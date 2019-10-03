«Выгоняют на вольные хлеба»

30 сентября рабочие «Мелькомбината в Сокольниках», одного из старейших предприятий Москвы, объявили массовую голодовку. Им уже год не выдают зарплату. Общая сумма долга перед 231 сотрудником составляет около 75 миллионов рублей.

Я приезжаю на комбинат на второй день голодовки. Здесь уже дежурят активисты Революционной рабочей партии (РРП). Начальник смены элеватора Александр Шведов доброжелательно встречает нас у входа в надежде провести на предприятие, но мешает охрана: «Приказ не пускать прессу». Позже к охранникам присоединяются вооруженные полицейские.

— Мне самому неприятно здесь находиться. Просто дали приказ, и его нужно выполнять, — говорит мне по секрету один из сотрудников полиции.

— Мы не хотим быть вам врагами, — утверждает охранник. — Решение не наше, это приказ Пупкова.

Виктор Пупков, помощник конкурсного управляющего Евгения Бодрова (которого на комбинате никогда не видели в лицо), со слов рабочих, деликатно ушел через другой выход. Мне удалось до него дозвониться, и он сказал, что постарается помочь журналистам пройти, когда ему «сделают звонок», но больше на связь не выходил.

Проблемы с зарплатой на предприятии возникали неоднократно. Холдинг «Настюша», в который входит мелькомбинат, в 2018 году признали банкротом. Бывший владелец «Настюши» Игорь Пинкевич арестован, его обвиняют в мошенничестве с деньгами дольщиков ЖК «Царицыно».

26 мая 2019 года производство на комбинате прекратилось, но фасовать продукцию продолжали до июля.

Люди работали даже не за «спасибо».

9 сентября они собрали подписи, которые передали уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, и заявили: не будут приняты меры — в конце месяца объявят голодовку.

Долг предприятия перед каждым рабочим — от 300 до 500 тысяч рублей. В голодовке участвуют около 50 человек.

Ведущий инженер Алла Сорокина работает на комбинате десять лет.

— На два месяца зарплату задерживали постоянно. Но сейчас уже просто критический момент — год, — говорит она с возмущением.

Рабочие рассказывают, что конкурсное начальство, назначенное после банкротства «Настюши», пыталось «найти к ним подход». В первый день голодовки им приносили печенье (от которого все, конечно, отказались). А 1 октября адвокат директора, по словам бастующих, принесла конверт с деньгами и предложила взять по 5 тысяч.

— Нам должны в среднем 300 тысяч, а они нас пятью хотят купить. Мы не приняли и не примем их подачек.

Как они выживают столько времени без денег? Кто как. Александру Михайловичу, например, помогает пенсия сына по инвалидности.

— 9 октября нас официально увольняют, уже есть уведомления. Выгоняют на вольные хлеба. А идти нам некуда. Я здесь работаю больше 30 лет. Вот, Виталий Юрьевич, — Шведов показывает на мужчину лет 50 в теплой куртке, — инженер-технолог, тоже очень давно на комбинате. И нас, хороших специалистов своего дела, хотят уволить.

«Мелькомбинатов таких в Москве только два — нам идти некуда».

Вечером встречаю у проходной уходившую с работы женщину.

— Я не с завода, я с торгового дома «Настюша», — сообщила она. — Но нам зарплату тоже не выплачивают. Не голодаем, потому что у нас нет такого единения. Да и надежды уже нет.

Московский мукомольный завод в Сокольниках. Фото: Mos.ru

Утром в среду, 2 октября, на комбинат приехали двое коммунистов, которых пригласили активисты РРП: депутат прошлого созыва Госдумы Владимир Родин и недавно избранная в Мосгордуму Елена Янчук. Только ее и пропустили на предприятие. Поговорив с рабочими, она заявила: чтобы не дать комбинату погибнуть, его нужно передать в городскую собственность.

Журналистов независимых изданий на территорию так и не пустили. Зато, как сообщили мне рабочие, ближе к вечеру к ним прошли корреспонденты федеральных телеканалов.

Также в среду стало известно, что против бывшего гендиректора комбината Сергея Савостина завели два уголовных дела.

— Мое мнение: нашли, скорее, крайнего, чем виновного, — прокомментировал «Новой» по телефону начальник смены элеватора Александр Шведов. — Просто у него должность была гендиректора. Савостин хоть иногда помогал нам материально. Если сажать — то не его.

На вопрос о самочувствии рабочих Шведов ответил так: «Держимся. Но в понедельник, признаться, было лучше. Голодать будем до тех пор, пока не получим честно заработанные деньги».

Александра Горюнова, для «Новой»