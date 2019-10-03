Шесть выстрелов
Огнестрельное оружие применено против демонстрантов в Гонконге — впервые за 7 месяцев протеста
Столкновения полиции и протестующих. Фото: Reuters
Василий Головнинзавбюро ТАСС в Японии, специально для «Новой»
Ожесточенные стычки тысяч демонстрантов с полицией сотрясают теперь Гонконг не только по выходным, но ежедневно. Ситуация в этом особом автономном районе Китая обострилась после того, как по манифестантам впервые открыли огонь на поражение. 1 октября, в день празднеств по случаю 70-летия со времени образования КНР, пулю в грудь получил 18-летний учащийся одной из школ. Вместе с группой радикально настроенных демонстрантов он со стальной трубой в руке атаковал полицейских. Один из них практически в упор выстрелил в него из табельного револьвера после того, как парень заехал ему трубой по руке. Пуля прошла в четырех сантиметрах от сердца. Нападавшего поначалу сочли убитым, но затем откачали в местном госпитале.
Об ожесточенности столкновений в праздничный для КНР день свидетельствует опубликованная в Гонконге статистика: по манифестантам было выпущено 1400 гранат со слезоточивым газом, 900 резиновых пуль. В ходе беспорядков и столкновений 1 октября различные травмы получили 65 местных жителей в возрасте от 11 до 75 лет, а также 30 полицейских, которым тоже, надо сказать, достается.
Но общественность анклава больше всего взволновало сообщение о том, что 1 октября полиция использовала шесть боевых патронов. Один из них пробил грудь старшеклассника,
два были разряжены в воздух как предупреждение нападающим, о применении еще трех власти не отчитались. В Гонконге многие уверены, что их тоже использовали для стрельбы на поражение по манифестантам — только полицейские промахнулись.
Однако пулевое ранение школьника вызвало в Гонконге особенно мощную волну гнева. В среду на манифестацию против полицейского насилия в свой обеденный перерыв в костюмах и галстуках вышли тысячи офисных служащих первоклассных частных компаний в деловом районе анклава. Такого раньше не было — высокооплачиваемые сотрудники одного из крупнейших финансовых центров мира провели вначале митинг в парке, а затем прошли маршем, скандируя призыв наказать тех, кто жестоко разгоняет протестующих.
В Гонконге объясняют ужесточение действий полиции указаниями из Пекина, который уже много месяцев ничего не может поделать с непрерывными массовыми манифестациями. Напомним, что не один раз они собирали более миллиона участников при населении автономного района в 7,4 млн человек. Кстати, выхватывать револьверы во время стычек с демонстрантами полицейские активно начали в августе, тогда впервые прозвучали выстрелы в воздух. Одного из стражей порядка, решившихся вынуть револьвер из кобуры, даже пригласили в Пекин на нынешние торжества по случаю 70-летия КНР, у него брали интервью официальные средства массовой информации материкового Китая. Протестующие в Гонконге уверены, что это должно подтолкнуть местную полицию к еще более жестким действиям.
Между тем власти КНР, по данным печати, удвоили численность своего военного гарнизона в анклаве. В примыкающем к Гонконгу городе Шэньчжэнь сконцентрированы внушительные силы т.н. вооруженной полиции — хорошо обученных внутренних войск, оснащенных в том числе тяжелой техникой.
Однако большинство наблюдателей склоняются к тому, что Пекин хочет избежать прямого вооруженного подавления бунтующего Гонконга, который ранее вынудил власти пойти на крупные и довольно унизительные для КНР уступки. В первую очередь был отозван законопроект о депортации на основную часть Китая разыскиваемых и осужденных там лиц: именно этот документ и спровоцировал массовые акции протеста, поскольку жители анклава увидели в нем угрозу своей личной безопасности. Однако манифестации и после уступки со стороны властей не потеряли размах — их участники теперь выдвигают более широкие требования, включая введение системы прямых всеобщих выборов местного парламента и главы администрации Гонконга.
Кстати, в ноябре там предстоят выборы в небольшие районные законодательные собрания, которые, в отличие от центральных органов власти, в анклаве определяются прямым голосованием.
На фоне нынешних настроений новый состав первичных муниципальных депутатов может быть во многом укомплектован представителями оппозиции,
в том числе и сторонниками независимости Гонконга, которые на манифестации выходят с флагами времен британского господства. Это может иметь серьезные последствия и повлиять в том числе на исход предстоящих в 2022 году выборов главы администрации анклава — этот пост сейчас занимает преданная властям КНР Кэрри Лам.
Она и пропекинские депутаты местного парламента, по данным печати, сейчас рассматривают вариант с переносом или вообще отменой выборов в первичные районные собрания, хотя такой шаг, вне всякого сомнения, может спровоцировать новый подъем массовых выступлений. Однако власти анклава пока демонстрируют жесткость — они только что запретили местным жителям закрывать лица масками во время манифестаций, а получившему пулю в грудь старшекласснику предъявлено официальное обвинение в мятеже и нападении на полицейского.
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