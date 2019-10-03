«Хотят нас задавить»
В дагестанскую газету «Черновик» нагрянули силовики с обыском
Главред «Черновика» Маирбек Агаев. Фото: РИА Новости
Утром 2 октября силовики блокировали часть одной из центральных улиц Махачкалы. Бойцы спецназа и Росгвардии — всего около 30 человек — оцепили здание по улице Гаджиева, 94. Именно там находится редакция одной из старейших газет Дагестана — легендарного «Черновика».
Бойцы выглядели сурово: камуфляжная форма со спецзащитой, бронежилеты, автоматы. Лицо спрятано под балаклавой, черные очки, низко надвинутая кепка, поверх нее — противошумные наушники.
Впечатление было такое, будто спецназ как минимум прибыл подавлять вооруженный мятеж.
Неизвестные люди в гражданской одежде в сопровождении спецназовцев ворвались в редакцию. В ультимативной форме они требовали у растерявшихся сотрудников открыть кабинеты учредителя газеты Магди Камалова и главного редактора Маирбека Агаева, которые на данный момент находятся на форуме региональной прессы в Перми.
Вскоре выяснилось, что силовики прибыли с обыском в рамках уголовного дела против журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Следователь по особо важным делам дагестанского управления СКР Надир Телевов зачитал постановление о проведении обыска. Согласно постановлению, в редакции «возможно, хранятся публикации Гаджиева, а также иные предметы и документы», среди прочего: «огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывное устройство, взрывчатые вещества и так далее». Таким образом, «с целью изъятия публикаций Гаджиева, а также иных предметов, запрещенных в гражданском обороте, необходимо провести обыск в редакции».
Обыск продолжался почти восемь часов. При этом во всем здании следователи позволили остаться только одной сотруднице газеты и адвокату Арсену Шабанову. Оба они физически не могли уследить за всем, что происходило в ходе обыска в различных кабинетах редакции.
— Это абсурд, — заявил «Новой» Магди Камалов. — Ничего не мешало следствию за три с половиной месяца после ареста Абдулмумина просто дать нам на руки постановление. Мы бы сами предоставили все необходимые документы и информацию. Это планомерный наезд на газету.
Мало того что нашего сотрудника обвиняют по вымышленному делу в финансировании терроризма, так теперь еще и нас хотят задавить, саму газету.
В итоге следователи изъяли из редакции три системных блока, подшивки газет с 2009 по 2013 год и блокноты с рабочими записями журналистов.
— Вели они себя грубо и по-хамски, выталкивали людей из кабинетов на улицу, угрожали сломать телефон одному из журналистов, не церемонились с женщинами, — рассказал «Новой» заместитель главного редактора Магомед Магомедов. — Сейчас вся редакция перевернута вверх дном, содержимое ящиков столов и шкафов вывернуто. Документы, книги, рабочие материалы — все валяется на полу.
Напомню, Абдулмумина Гаджиева задержали в середине июня этого года. Его обвиняют в участии в террористической организации и финансировании терроризма. Всего по делу проходят 11 человек, в том числе и исламский проповедник Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский). По версии следствия, фигуранты этого дела связаны с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство». Якобы под видом благотворительных взносов они собирали средства для отправки боевикам в Сирию и Ирак. Также следствие считает, что интервью с Абу Умаром, которое Гаджиев опубликовал в 2011 году в «Черновике» (тогда никаких официальных претензий к проповеднику силовики не имели), являлось пропагандой терроризма. Сам Абдулмумин Гаджиев вину свою категорически отрицает.
Обвинение против популярного в Дагестане журналиста было настолько абсурдным, что вызвало большой общественный резонанс.
Коллеги Абдулмумина уверены — никакого отношения к терроризму Гаджиев не имел и не имеет. Уголовное дело — лишь один из способов давления на оппозиционную прессу в республике.
Три с половиной месяца в Махачкале проходят одиночные пикеты под лозунгом Я/МЫ Абдулмумин Гаджиев. Журналисты различных изданий и общественные деятели записывают видеообращения против этого уголовного дела и не сомневаются в том, что дело сфальсифицировано. Международный правозащитный центр «Мемориал» признал Гаджиева политзаключенным.
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