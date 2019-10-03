Вооруженное нападение в префектуре полиции Парижа. Что известно

В четверг, 3 октября, в здании префектуры полиции Парижа, расположенном в самом центре города, на острове Сите, произошло вооруженное нападение. Погибли пять человек, включая нападавшего. Сразу же на место выехало все высшее руководство страны и города: президент Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп, мэр Анн Идальго… Первые подробности рассказали на пресс-брифинге у здания префектуры министр внутренних дел Кристоф Кастанер и прокурор Парижа Реми Эйтц.

Предполагаемый преступник. Нападавший был застрелен после троекратного окрика полиции и требования бросить нож. Фото: DR / Le Parisien

Нападение произошло в 13 час. в помещениях Дирекции разведки префектуры полиции.

Преступнику 45 лет, он — гражданский сотрудник префектуры, имевший инвалидность по слуху, работал в компьютерном отделе той же дирекции разведки с 2003 года.

«Он никогда не демонстрировал ни малейшего признака для тревоги», — заявил глава МВД. По данным «Фигаро», нападавший был женат, жил в Гонессе, 25-тысячном пригороде Парижа. В доме уже прошли обыски. Его жена, тоже инвалид по слуху, задержана.

Мужчина был вооружен кухонным ножом. Он успел ударить ножом пятерых коллег. Четверо скончались. Пятого раненного прооперировали.

Нападавший был застрелен полицейским во дворе здания префектуры.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Накануне в Париже проходила самая крупная за последние двадцать лет манифестация полицейских, протестовавших против «тяжелых условий труда». На улицы вышли около 30 тысяч человек. По данным источников Le Monde в местных профсоюзах, причиной нападения могли стать «конфликты внутри коллектива».

По факту преступления прокуратура Парижа начала расследование по статье «умышленное убийство представителей власти».

Дело о теракте пока не заводили. Президент не стал во второй раз отменять (он уже делал это в день смерти Жака Ширака) плановую поездку на юг страны, в Родез, где он сегодня вечером начинает «гражданские консультации» по вопросу пенсионной реформы.