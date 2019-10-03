«Пять лет за твит — средневековое наказание. Лишать свободы за мнение нельзя»

3 сентября 2019 года финансового менеджера Владислава Синицу осудили по печально известной 282-й статье УК на 5 (пять) лет лишения свободы в колонии общего режима за одно сообщение в социальной сети «твиттер».

В своем твите он выразил сомнение в том, вернутся ли после жесткого разгона несогласованной акции 27 июля домой дети силовиков или вместо них их родителям по почте пришлют видеозапись расправы над ними.

Суд согласился с позицией обвинения, сочтя слова Синицы призывом к насилию в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии. Сам Синица своей вины не признал.

Мы считаем, что в твите Синицы нет призыва к насилию, а значит 2-я часть 282-й статьи УК к нему неприменима.

Твит Синицы — это его мнение о возможных последствиях чрезмерно жестких действий сотрудников полиции к протестующим. Напомним, что на акции 27 июля не оказывавших сопротивления людей избивали дубинками, одному человеку сломали ногу. Никто из силовиков так и не был привлечен к ответственности за свои действия, несмотря на жалобы пострадавших.

Мы считаем, что никого нельзя лишать свободы за высказанное мнение, а уж пять лет колонии за один твит представляется нам и вовсе каким-то средневековым наказанием.

Синица должен быть освобожден от уголовной ответственности.

Российские власти в последние годы последовательно давят на свободу слова и свободу выражения мнений в интернете. Это выразилось в том числе во множестве уголовных дел по 282-й статье, когда люди получали уголовные сроки даже за репосты чужих сообщений. Мы выступаем против ограничения свободы слова.

После вала совершенно безумных дел в декабре 2018 года 282-я статья уже была частично декриминализована Владимиром Путиным. Он предложил не привлекать к уголовной ответственности за однократные деяния, не представляющие серьезной угрозы для безопасности государства. Однако уголовное наказание осталось во 2-й части 282-й статьи для случаев, связанных с угрозой применения насилия. Мы предлагаем полностью убрать уголовную ответственность из 282-й статьи.

Арсений Бобровский (KermlinRussia)

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