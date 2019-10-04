Берите уроки — режиссуры!

«Уроки режиссуры» — так слегка загадочно называется фестиваль, который сейчас проходит в рамках биеннале театрального искусства в Москве. Впрочем, его суть и задача ничего общего не имеют со слегка унылым значением слова «уроки». «УР» — это то, что взрывает привычную реальность жизни и сцены, гонит уныние, поворачивает «глаза зрачками в душу» и учит строить мир.



«УР» — это и есть уроки построения мира — своего, ни на кого не похожего, сугубо индивидуального. Тем более что все вокруг, куда ни погляди, — режиссура.

Участники конкурсной программы феста — молодые режиссеры со всей России. У них пока нет громких имен, но есть талант, а значит, именно они будут определять лицо театра завтрашнего дня.

Молодые для молодых — негласный девиз «Уроков режиссуры». А это предполагает отвагу решений и остроту взгляда. Но спектакли «УР» будут интересны всем, кто ценит художественный театр. В самом широком смысле этого емкого слова. Среди работ молодых постановщиков, так сложилось само собой, много «школьной» классики, но — без тени хрестоматийной скуки, наоборот — ярко, неожиданно, с драйвом.

В программе 16 спектаклей. Пять — созданы в Москве. Остальные — из глубинки. Среди них — поставленные для большой сцены: дерзкая «Чайка» на сцене МТЮЗа из Россоши (режиссер Грета Шушчевичуте) и остросовременный «Человек из Подольска» (Семен Серзин) на сцене РАМТа из Ярославля. А также камерные: «Головлевы» из Канска с подзаголовком «страшная сказка» (Артем Галушин), пронзительная «Кроткая» из Екатеринбурга (Дмитрий Зимин), вызывающие «Фрагменты любовной речи» (Полина Кардымон) из Новосибирска... Среди 16 спектаклей, сочиненных в столице и провинции, нет ни одного неталантливого. Тексты в основе постановок — от Достоевского до Ролана Барта, от Чехова до Гарсиа Маркеса.

Судит фестиваль (и в этом особая «фишка» «УР») жюри неоспоримых мастеров: Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Дмитрий Крымов, Григорий Козлов, Римас Туминас, Адольф Шапиро, Борис Морозов.

В понедельник, 7 октября, в Москве спектаклем Романа Габриа «Мейерхольд» из Петербурга стартует гастрольная программа фестиваля.