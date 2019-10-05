Класть они хотели

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«Газпром инвест» заплатил полтора миллиарда рублей за газопровод, которого нет. «Новая газета» нашла это место
Фото: Денис Коротков / «Новая газета»
Денис Коротковкорреспондент отдела расследований
Про «украденный» в Ленинградской области газопровод президент Владимир Путин услышал в ходе своей пресс-конференции в декабре 2018 года: по документам газопровод от Петербурга до Приозерска протяженностью 129 километров был построен и оплачен, но на его месте лишь полузаросшая просека. Украденное пока так и не нашли. А после того, как президент на пресс-конференции выразил удивление, на строительство очередной раз выделили деньги, и оно продолжилось.
Можно сказать, что Ленинградской области с этим газопроводом повезло. А вот Костромской, увы, не очень. Про нее не рассказали на пресс-конференции.
Как выяснила «Новая газета», с газопроводом между городами Галичем и Шарьей в Костромской области произошла похожая история: согласно газпромовским документам, газопровод практически построен и оплачен, но газ по нему не идет. Хотя труба диаметром побольше, а трасса длиннее, в ближайшее время газа в Шарье не ждут.
Виртуальный газопровод
Газопровод-отвод протяженностью 182 километра должен был пройти от Галича через Парфеньево, Нею и Мантурово до Шарьи и обеспечить газом 80 тысяч жителей. Началась история 13 лет назад, когда «Газпром» запросил разрешение на производство проектно-изыскательских работ. В 2011 году компания «Газпром инвест Запад» (сейчас — «Газпром инвест») заключила договор генподряда на 2,7 миллиарда рублей с петербургским ООО «Омега». Та же самая «Омега» пару лет спустя получила полтора миллиарда рублей за несуществующий газопровод под Приозерском, о котором рассказали президенту.
По планам в Парфеньево газ должен был появиться в 2012 году, в Нее — в 2013-м, в Мантурово и Шарье — в 2014-м. Но его нигде не дождались.
Весь проект был разделен на четыре участка, на каждом из которых должна располагаться газораспределительная станция (ГРС). По документам на самом удаленном участке — от Мантурово до Шарьи — работы не начинались и не оплачивались. И это единственный раздел финансовой отчетности, которому можно верить: там действительно ничего не построено.
Судя по актам приемки работ и деньгам, поступившим на счета «Омеги», на первых трех участках работы выполнены и оплачены в среднем на 83%. Предполагается, что вдоль газопровода идет подъездная дорога, стоят готовые к работе три газораспределительные станции с домиками для персонала. А недалеко от Неи построена ремонтно-эксплуатационная база (РЭБ). За все это со счетов «Газпром инвеста» на счета «Омеги» перечислено 1,6 миллиарда рублей. Судя по составленным актам, люди из «Газпрома» всё это видели, остались довольны и подписали документы без замечаний. Что странно, так как кроме замусоренной просеки ничего в костромских лесах нет.
Мы прошли по местам, где должен быть газопровод, и предлагаем своего рода виртуальную экскурсию.
Парфеньево
Первый участок Галич-Парфеньево, согласно подписанным документам, должен быть готов почти на 90%. На месте видно, что труба действительно уложена.
Но вместо расчищенной просеки и подъездной дороги — глухие заросли. На месте контрольно-измерительных пунктов (КИП) — ямы с водой, сами эти КИПы либо не были установлены, либо разграблены без надзора. По договору труба должна иметь электрохимическую защиту (ЭХЗ) — это система, при которой на специальное покрытие трубы подается слабый электрический ток, что препятствует процессам окисления. Никакой ЭХЗ там не наблюдается. Никаких признаков электроснабжения нет.
Местами труба уложена прямо в болото. Само по себе это нормально: проектом было предусмотрено, что на сильно заболоченных участках трассы труба укладывается прямо в воду в специальном защитном бетонном коробе. Но, по словам представителей субподрядчиков «Омеги», никаких дополнительных коробов при строительстве не применялось. Газораспределительной станции в Парфеньево нет. Сегодня на ее месте зарастающая площадка. Рядом есть что-то похожее на недостроенный дом для оператора (без предусмотренного гаража), но местные жители говорят, что его поставили уже после того, как «Омега» покинула проект, кто и зачем его построил — непонятно.
Нея
На пути между Парфеньево и Неей труба теряется. Для того чтобы установить, где именно, нужен вездеход или вертолет. Проехать по заросшей просеке невозможно даже на внедорожнике.
В Нее кроме газораспределительной станции должна была появиться ремонтно-эксплуатационная база: это довольно серьезное сооружение с производственными мастерскими, гаражом, КПП со шлагбаумом и собственной дизель-генераторной станцией. Несмотря на то, что «Газпром инвест» оплатил такие строительные работы, обнаружить их невозможно. На их месте пустота.
Мантурово
В Мантурово положенной по плану и оплаченной газораспределительной станции также найти не удалось, как и самой трубы. Там только заброшенная полусгнившая лежневая дорога, бурелом и брошенный после вырубки лес.
Сколько заплатили
Сколько именно денег потрачено на строительстве газопровода в Костромской области, а сколько ушло в неизвестном направлении — сказать сложно. По приблизительному подсчету, стоимость действительно выполненных «Омегой» работ может не превышать половины от уплаченных 1,6 миллиарда рублей.
По мнению экспертов, не находившаяся в эксплуатации труба без электрохимической защиты, уложенная пять лет назад в грунт (а кое-где и в болото), не может быть использована для транспортировки газа. Просека, конечно, осталась, но уже через годы ее, судя по всему, придется расчищать заново. И не только от новой поросли, но и от последствий варварских методов работы. По действующим нормам деловую древесину после вырубки просеки для промышленных нужд следует передавать в Росимущество, которое реализует ее на аукционе. Порубочные остатки следует утилизировать. По документам все так и сделано и даже оплачено. Но на трассе будущего газопровода лежат гнилые бревна, а местами — непроходимый бурелом.
Оптимизм местной власти
Заказчик строительства газопровода — «Газпром инвест». Но, по идее, наиболее заинтересованной стороной должна быть Костромская область, жители и предприятия которой ждут, когда к ним придет газ. Проект готовился в соответствии с соглашением о сотрудничестве и договором о газификации между «Газпромом» и администрацией Костромской области.
В департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса нам посоветовали обратиться с вопросами о несуществующем газопроводе к заместителю губернатора — директору департамента Андрею Дмитриеву. Но тот передал, что слишком занят, и времени для комментария не нашел.
Судя по местной прессе, руководство области смотрит на газопровод с оптимизмом. В 2011 году там заверяли, что газ будет в Шарье спустя три года. В 2015 году срок отодвинулся до 2017 года. А затем отъехал к 2020-му.
Новость 2019 года состоит в том, что реализация проекта в Костромской области только начинается, а завершатся работы «к 2023 году». Причиной многолетней задержки указывается «корректировка проекта».
Куда инвестировал «Газпром»
В «Газпром инвесте» после газопроводного скандала произошли некоторые изменения: в октябре 2018 года ушел гендиректор Михаил Левченков. Сегодня он президент «Холдинга Рут Девелопмент» с уставным капиталом 10 тысяч рублей и нулевым балансом. Сайта у компании нет. В холдинге сообщили, что Левченков сейчас в отпуске, но просьбу о комментарии обещали ему передать. На момент публикации Левченков на вопросы не ответил.
Под договором «Газпром инвеста» с компанией «Омега», как и под большинством актов выполненных работ и актов сверки, стоит подпись заместителя гендиректора «Газпром инвеста» Игоря Лозовского. Но он покинул свой пост вслед за шефом, и о его дальнейшей карьере ничего не сообщалось.
Действующий гендиректор «Газпром инвеста» Владислав Тюрин ситуацию не прокомментировал.
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В особо крупных
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах в отношении бывшего гендиректора «Омеги» Виталия Ермолаева возбуждено только в марте 2019 года Главным следственным управлением петербургского главка МВД. В деле один эпизод — с приозерским газопроводом. Кроме самого Ермолаева, никто в качестве подозреваемого или обвиняемого не привлекался. По версии следствия, похищено 836 990 400 рублей. Ермолаев сейчас находится в федеральном розыске. Фигура довольно колоритная. Руководитель принадлежавшего еще его отцу крупного строительного предприятия Ермолаев любит дорогие машины, большие мотоциклы, всевозможный экстрим и больше был известен как «байкер Ерема».
В новостные сводки впервые попал в 2013 году, когда недалеко от поселка Васкелово под Петербургом принадлежащий ему Bentley выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с Volkswagen. Водитель и пассажир Volkswagen погибли на месте. Водитель Bentley с места ДТП скрылся. Позже выяснилось, что Ермолаева за рулем якобы не было, а свой автомобиль он одолжил знакомому, сильно уступающему Ермолаеву в социальном статусе.
Еще до возбуждения уголовного дела, но после того, как история с приозерской трубой получила известность, Ермолаев успел посетить Сирию. На размещенных в Сети снимках он позирует на фоне пустыни в боевом камуфляже и с оружием.
Летом 2018 года «байкер Ерема» попал в очередное приключение. 13 июля на Ольховой улице в Петербурге полицейский наряд остановил двоих мужчин, которые вели себя подозрительно. Один из них бросился бежать, стреляя из пистолета в сторону патруля, и успел скрыться. Второй был задержан на месте, в сумке у него нашли два пистолета с глушителями (Walter и CZ), а в соседнем подъезде — магазин от пистолета Luger с четырнадцатью патронами, парик и перчатки.
Человек, который убежал, отстреливаясь, был задержан вечером следующего дня. Это был Виталий Ермолаев. Но самое интересное произошло в октябре 2018 года в Приморском районном суде Петербурга, который рассматривал дело о вооруженном сопротивлении полиции и в довесок почему-то дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Омеги».
Полицейские отдельного батальона ППСП УМВД по Приморскому району Алексей Марков и Денис Лобазнюк (не то что московские росгвардейцы) проявили удивительное великодушие. Они обратились с ходатайствами, в которых просили дело в отношении Ермолаева прекратить,
так как вред им возмещен: стрелявший в их сторону подсудимый принес извинения. Прокурор тут же поддержал ходатайство потерпевших. А судья дело прекратил, освободив подсудимого из-под стражи. Обвинительный приговор, впрочем, все же состоялся: по статье о невыплате зарплаты сотрудникам «Омеги». Ермолаему присудили штраф 100 тысяч рублей.
Правда, через несколько дней прокуратура пообещала приговор обжаловать и даже обжаловала, но жалобу вскоре отозвала. «Новая газета» попросила прокуратуру Петербурга прокомментировать такую позицию обвинения. Ответа пока нет.
После возбуждения уголовного дела о мошенничестве Ермолаев, видимо, не посещал следователя по повесткам и был объявлен в федеральный розыск. «Новая» связалась с Ермолаевым через один из интернет-форумов, на которых он зарегистрирован. Ермолаев поначалу отозвался, но не согласился на подробный разговор.
Болото
При строительстве газопровода в Ленинградской области, по версии следствия, похищено больше 800 миллионов рублей. При строительстве в Костромской области, судя по отсутствующим, но оплаченным объектам, — примерно столько же. Еще столько же могло быть потрачено на укладку трубы, которая шестой год ржавеет в болотах под Галичем. Взыскать эти деньги не с кого. «Омега» находится в стадии ликвидации, никакого имущества у компании не осталось.
Объявление Виталия Ермолаева в розыск позволяет следователю приостановить расследование вплоть до обнаружения обвиняемого, если, конечно, поверить в то, что Ермолаев в одиночку провернул эту операцию под носом у ничего не подозревавших менеджеров «Газпром инвеста». Оставшимся без газа жителям Костромской области, видимо, придется посылать гонца на очередную пресс-конференцию президента.
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