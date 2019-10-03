Вечерний М против вечернего У

Петр Саруханов / «Новая газета»

В Москве в очередной раз прошла церемония вручения национальной телепремии ТЭФИ. Право и честь провести и показать ее получила компания НТВ. Ведущим назначили Вадима Такменева, который бесконечно упирал на то, что они гостеприимные хозяева праздника и хотят, чтобы все гости почувствовали его теплую домашнюю атмосферу. Мол, все мы — одна большая семья.

В семьях же, как известно, всякое бывает. Про нравы в большой телевизионной семье говорил накануне церемонии и Иван Ургант в своей вечерней программе на Первом канале. Правда, в связи с другим событием, всколыхнувшим и «семью», и тех, кто наблюдает за ней со стороны.

«Дурацкий какой-то скандал разгорается, — посмеиваясь, сообщил ведущий «Вечернего Урганта». — Борис Гребенщиков опубликовал в Сети песню новую. Она называется «Вечерний М». Она про ведущего вечернего шоу. И в общем там никто не может понять… Поставьте эту песню, послушаем… Мне говорят, нельзя ее ставить из-за слова «мудозвон», которое в ней звучит (ну если уж на Первом с его миллионами зрителей это слово произнесли, то и мы, маленькие, позволим себе вольность. — И. П.). Она про ведущих, которые ведут вечерние программы. Круг как бы сужается — про кого. Ну а мы же дружная большая семья, мы каждое утро просыпаемся под радиопередачи друг друга. И нас волнует, про кого Борис Борисыч эту песню написал, кого он полощет в своем «Аквариуме». Слово «мудозвон» — оно же русское. Про русского человека — получается. Тут опять все мы подходим. Мы с огромным удовольствием предложили бы Борису Борисовичу спеть эту песню вживую, но, к сожалению, по корпоративной этике мы не можем на Первом канале исполнять песню про сотрудников других каналов».

«Дурацкий» скандал никоим образом не омрачил стерильную атмосферу церемонии в категории «Вечерний прайм-тайм», а единственный, кто мог бы задать ей немного перца, сам Ургант, за двумя своими «Орфеями» не пришел. Хотя, без сомнения, призрак «Вечернего М…» витал в зале, поскольку очень уж комичная получилась история.

Казалось бы, ну песня и песня. Не лучшая в репертуаре БГ — слишком прямолинейная и публицистически заостренная. На злобу дня. Про «подлинного труженика наших времен», который «все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос./ У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос!» При этом никаких намеков или персональных выпадов в чей-то конкретный адрес.

Но невероятным образом один из этих «тружеников» не захотел оставаться «неизвестным» и, пытаясь отвести подозрения от себя, любимого, принялся выдвигать версии — кого именно имел в виду Гребенщиков. Душевно ранимый и трепетный Владимир Соловьев, узнав, что пользователи соцсетей буквально пальцем указывают на него, предположил, что «господин Гребенщиков посвятил свою песню президенту Украины. О чем сейчас активно говорят американские СМИ» (видимо, американским СМИ не о чем больше говорить. — И. П.). И намекнул, что речь также может идти о ведущем с соседнего канала: «Зачем так было обижать хорошего человека?» В ответ на это сам БГ вынужден был «во избежание кривотолков заметить очевидную вещь —

между «Вечерним У» и «Вечерним М» непреодолимое расстояние — как между достоинством и позором».

Однако ж Соловьев не успокоился и напал теперь уже на самого автора песни. «Бандеровская Украина — это черная вдова, — написал он у себя в соцсетях. — Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста».

А несколько дней спустя председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой, открывая церемонию ТЭФИ, с большим чувством отметил: «Телевидение — это то, что сегодня объединяет страну, влияет на ее вкусы… Хорошее ТВ — это хорошее ТВ. И люди, которые его делают, это настоящие профессионалы». То есть другими словами, но повторил мысль из песни БГ:

«Но в центре просторов есть место,

Где светло, и туда все глядят.

И там на совесть и честь всех научат, как есть:

Детей, стариков и ребят».

Швыдкому вторил ведущий церемонии Вадим Такменев. Объявляя номинацию «Лучшее общественно-политическое ток-шоу, он отметил, что «этот жанр зрители смотрят, как подорванные, он находит наибольший отклик в зрительских сердцах». Победило ток-шоу «60 минут», которое аж дважды в день «находит наибольший отклик в зрительских сердцах». Лучшим же вечерним… ведущим общественно-политического ток-шоу выборщики из числа профессионалов назвали Дмитрия Куликова («Право знать», ТВЦ). Сей лауреат обладает одним неоспоримым достоинством — надтреснутым громким голосом, от звуков которого, как от скрежета железа по стеклу, ежатся и затихают даже самые ражие агитаторы-горланы-главари.

Ну а дальше был шок: одного за другим «Орфеев» уносили со сцены лауреаты с «маленьких» телеканалов.

«Пятница» (в общей сложности 12 статуэток), ТВ-3, СТС, а также со спортивного «Матч ТВ» (5 статуэток). Гигантам и светочам, «объединяющим страну», досталось (осталось) совсем немного. Не так, как в былые годы, когда только они и доминировали в большинстве номинаций, а потом предъявляли претензии друг другу в предвзятости или даже в сговоре голосовавших «за» или «против» кого-то из них.

Тенденция, однако. Засилье дневных и вечерних М… пропагандистов на большинстве федеральных каналов привело не только к катастрофическому падению их общего уровня и оттока аудитории, но и к бурному развитию нишевых каналов, которые пытаются делать приличное ТВ, избегая лобовой политики и тупой пропаганды.

«Мы всегда как бы сбоку событий, в этом наш секрет успеха», — сказал генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия, получая ТЭФИ за информационную программу «Пятница! News», победившую (и это одна из главных сенсаций конкурса) большие федеральные «Вести». Налицо и признаки демонстративного или умного голосования той тысячи экспертов, которые на сей раз выбирали лауреатов. Кажется, и людям, работающим в телеиндустрии, обрыдло старое неповоротливое ТВ, безнадежно отстающее от мобильных молодых телеканалов и тем более от того нового ТВ, которое прочно обосновалось на YouTube, неуклонно наращивая силу и вес вдали от вожделенного прежде эфира и индустриальных премий.

Неизбежная смена вектора и поколений доводит до бешенства тех, кто привык считать себя властителем дум.

Утратившие связь со временем, опухшие от злобы и вранья, они сами выставляют себя на всеобщее посмешище. А когда пропагандист смешон, он не так опасен. «Вечерний М» — это одновременно и диагноз, и кличка, и признание «заслуг». Хоть отдельную номинацию на ТЭФИ учреждай.