Шесть выстрелов

Ожесточенные стычки тысяч демонстрантов с полицией сотрясают теперь Гонконг не только по выходным, но ежедневно. Ситуация в этом особом автономном районе Китая обострилась после того, как по манифестантам впервые открыли огонь на поражение. 1 октября, в день празднеств по случаю 70-летия со времени образования КНР, пулю в грудь получил 18-летний учащийся одной из школ. Вместе с группой радикально настроенных демонстрантов он со стальной трубой в руке атаковал полицейских. Один из них практически в упор выстрелил в него из табельного револьвера после того, как парень заехал ему трубой по руке. Пуля прошла в четырех сантиметрах от сердца. Нападавшего поначалу сочли убитым, но затем откачали в местном госпитале.

Об ожесточенности столкновений в праздничный для КНР день свидетельствует опубликованная в Гонконге статистика: по манифестантам было выпущено 1400 гранат со слезоточивым газом, 900 резиновых пуль. В ходе беспорядков и столкновений 1 октября различные травмы получили 65 местных жителей в возрасте от 11 до 75 лет, а также 30 полицейских, которым тоже, надо сказать, достается.

Но общественность анклава больше всего взволновало сообщение о том, что 1 октября полиция использовала шесть боевых патронов. Один из них пробил грудь старшеклассника,

два были разряжены в воздух как предупреждение нападающим, о применении еще трех власти не отчитались. В Гонконге многие уверены, что их тоже использовали для стрельбы на поражение по манифестантам — только полицейские промахнулись.

Однако пулевое ранение школьника вызвало в Гонконге особенно мощную волну гнева. В среду на манифестацию против полицейского насилия в свой обеденный перерыв в костюмах и галстуках вышли тысячи офисных служащих первоклассных частных компаний в деловом районе анклава. Такого раньше не было — высокооплачиваемые сотрудники одного из крупнейших финансовых центров мира провели вначале митинг в парке, а затем прошли маршем, скандируя призыв наказать тех, кто жестоко разгоняет протестующих.

В Гонконге объясняют ужесточение действий полиции указаниями из Пекина, который уже много месяцев ничего не может поделать с непрерывными массовыми манифестациями. Напомним, что не один раз они собирали более миллиона участников при населении автономного района в 7,4 млн человек. Кстати, выхватывать револьверы во время стычек с демонстрантами полицейские активно начали в августе, тогда впервые прозвучали выстрелы в воздух. Одного из стражей порядка, решившихся вынуть револьвер из кобуры, даже пригласили в Пекин на нынешние торжества по случаю 70-летия КНР, у него брали интервью официальные средства массовой информации материкового Китая. Протестующие в Гонконге уверены, что это должно подтолкнуть местную полицию к еще более жестким действиям.

Граффити в Гонконге. Фото: Reuters

Между тем власти КНР, по данным печати, удвоили численность своего военного гарнизона в анклаве. В примыкающем к Гонконгу городе Шэньчжэнь сконцентрированы внушительные силы т.н. вооруженной полиции — хорошо обученных внутренних войск, оснащенных в том числе тяжелой техникой.

Однако большинство наблюдателей склоняются к тому, что Пекин хочет избежать прямого вооруженного подавления бунтующего Гонконга, который ранее вынудил власти пойти на крупные и довольно унизительные для КНР уступки. В первую очередь был отозван законопроект о депортации на основную часть Китая разыскиваемых и осужденных там лиц: именно этот документ и спровоцировал массовые акции протеста, поскольку жители анклава увидели в нем угрозу своей личной безопасности. Однако манифестации и после уступки со стороны властей не потеряли размах — их участники теперь выдвигают более широкие требования, включая введение системы прямых всеобщих выборов местного парламента и главы администрации Гонконга.

Кстати, в ноябре там предстоят выборы в небольшие районные законодательные собрания, которые, в отличие от центральных органов власти, в анклаве определяются прямым голосованием.

На фоне нынешних настроений новый состав первичных муниципальных депутатов может быть во многом укомплектован представителями оппозиции,

в том числе и сторонниками независимости Гонконга, которые на манифестации выходят с флагами времен британского господства. Это может иметь серьезные последствия и повлиять в том числе на исход предстоящих в 2022 году выборов главы администрации анклава — этот пост сейчас занимает преданная властям КНР Кэрри Лам.

Она и пропекинские депутаты местного парламента, по данным печати, сейчас рассматривают вариант с переносом или вообще отменой выборов в первичные районные собрания, хотя такой шаг, вне всякого сомнения, может спровоцировать новый подъем массовых выступлений. Однако власти анклава пока демонстрируют жесткость — они только что запретили местным жителям закрывать лица масками во время манифестаций, а получившему пулю в грудь старшекласснику предъявлено официальное обвинение в мятеже и нападении на полицейского.