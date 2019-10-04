Запланированные действия

Представляем историю из собрания Русфонда, старейшего благотворительного фонда в России, который уже 21 год помогает тяжелобольным детям. Это обычный семейный портрет и простой рассказ о том, как люди преодолевают самое сложное, что может быть в жизни, — недуг собственных детей.

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Шестнадцать лет назад, когда Данил Мацуев решил все-таки родиться, эта затея наделала много проблем. Во всяком случае, врачи не справились со встречей, тянули парня на этот свет за руку, порвали сухожилия. И вот она — реальность этого мира, прямая и холодная, как рельс: инвалидность, ничего не исправить, любая проблема и есть решение, так было и будет всегда. Интересно: вот если жизнь наша действительно бежит по таким рельсам и похожа на поезд, то куда хоть этот поезд идет? И можно ли передумать и пересесть на другой? Об этом мы разговариваем с Галиной Мацуевой, мамой Данила, которая 23 года проработала проводником на железной дороге.

«Я родилась в Брянской области. Семья у нас была большая: восемь детей. Четыре мальчика, четыре девочки, я была самая младшая. Со старшим братом у меня разница в 16 лет. Младшей в семье быть хорошо, достается все внимание. Но сейчас, к сожалению, нас уже осталось только четверо.

В Брянск я приехала учиться в железнодорожный колледж, потом я 23 года работала проводником на железной дороге, на Киевском вокзале. Ездили мы и в Будапешт, и в Словакию, и в Белград. Очень мне нравилась работа. Постоянные путешествия. Но это хорошо, когда ты не семейный, вот и ездишь. А с семьей это тяжело. Так как Данила мне не с кем было оставлять, да и лечить надо было ребенка, я ушла. Родили еще второго сына — Дениса, так что сижу я сейчас дома.

С мужем моим мы встретились в Москве. Моя подружка пошла машину покупать, а он работал менеджером в автосалоне. Я была с ней за компанию, вот и познакомились, стали общаться. Общались в течение года, наверное, а потом стали жить, он переехал в Брянск — сам захотел.

Данил родился 16 лет назад. Он был очень крупный — 4650. Рожала я его сама. И вот были затруднения в выведении правого плечика. Его когда тащили, порвали сухожилия вообще. И вот из-за этих сухожилий у нас, конечно, проблемы. Рука перестала действовать. Пробовали тогда прямо сразу лечить, но лечение было неэффективным. Нам говорили, что в течение трех месяцев такие вещи восстанавливаются, но не вышло — после трех месяцев дали инвалидность. Никаких рефлексов в руке не было, она просто висела как плеть.

Мы продолжали лечиться. Когда Даниле было четыре, я возила его в Петербург, в Институт имени Поленова, там окончательно и определили, что у него разрыв сухожилий. Делали невролиз. Это операция — сложная, шесть часов. Сшивали все ткани. Довольно-таки эффективно. Улучшилось все у Данила, стал он захват пальцами делать, но все равно настоящих результатов не было.

Потом мы с помощью Русфонда поехали в Ярославль — там нам предложили другую операцию. Перемещали сухожилия, выправляли кость. Стал он выше поднимать руку, отводить ее в сторону. Летом собираемся опять в Ярославль, делать очередную операцию — в руку будут на полгода вшивать специальную пластину, чтобы ее удлинить, а то правая рука отстает в росте от левой на пару сантиметров.

Но пока вот Данил научился кататься на велосипеде, на коньках, на роликах. Не получается, правда, у него на лыжах: очень трудно с палками. Он учится в колледже по специальности «автоматизация технологии производства». Планирует потом поступить в институт. Надеюсь, все будет хорошо, было бы терпение.

Сама я по жизни человек очень терпеливый и свои действия запланированные стараюсь выполнять до конца. Сделаем еще одну операцию, постараемся выбить путевку и съездить на реабилитацию в санаторий в Крым. А там посмотрим. Жизнь как путешествие. Главное — знать, куда собираешься, а поезд обязательно найдется. Это я вам как проводник говорю».

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За 22 года частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,648 млрд руб. В 2019 году (на 02.10.2019) собрано 1 023 659 790 руб., помощь получили 1379 детей. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли (на 02.10.2019) 144 детям.

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ

Максим Коркодинов, 6 лет, правосторонний грудной сколиоз 2-й степени, требуется корсет Шено. Цена 146 864 руб.

Когда Максиму было три месяца, мы заметили, что голова у него постоянно повернута вправо, а тело изогнуто влево. Cразу же обратились к врачам, но установить правильный диагноз — сколиоз — удалось не сразу. Максима обследовали в трех клиниках, назначали разное лечение, но оно не помогало. Угол искривления позвоночника увеличился до 28 градусов. В итоге нам рекомендовали постоянное ношение ортопедического корсета Шено. С тех пор Максим практически его не снимает, что вместе с массажем и ЛФК дает положительную динамику. Сейчас угол искривления позвоночника снизился до 9 градусов. Но корсет не растет вместе с сыном, сейчас его снова нужно менять. Дважды мы покупали корсет с помощью родственников, один раз деньги помогли собрать коллеги, а на последний корсет пришлось брать кредит в банке. Мы с мужем не в силах сами купить новый корсет, просим о помощи!

Елена КОРКОДИНОВА, мама Максима,

г. Раменское, Московская область

ПОМОЧЬ МАКСИМУ КОРКОДИНОВУ

Реквизиты для помощи

Благотворительный фонд Русфонд

ИНН 7743089883

КПП 774301001

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К/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Назначение платежа: организация лечения, фамилия и имя ребенка (НДС не облагается). Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью. Вы можете также помочь детям, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ФОНД (FOND) на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и Теле2 нужно подтверждать отправку SMS.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru

e-mail: rusfond@rusfond.ru

Телефон: 8 800 250-75-25 (звонок по России бесплатный, благотворительная линия от МТС), Факс: 8 495 926-35-63 с 10.00 до 20.00