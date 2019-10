Почему Винни-Пух ест сердца?

Плакат неизвестного автора

С полуночи пятого октября в Гонконге демонстрантам нельзя носить маски, балаклавы, шарфы, раскрашивать лицо. Нарушителям грозит штраф до 3,2 тысяч долларов или тюремный срок — до 1 года. Так власти Гонконга пытаются справится с массовыми уличными протестами, которые начались еще в июне. Сначала акции были мирными, но сейчас в них много насилия. Протестующие избивают полицейских, бросают в них «коктейли Молотова» и строят баррикады на улицах. Полиция отвечает слезоточивым газом, резиновыми пулями и водометами. В начале октября полицейский выстрелил в грудь школьнику-демонстранту, а в пятницу под пулю попал еще один подросток. Автор спецпроекта «Искусство протестовать» Василиса Чернявцева с самого начала наблюдает за происходящим в Гонконге. Спецпроект, фрагменты которого публикует «Новая газета», состоит только из плакатов, которыми делились в анонимной телеграмм-группе, где координируют свои действия протестующие.

Июнь

Поправки в закон об экстрадиции, разрешающие выдачу преступников на материковый Китай, Тайвань и в Макао, вызвали резкую критику граждан Гонконга. Здесь посчитали, что китайское правительство захочет использовать новые правила для выдачи диссидентов. На улицу вышли миллион жителей — и это сработало. Но когда законопроект заморозили, протесты только усилились.

«Свобода бесценна». Плакат в память о первом погибшем на акциях протеста. Автор неизвестен

12 июня полиция объявила демонстрации «массовыми беспорядками» и начала применять для их разгона слезоточивый газ. А несколько дней спустя погиб первый демонстрант. Разбился, упав со здания. На плакатах его изобразили в желтом плаще, стоящим спиной — так он выглядел на своем последнем снимке перед падением.

Следующая акция прошла 16 июня. Она началась в 14.30 у парка Виктория, демонстранты шли маршем до Законодательного собрания. Большинство были в черном, некоторые несли белые цветы. Накануне в группах люди делились схемами, как сделать цветок из бумаги. К этому времени рассмотрение законопроекта уже было приостановлено, поэтому теперь демонстранты требовали его изъять.

На плакатах появляется лозунг «Не отзовете — не разойдемся».

Символ Гонконга — цветок орхидейного дерева. Он изображен на флаге специального административного района на красном фоне. Красный фон напоминает о власти коммунистической партии, как и пять звезд на лепестках. Протестующие тоже выбрали цветок орхидейного дерева своим символом, но избавились от правительственной символики.

«Выступим против экстрадиции в Китай, дадим отпор несправедливым законам. В 14.30, от парка Виктория до Законодательного собрания. «Весь город в черной одежде. Не отзовете — не разойдемся».

«Ты не ушел, а распустил цветок в моем сердце». Автор неизвестен.

«Минута молчания на Пасифик-плейс в память о нашем друге-демонстранте, который пожертвовал своей жизню ради благородной борьбы. Белые цветы как подношения, пусть он покоится с миром». Автор неизвестен.

Чтобы привлечь внимание международного сообщества, демонстранты решили обратиться за поддержкой к странам большой двадцатки, за исключением, конечно, КНР. 26 июня они провели «акцию-марафон» по 19 консульствам и сделали по этому случаю плакаты на разных языках, в том числе на русском.

Плакаты к саммиту G20, автор неизвестен.

Июль

Ситуация, и правда, обострилась. Первого июля сотни протестующих штурмовали Законодательное собрание Гонконга. Они требовали, чтобы глава специального административного округа Кэрри Лам вступила с ними в диалог. Полиция разогнала их с помощью слезоточивого газа. Но остался плакат:

«Вошли!! Здание Законодательного собрания», автор неизвестен.

К июлю рейтинги Кэри Лам оказались ниже, чем у всех предыдущих лидеров Гонконга.

«Мирно скончалась», автор неизвестен.

После захвата собрания гонконгцы выходили на новые акции с периодичностью в несколько дней. Постоянных лидеров у движения нет, поэтому демонстранты решали что делать дальше голосованием в анонимных чатах. Чтобы общаться с журналистами, не раскрывая свою личность, они создали специальный «пресс-центр» в Telegram.

К середине июля протестующие сформулировали «пять больших требований»

изъять законопроект с поправками по экстрадиции,

расследовать жестокие действия полиции,

опровергнуть информацию о «беспорядках»,

отпустить всех задержанных,

распустить Законодательное собрание.

Плакаты июня 2019 года

«Отзовите», автор неизвестен.

«Система социального кредита, «умные» фонарные столбы. Большая мать следит за тобой», автор неизвестен.

«Мир», автор неизвестен.

Август

В августе протесты стали отчаянными. Возможно, из-за того, что полиция стала действовать жестче. 11 августа девушке выбили глаз. После этого библейское «глаз за глаз» обрело для демонстрантов новое значение.

«Они забрали у девушки глаз», автор неизвестен.

«Чего это стоило? Международный аэропорт Гонконга, 12 августа», автор @heungshing_hk.

«Полиция, верните глаз», автор неизвестен.

На следующий день протестующие захватили аэропорт. Тысячи демонстрантов заполнили залы прилета и вылета, и администрация была вынуждена отменить большинство рейсов. Полностью восстановить работу аэропорт смог только на следующий день. Это была акция против жестокости полиции.

Протестующие обвиняли полицейских в чрезмерном применении силы, использовании просроченного слезоточивого газа, нападении на репортеров.

Популярным слоганом стал «Гонконгская полиция ведет войну против человечества».

Плакаты августа и сентября

«Как использовать просроченный слезоточивый газ», автор неизвестен.

«Полиция Гонконга, какой позор!», автор неизвестен.

«Оборотни в погонах, верните глаз. 12.08 блокируем аэропорт», автор неизвестен.

Применение слезоточивого газа к этому времени стало чуть ли не ежедневной рутиной.

У демонстрантов появились плакаты, напоминающие социальную рекламу — как газ вредит беззащитным животным и старикам.

«Я закрыл двери и окна», автор неизвестен.

«Мне некуда деваться», автор неизвестен.

18 августа на улицы выщли 1,7 миллиона человек — то есть примерно 20% населения Гонконга. Это был 67-й день протестов.

«Нас много, их мало», автор неизвестен.

Гонконгцы вдохновлялись массовой культурой. Очень популярны сериал «Голодные игры» и «Зима в огне» — документальный фильм Netflix о событиях 2014 года на Украине, и, конечно, Оруэлл. На улицах демонстранты поют Do you hear the people sing? («Ты слышишь, как люди поют?») из «Отверженных». Слова Брюса Ли «Будь как вода, мой друг» — один из их основных лозунгов. (Брюс Ли имел в виду, что нужно адаптироваться и расти — В. Ч.).

«Путь Гонконга, 23 августа», автор неизвестен.

Вообще демонстранты часто проводят параллель между протестами в бывших республиках СССР и ситуацией в Гонконге сейчас. Акция 23 августа называлась «Путь Гонконга». Интересно, что ее название перекликается с китайской правительственной инициативой «Один пояс — один путь». Но еще интереснее, что она была вдохновлена «Балтийским путем» — мирной акцией Литвы, Латвии и Эстонии.

В 1989 году жители этих стран выстроили живую цепь в 670 километров, она соединяла Таллин, Ригу и Вильнюс. Так они хотели показать, что хотят отделиться от СССР.

В гонконгском варианте, по данным организаторов, приняли участие более 130 тысяч человек. Основной маршрут проходил вдоль ветки метрополитена: демонстранты держались за руки и светили себе фонариками на телефоне.

Популярная в соцсетях кампания 2017 года против насилия и домогательств #Metoo тоже внезапно возродилась в гонконгских протестах. Поводом стали домогательства полицейских к задержанной демонстрантке. По словам протестующих, ее заставили снять всю одежду и раздвинуть ноги. Акция против сексуального насилия гонконгоской полиции прошла 28 августа.

«Расследовать секскуальное насилие полицейских», автор @yunnliu.

«Митинг против сексуального насилия полицейских, 28.08.20019», автор неизвестен.

В последний день августа организаторы отменили планировавшуюся демонстрацию, потому что не смогли согласовать ее с полицией. Но люди все равно вышли на улицы, и начались жесткие столкновения с полицейскими. Протестующие бросали «коктейли Молотова» (по словам демонстрантов, на самом деле это были переодетые полицейские) и строили баррикады на дорогах.

Полиция отвечала слезоточивым газом и синей водой из водометов. Так она «помечала» демонстрантов, чтобы потом их можно было найти по краске на одежде.

«31 августа, соучастники террористической атаки: гонконгское метро, военные и полиция», автор @resistgirl.diary.

По свидетельствам демонстранов, 31 августа полиция атаковала протестующих и обычных пассажиров в вагоне метро. Полицейские били людей дубинками и распыляли перцовый газ. После этого в сети появились фотографии, где несколько пассажиров стоят на коленях и пытаются защитить себя, выставив вперед руки.

Так завершился август, а сентябрь начался с тройной забастовки.

Сентябрь

«Кэрри Лэм — лгунья! Берегись лжецов», автор неизвестен.

И неожиданно Кэрри Лам заявила, что собирается отозвать законопроект, с которого все началось. Но протестующие не поверили. К тому же, у них осталось еще четыре других «больших тревбования».

«Все несправедливости последних нескольких месяцев уже не связаны с законопроектом».

«Если протесты закончатся сейчас, полиция продолжит жестоко обращаться с жителями», — писали участники движения в одной из аннонимных групп.

В сентябре протесты продолжались каждые выходные. Они уже не были такими многочисленными, хотя полиция продолжала регулярно применять слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты с цветной водой.

Октябрь

«С пистолетом: распустите полицейскую бригаду незамедлительно», автор неизвестен.

Все изменилось 1 октября, когда полицейский выстрелил в грудь протестующему. До этого полиция стреляла только в воздух. Раненым оказался школьник по имени Цан Чи Кин. Ему 18 лет, и до этого года он не интересовался политикой. Полицейского, который в него выстрелил, даже не отстранили. Полиция заявила, что он защищался, и применить оружие было разумным решением. А раненому школьнику еще и предъявили обвинения в нападении на полицейского. Все это возмутило протестующих. На плакатах появляются сердца.

«Моя сердечная рана болит,2 октября три забастовки по всему Гонконгу», автор неизвестен.

«Я не провел расследование, я думаю, сотрудник действовал разумно и в соответствии с законом (полиция). Сегодня печальный день для меня», автор неизвестен.

«Гонконг умирает», автор неизвестен.

Преступная полиция. Окончательно потеряли совесть?», автор неизвестен. (Винни пух — намек на Си Цзиньпина, которого с ним иногда сравнивают. В КНР изображение медвежонка из сказки запрещено. — В. Ч.)