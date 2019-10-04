«Говорите кратко и по сути»

Третьего октября перед очередными апелляциями на приговор по «московскому делу» неизвестные гражданские активисты вывесили на мосту напротив Казанского вокзала баннер в поддержку фигурантов, а также Константина Котова, осужденного по «дадинской статье». Баннер был вывешен рядом с Тверским и Мещанским судами, где выносились приговоры, и провисел почти час, после чего его сняли работники столичных служб.

Мосгорсуд в эти дни рассматривал жалобы на приговоры Евгению Коваленко и Владиславу Синице. Сначала ведомство Ольги Егоровой сняло с рассмотрения апелляционную жалобу на приговор на 3,5 года Евгению Коваленко. Причина — суд первой инстанции еще не успел рассмотреть замечания адвоката на протокол судебного заседания. Новая дата рассмотрения жалобы будет назначена после того, как Мещанский суд изучит замечания адвоката.

Месяцем ранее Мещанский суд признал, что 48-летний житель подмосковного Чехова Евгений Коваленко «применил насилие в отношении представителей власти» на акции 27 июля. По версии следствия и суда, он толкнул лейтенанта полиции на мраморную лестницу, а затем кинул мусорный бак в сторону бойца ОМОНа. Однако на видео не видно, что мусорный бак задевает стража порядка. Сам Коваленко заявлял, что его жест — бросок урны — был направлен на то, чтобы сотрудники полиции прекратили избивать уже лежащих людей дубинками и таскать за волосы. При этом никаких оснований для их задержания не было, отмечал Коваленко.

Евгений Коваленко. Фото Анна Артемьева / «Новая газета»

В суде адвокат Мансур Гильманов успел обратить внимание на крайнюю несостоятельность приговора, просил его отменить и избрать его подзащитному меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Защитник отмечал, что Коваленко жил вместе с престарелой матерью, которая находится у него на иждивении. Без сына пожилая женщина даже не выходит из дома. Однако судья Жигалева то и дело прерывала выступление адвоката, требуя говорить «кратко и по сути».

Перед тем как снять апелляцию с рассмотрения,

на протяжении двух часов судья отказывала в ключевых ходатайствах защиты: она отказалась просмотреть видеозаписи с акции, вызвать свидетелей и повторно исследовать доказательства.

«Это уже было сделано судом первой инстанции», — сказала судья. В общем, уже было понятно, какая судьба ждет апелляционную жалобу Евгения Коваленко.

Поддержать Коваленко пришли правозащитники, священник Димитрий Першин (один из подписантов открытого письма с требованием прекратить «московское дело»), бывшие фигуранты дела Айдар Губайдуллин и Владислав Барабанов. Оба, выходя из зала, крикнули сидящему в стеклянном «аквариуме» Коваленко: «Держись!» Он улыбнулся.

В соседнем зале слушали жалобу на приговор Владиславу Синице, блогеру, финансовому менеджеру и фигуранту «московского дела». Его осудили по «экстремистской» статье — впервые с тех пор, как первая ее часть была декриминализована, — на пять лет колонии.

Владислав Синица. Фото: Влад Докшин / "Новая газета"

«Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео», — в этом твите Пресненский суд обнаружил возбуждение ненависти либо вражды в интернете с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). И дал за него пять из шести возможных лет лишения свободы.

Защищали Синицу в Мосгорсуде сразу три адвоката: к Денису Тихонову присоединились адвокаты «Агоры» Андрей Сабинин и Дмитрий Динзе. Прокурор — ставшая известной этим летом Анастасия Зверева, просившая у суда приговорить Синицу к шести годам. По видеосвязи из СИЗО — Владислав в уже привычной желтой футболке. Почти все заседание он простоит, несмотря на предложение суда сидеть, пока к нему не обращается судья.

Суд к нему обращался после каждого ходатайства, которое подавали его защитники, правда, большинство из них не удовлетворил. К материалам дела не приобщили экспертное заключение Дмитрия Дубровского, где критикуются две психолого-лингвистические экспертизы со стороны обвинения. Судья при этом подчеркнула, что судебная коллегия «обозрела» выводы экспертизы и внесет их в протокол.

Отказали в допросе свидетелей обвинения — росгвардейцев Александра Андреева и Артема Тарасова, испугавшихся за жизнь своих дочерей после прочтения твита Синицы, и в следственном эксперименте с их участием.

Зато дали выступить в суде матери осужденного, Вере Синице.

— Вера Евгеньевна, как вы охарактеризуете своего сына? — обратился к ней один из защитников.

— Как человека образованного, всесторонне развитого, с богатым кругозором. Когда у меня есть какой-то вопрос, я иду к Владу вместо интернета — у него на все есть ответы, от географии до литературы. <…> Иногда он мог очень остро реагировать на несправедливость. Он сам говорил: «Мне честность моя в жизни мешает».

После двух часов заседания начались судебные прения, но почти сразу закончились. Не успел адвокат Сабинин выступить с речью о запрете судить по 282-й статье при отсутствии намерения разжигать ненависть и при недоказанном мотиве, как то предписывает закон, как суд перенес заседание на следующее утро, 4 октября.