причем законодательство для этих выборов еще не прописано, а оно может быть прописано куда более жестко и аккуратнее действующего, то я бы сказал, что это не «зрада», а «перемога».

Веселовский напомнил: вопрос о получении вначале контроля над государственной границей с оккупированными территориями Украина подняла еще два года назад.

«Формулу» тогда же неформально, но приняли. Зеленский только зафиксировал прежние наработки. Будут из Москвы звучать возражения, но, мне кажется, что эту игру они уже проиграли».

Когда я передаю этот текст, уже известно, что президент встретился в Раде с главами фракций. По словам Богдана Яременко, председателя профильного комитета по международным делам (Яременко представляет «Слугу народа»), согласование «формулы Штайнмайера» было условием России для проведения саммита в нормандском формате и условием для диалога президентов.

— Диалог, который должен принести мир, это наша цель, — сказал Яременко.

Объяснить свою позицию с трибуны парламента Зеленский отказался.