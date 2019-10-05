Жадность гвардию сгубила

4 октября по решению Красносельского районного суда Петербурга были арестованы два сотрудника Росгвардии: Константин Семенцов и Юрий Цветков, обвиняемые сразу в нескольких преступлениях: «мелкое взяточничество» (ч. 1 ст. 291 УК РФ), «превышение должностных полномочий» (ч. 3 п. «а» ст. 286 УК РФ), «грабеж» (ч. 2 п. «а» ст. 161 УК РФ) и «применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Как сообщили «Новой» в объединенной пресс-службе городских судов, злоумышленники в погонах пробудут под стражей как минимум до 1 декабря. Прокуратура рассчитывает к этому сроку передать дело в суд.

Накануне, поздно вечером 1 октября, Семенцов и Цветков на служебной машине патрулировали территорию Красносельского района, к которому относится их батальон. Во время патрулирования, по версии следствия, вышеназванные сотрудники Росгвардии остановили мигранта на автомобиле и потребовали у него взятку в размере 7 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности якобы из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель платить отказался под предлогом отсутствия денег. Росгвардейцы, по словам потерпевшего, не поверили ему и решили обыскать. В итоге, как утверждают следователи, «блюстители порядка» нашли и открыто похитили из документов мужчины 1900 рублей. Оставшиеся «долгом» 5 тысяч рублей они велели принести им позднее по специально указанному адресу.

Но мигрант вместо этого пожаловался в полицию, где ему предложили передать остаток денег росгвардейцам под контролем оперативников. Мужчина согласился.

Как рассказали «Новой» в ГСУ СК РФ по Петербургу, в момент передачи жителем Петербурга денег росгвардейцам к их служебной машине подошли полицейские, чтобы задержать предполагаемых вымогателей.

Цветков, сидевший за рулем, понимая, что перед ним стоит его коллега, наехал на него. После этого росгвардейцы попытались скрыться. Вслед им оперативники были вынуждены открыть огонь по автомобилю. Одна из трех выпущенных пуль попала в голову мигранта, который находился на заднем сиденье.

Не желая возиться с раненым человеком, Семенцов и Цветков отобрали у него мобильный телефон (по предварительной оценке, стоимостью 17 тысяч рублей), а затем ударили мужчину по голове, на полном ходу вытолкнули из салона и бросили истекающего кровью за городом на обочине.

Однако скрыться от погони злоумышленникам не удалось. В ту же ночь они были задержаны полицией.

Позднее, при избрании меры пресечения обвиняемым, суд подчеркнул, что росгвардейцы, в нарушение присяги на верность России, не только не оказали пострадавшему мужчине помощь, но и бросили его в безлюдном месте без средств связи. Сейчас пострадавший в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Полицейский госпитализирован с легкими травмами. Несмотря на отягчающие обстоятельства, фигуранты дела просили судью отпустить их под домашний арест. В настоящее время обвиняемые, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ, отказываются от дачи показаний.

Отметим, что Семенцов и Цветков попали в криминальную сводку по завершении недавней масштабной проверки в рядах петербургской Росгвардии. Она была проведена после громкого задержания в Северной столице в июле этого года двух других росгвардейцев — Никиты Лаврентьева и Александра Бойкова. Их обвинили в подбросе наркотиков и вымогательстве 300 тысяч рублей у 16-летнего школьника из состоятельной семьи. Против силовиков возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере, с вымогательством, группой лиц, при исполнении служебных обязанностей, по предварительному сговору». Как сообщили «Новой» в Следственном отделе Красногвардейского района, расследование этого преступления близится к финалу. В ближайшие месяцы дело направят в суд.

После ареста Лаврентьева и Бойкова незамедлительно уволили из правоохранительных органов. В отношении Семенцова и Цветкова вопрос еще решается.

Петербург