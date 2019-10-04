«Идет молодежь, не задушишь, не убьешь»
В Москве прошел поэтический вечер в поддержку арестованных по «делу 212»
Фото: Георгий Малец
2 октября в Сахаровском центре прошел вечер «Свободный стих. Поэты — арестантам 212». За последние месяцы мероприятия в поддержку фигурантов «московского дела» в «Сахарнице» стали регулярными, но стихи здесь читали впервые.
С начала чтений проходит от силы полчаса, а в прозрачной копилке уже лежат три пятитысячные купюры и несколько купюр в тысячу рублей. Людей много. У одних на футболках написано: «Арестанты дела 212», у других — «Наше общее дело».
У выхода, закутавшись в пальто, скромно стоит поэт Андрей Орлов (Орлуша), он будет читать последним. С ним весело здоровается высокий мужчина. На нем светоотражающий жилет с чьими-то многочисленными автографами, значок «Немцов мост», а на спине большая надпись: «Творите добро, суки».
На сцене появляется поэт Андрей Родионов — он ведущий этого вечера и сам тоже будет читать. Он зовет на сцену бывших фигурантов «московского дела» — Айдара Губайдуллина и Влада Барабанова. Они сегодня тоже участники вечера — читают письма тех, кто еще остается в СИЗО, и призывают не забыть арестантов. Эти письма, возможно, станут основой для документального спектакля.
Айдар бархатным голосом зачитывает ответ Константина Котова «волонтерке замечательного проекта «Росузник»:
- «Яна, привет! Рад знакомству. Это первое письмо, которое я получил. Мой адвокат рассказывал мне о том, какой резонанс приобрело наше дело, о поддержке сотен и тысяч людей: хорошо, что у нас начинает формироваться гражданское общество. Спасибо всем за поддержку. Для меня она очень важна. Россия будет свободной».
Поэт Евгений Лесин начинает со стихотворения про «небезызвестного шамана, который шел-шел в Кремль, да не дошел». Многие в этот вечер исполняют стихи на злобу дня, про политических заключенных, про митинги и то, что сегодня волнует. Вот и Лесин, расхаживая из одного конца зала в другой, читает:
- Идет шаман, качается,
Сейчас он упадет.
И лодочка качается.
И власть вовсю шатается.
Валяется народ.
Всеволод Емелин читает свое старое, про «болотное дело». Поэт Герман Лукомников свои короткостишия — о цунами, крепких силачах, орде — исполняет нараспев. Звучат почти как псалмы. В конце выступления Герман Лукомников ставит на нос палку и, ловко балансируя между криком и шепотом, читает свою «Песенку юродивого» с пушкинским рефреном:
- Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит.
В перерывах между выступлениями проходит аукцион: часть книг отправляют в СИЗО, часть раскупают слушатели. Самая крупная ставка дошла до 19 тысяч рублей. «Я и так собирался оставить эти деньги», — говорит Орлуша, получая стопку книг своих коллег-поэтов. Книга с автографом Андрея Макаревича уходит за шесть.
В «Сахарнице» полный зал. Среди зрителей — муниципальный депутат и журналист Илья Азар. На сцене выступили также Леонид Каганов, Юлий Гуголев, Дмитрий Данилов, Бахыт Кенжеев и актриса Яна Иртеньева.
Все заканчивается пародией Андрея Орлова на песню Майкла Джексона They Don’t Care About Us. Зрители ритмично покачивают головами под знакомые ритм и строчку: «Все, что я хочу сказать: им на нас реально насрать».
На стене — сменяющаяся галерея лиц фигурантов «дела 212». Кирилл Жуков в белой шляпе. Улыбающийся Айдар Губайдуллин на фоне детской площадки. Иван Подкопаев с кошкой. Егор Жуков у корпуса ВШЭ на Мясницкой. Я помню, как делалась эта фотография для университетской газеты: после интервью первокурсник Матвей показывал Егору, куда встать и смотреть. Со стороны это выглядело очень по-детски. Одному из нас пришлось быстрее повзрослеть.
Дарья Новичкова —
для «Новой»
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