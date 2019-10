Россия для синергичных

Сверхэффективность форумов, подобных питерскому, была поставлена под сомнение в первый же час из-за традиционного русского разгильдяйства. В программе бизнес-мероприятия у кого-то начало регистрации было указано в 7.30, у кого-то — в 8.00, но всех начали запускать на территорию «Зенит-Арены» только в начале десятого. Питерские +3 вряд ли дополнительно мотивировали слушателей, и многие из них кутались в пальто и куртки в коридорах стадиона до самого начала форума в половине двенадцатого. До этого момента все занимались чем попало.

Интернет-бизнесмен Роман из Нижневартовска с черным пакетом в руках сидел на батарее и на мой вопрос, чему могут научить бизнесмена Арнольд Шварценеггер и Хабиб Нурмагомедов, ответил безапелляционно:

— Цель этих спикеров — не учить. Знания не даются, они берутся. Максимум, что они могут сделать, — поделиться опытом своей жизни. Право каждого человека — принять этот опыт либо говорить, что это шарлатанство, но тогда у меня сразу к таким людям вопрос: а чего добился ты и сколько ты зарабатываешь? А Хабиб — молодец, я его поздравляю с последней победой: он своей личностью в последнее время многих людей наталкивает на желание заниматься спортом.

Сам Роман преодолел пять тысяч километров, чтобы посмотреть не только на звезд первой величины, хотя американская суперзвезда боевиков, губернатор, культурист и просто хороший мужик Арнольд Шварценеггер вне конкуренции даже у него: «Детям потом расскажу, что видел его вживую». Для начинающего нижневартовского интернет-гиганта «Синергия» — способ поверить в свои силы и одновременно приобрести какие-то прикладные знания (какие — он говорить не стал).

Приезжих на мероприятии было значительно больше, чем петербуржцев, которых вряд ли обрадовали безумные пробки на Васильевском острове, в Петроградском и Приморском районах из-за частичного перекрытия улиц для проезда спикеров. Группа женщин из Поволжья заранее запаслись бутербродами: сотрудницы круизного агентства ездят на подобные форумы не впервые, так что опытом научены, да и сэндвичи в Самаре все же дешевле, чем на «Зенит-Арене». Обсуждать предыдущие поездки со мной они не стали, зато от их стола периодически слышались фразы вроде «Социум — человеческая общность, появившаяся в результате исторически сложившейся общности людей».

А вот огненно-рыжая работница сети «Крошка Енот» и продавщица земельных участков («нравится это мне») из Иркутска по имени Татьяна надеется только на местный кофе: замерзла так, что тяжело даже стоять.

— Мне понравилось, что есть такая площадка, где выступает большое количество спикеров, мировоззрение которых мне интересно, — говорит потратившая на дорогу и билет на мероприятие 23 тысячи рублей (это со скидкой) Татьяна. — А тут мне пришло приглашение принять участие в форуме, а я как раз была в Москве. Тут и до Питера недалеко. Здесь собираются люди, у которых нет розовых очков, которые занимаются личностным ростом. На таких мероприятиях очень высокая энергетическая подпитка, я все-таки с Байкала: собирается много людей, которые мыслят в позитивном ключе. Правда, пока я этого не чувствую, поскольку все подмерзли.

Чтобы скорее разжечь в людях позитивное мышление, на разогреве у хедлайнера мероприятия из солнечной Калифорнии выступает бизнес-тренер Ицхак Пинтосевич, который предлагает «полюбить напряжение», поскольку нужно раз и навсегда определиться, «кто хозяин — ты или твое [внутреннее — В. П.] животное?».

Бородатый, как сам Пинтосевич, анекдот про чукчу и карточную игру аудиторией был воспринят сдержанно, но бизнес-тренер не смутился и заставил обладателей вип-мест вскакивать со своих мест, чтобы перебороть лень. Обладатели мест подешевле вскакивали по собственной инициативе.

После небольшого конферанса исполнительного директора «Синергии» Александра Рагиня на сцену вышел он. Нет, не Беглов. Губернатор Петербурга в итоге вообще не приехал (чем, кажется, немного поднял свой рейтинг). Твердой походкой в сопровождении смертных человеков на сцену взошел Т-800 всего мира, а также Иван Данко, Конан-Варвар и экс-губернатор Калифорнии в одном лице. Тут надо уточнить, что скоро в кинотеатрах выходит новый «Терминатор», а герой Арнольда Шварценеггера на неделе появился в виде персонажа в компьютерной игре Mortal Kombat — так кто кого рекламировал на форуме, вопрос открытый.

Выступление хедлайнера было увлекательным. Другое дело, что никакого намека на бизнес там не было и в помине. Шварценеггер рассказал, как он, родившись в послевоенной Австрии, вырос с мечтой о том, что он уедет из этого места и станет номером один в каком-то деле. Периодически Арнольд смотрел так, что создавалось впечатление, что ему от зрителей нужны их одежда, обувь, мотоциклы и 13 тысяч рублей за билет. Перчинки добавлял и переводчик-синхронист, вложивший Шварценеггеру в уста окказионализм «налегонце» и фразу «Я хотел быть президентом какой-нибудь страны, а не главой где-нибудь в Жмеринке». Формула успеха, по Шварценеггеру, заключается в нехитрой формуле «меньше спать — больше делать». За эту благостную мысль голливудской звезде вручили мантию почетного профессора на глазах у умиленной публики. Двое мужчин на моем ряду тут же встали и ушли пить. Больше они не вернулись.

— Спасибо, Арнольд! — возликовала толпа.

Шварценеггер улыбнулся так, словно Скайнет всех на самом деле победил.

Следующей за выступлением актера панельной дискуссии «Победа как стиль жизни» с участием Николая Цискаридзе и Ильи Авербуха повезло меньше всего: ободренные словами Шварценеггера о необходимости жертвы ради высшей цели — например, о диете ради похудения, — слушатели массово перетекли в буфет и к вагончику с бургерами. В очереди шло живое обсуждение происходящего.

— Ну что, как вам Арни?

— Да что-то ни туда, ни сюда. А вам?

— Мне понравился. Чуваку 75 лет (на самом деле 72. — В. П.), бодрячком, красавчик, денег много.

На крыльце стадиона отдыхающие от сидения люди были более благодушны. Три товарища из Набережных Челнов и Ярославля почти в один голос сказали: то, что рассказывал Шварценеггер, — «жизненно». Явно самый авторитетный среди них, благообразный мужчина по имени Михаил с длинной толстовской бородой, развил мысль:

— Все говорят одно и то же, но иногда бывает так, что тебе в жизни не хватает одного какого-то пазлика. И этот кусочек может быть в любом спикере. Здесь мы учимся, пока живем, а потом и дальше идем. Даже Арнольд сказал, что человек создан для чего? Для рая, то есть для вечного блаженства (Шварценеггер так не говорил. — В. П.). На земле человек стремится к деньгам, к славе, повкуснее поесть. А чтобы познать истинное счастье — нужно пахать. Вставать, трудиться и отдавать людям во благо. И все спикеры это подтверждают.

Казалось, что после того, как выступление главной звезды сдвинули с вечера на утро, у мероприятия больше нет шансов удивить зрителя, но оказалось, что это совсем не так. Выступления сменяли одно другое, но найти в них прикладное применение для бизнеса можно было с трудом.

Сестра Марка Цукерберга Рэнди рассказала о необходимости личного бренда (то есть о том, как тебя будут помнить, — вероятно, после смерти), а также о том, что существуют такие профессии, как плакальщик и выгуливатель гусей.

— Каждый раз, когда вы думаете, что понедельник — тяжелый день, помните, что есть люди, которым хуже, — закончила Рэнди Цукерберг свое выступление и так же стала почетным профессором «Синергии».

Затем на сцену внезапно вышел Никас Сафронов в качестве почетного гостя и под сменяющуюся ретроспективу написанных им портретов и фотографий самого художника с селебрити в диапазоне от Владимира Путина до Пьера Ришара рассказал, что президенты в общении — «простые», и «бизнес должен быть простым». Сафронова сменил филантроп и рекордсмен мира по гребле Оскар Хартманн, который после рассказа о своей неизлечимой болезни, которую он победил, поставил новый мировой рекорд прямо в зале на тренажере. Затем больше часа аудиторию откровенно усыплял лекцией о дополненной реальности Майкл Портер, вроде бы известный своим анализом того, что ничего хорошего из госмонополий для российской экономики не будет, вызвавшим гнев российского правительства.

Изюминки бизнес-форума были припасены на конец первого дня. Вначале на сцену вышел гуру всех коучей, консультантов и прочих бизнес-тренеров Ицхак Адизес с лекцией под названием «Управление изменениями». Вот вам, кстати, лайфхак: возьмите два любых существительных и поставьте их в словосочетании в положение управления — и тема для бизнес-форума готова. Ицхак Адизес же рассказал следующее (с учетом пошедшего вразнос переводчика, но близко к оригиналу):

Вся эта кладезь мудрости была продемонстрирована, чтобы объяснить простейший тезис: работа в команде, где каждый друг друга дополняет, лучше, чем работа в команде, где все похожи друг на друга. А формула эффективности, по Адизесу, такова: внешняя интеграция, деленная на внутреннюю дезинтеграцию, равна эффективной энергии, которая конечна, ведь в сутках всего 24 часа (а крокодилы летят на север. — В. П.).

У подобных лекций всего две проблемы: внутри они почти полностью пустые, но в какой-то момент они затягивают настолько, что ты начинаешь их слушать и даже находить некую логику. Поэтому Адизеса провожали почти овацией, а на последнего спикера — еще одного хедлайнера мероприятия, миллиардера Игоря Рыбакова — смотрели почти с любовью. Откровенно говоря, его выступление было едва ли не лучшим: Рыбаков устроил из своей лекции о том, что надо в разное время делать ставку на разные вещи — бизнес-партнеров, семью, учеников, — настоящее шоу, которое включало в себя песню любимой жене, рэп с подростками и высыпание на первые ряды 20 тысяч долларов купюрами номиналом по одному баксу. Подобное делал, правда, и Тони Роббинс, но достаточно

В конце вышел «Чайф» и в плохой акустике «Зенит-Арены» запел свои хиты — при изрядно опустевшем зале. Часть людей, местных и неместных, предпочла поспешить в метро: миллиарды миллиардами, а в час пик толкаться локтями в вагоне неохота.

Программа 5 октября изначально была настроена так, чтобы стартовать несколько позже обычного, поскольку накануне обладатели некоторых категорий билетов могли сначала попасть в ресторан на ужин (это для элиты), а потом на вечеринку в ночной клуб (это уже формально для всех).

Гвоздем второго дня форума должен был стать Хабиб Нурмагомедов. Но сразу несколько человек признались мне, что больше ждут выступления самого известного в России спикера по лидерству (по версии персонального сайта этого спикера) Радислава Гандапаса. Молодая петербурженка Зоя профессионально занимается боксом, а параллельно вникает в то, как стать номером один в своей сфере. Накануне слова Арнольда Шварценеггера о том, что «если вы не будете ставить больших целей, то останетесь маленьким человеком», пробрали ее до глубины души, а теперь свою порцию лидерства должен был добавить и спикер родом с берегов Волги. Зоя даже принесла книжку Гандапаса (всего их у него девять) в надежде на то, что тот оставит свой автограф. Автографы остальных спикеров (их, к слову, разыгрывали среди участников форума) ей не нужны, их выступлениями Зоя скорее разочарована.

— Тут много говорят того, что я уже в книжках читала, — призналась девушка. — Мне интересно, конечно, всех послушать, но второй раз я, наверное, не пришла бы. Дело больше не в цене билетов, я ожидала большего, поэтому можно сказать, что немного разочаровалась. А мои знакомые, которых я звала сюда, и вовсе сказали, что это скучно.

Гандапас и вправду стал застрельщиком второго дня, но перед ним на сцене внезапно мелькнул Борис Гребенщиков, который, не обращая внимания на собирающихся зрителей, наигрывал какой-то мотив, пока его группа настраивала звук. Это был саундчек на вечер: венчали программу форума дискуссия о возрождении Ленинградского рок-клуба и концерт групп «Аквариум» и «ДДТ». БГ и Шевчук — конечно, великие, им все можно, но при случае интересно бы узнать, хорошо ли им было на форуме. Гандапасу точно было хорошо. Он рассказывал со сцены о своих дедушках, добившихся невозможного (стали летчиком и моряком), и играл с вип-рядами в словесные игры.

— Поднимите руки те, кто за последние две минуты поменял положение ног? А зачем вы так сделали? И так неудобно же, и так! — это Гандапас рассказывал о том, почему людям со временем неизбежно хочется перемен. А раз так, то нет ничего невозможного — и это, по большому счету, весь пафос лекции.

А потом-таки вышел Хабиб под представление Дмитрия Губерниева, который нашел «символичным» интервью победившего во всех своих поединках бойца в «непобедимом городе-герое». Многие и так это знали, но здесь лишний раз было заметно, что вне октагона Нурмагомедов скромный и местами даже стеснительный человек (если, конечно, не видит рядом Егора Крида). И очень многое о мероприятии можно сказать по тому, что Хабиб на фоне остальных спикеров выглядел самым адекватным. Впрочем, и он сыпал банальностями вроде «Все зависит от опыта», «Если человек сталкивается со сложностями, но встает снова и снова — в нем есть сила» и «То, что ты делал в 26, ты не можешь делать в 27». Борец много шутил, зал много смеялся, Дмитрий Губерниев много одергивал себя за пиджак. Все были довольны.

Семинары продолжались еще весь день, а руководство «Синергии» в итоге всех еще и обрадовало тем, что будет третий день лекций — просто в другом месте, и бегите все, записывайтесь скорее, пока скидки. Учитывая, что значительная часть людей с удовольствием выполняла команды ведущего вроде «давайте плечами словно снимем пиджак», можно не сомневаться, что все места к началу воскресных лекций уже были заняты.

Тут надо бы сделать какой-то логический вывод, но сложно сказать что-то, кроме того, что на подобных мероприятиях в самом концентрированном виде проявляется эффект толпы. Это я чувствовал на себе:

Вышел я обратно в итоге без последствий, но у меня не будет и подпитки. Те, кто живет в мотивирующих книгах, роликах и семинарах, наверняка уже свыклись с этим иллюзорным ощущением радости и желания перевернуть горы безо всяких реальных на то оснований. Такие люди приводят на эти мероприятия семьи и пытаются завести отношения прямо на месте. При мне пожилой мужчина-зритель активно пытался вступить в диалог с более молодой зрительницей, зайдя с фразы: «В старости понимаешь, что самые вкусные женщины — те, с которыми у тебя общие вкусы». Сработало: через несколько минут он уже мог взять ее за руку.

Наверное, это комьюнити безобидно, но размах организаторов таких форумов слишком впечатляющий, чтобы быть незаметным. Стадион «Зенита» «Синергия», конечно, не собрала — визуально на форуме присутствовало не больше 15 тысяч человек. Зато трансляция мероприятия два дня шла в 27 городах России в 33 кинотеатрах (цена одного сеанса — 5000 рублей). И это явно не предел мечтаний: уже анонсированы мероприятия с участием «Синергии» в Лос-Анджелесе, на Карибах и в Ташкенте. Туда меня редакция, конечно, не отправит — хотя все зависит от того, как я их на это мотивирую.

Вячеслав Половинко, «Новая».

Санкт-Петербург

От редакции



Отношение к мотивационным форумам и коуч-тренингам в России неоднозначное. Сторонники подобных практик, граничащих с массовой психотерапией, считают, что в целом это вполне миролюбивые мероприятия, из которых те, кто проникся тематикой, могут почерпнуть нужные для себя знания или — как минимум — силы для того, чтобы начать верить в себя и делать хоть что-то полезное. Аргументация противников существенно шире: это дорого, неэффективно и даже вредно, поскольку никаких практических советов на таких мероприятиях не дается, все сводится к абстрактным формулировкам, что только вводит людей в заблуждение (а в некоторых случаях приводит к более серьезным последствиям вроде разрушения семей). И вообще: все эти западные штучки про психологию, мол, не для наших северных широт.

Чтобы подтвердить или опровергнуть аргументы сторон, мы и отправили спецкора в Санкт-Петербург, где бизнес-школа «Синергия» арендовала «Зенит-Арену» под выступления крупнейших гуру бизнеса и предпринимательства со всего мира. Одиозную звезду коучинга Тони Роббинса в Питер звать не стали (ходит байка, что там его даже обещали побить в случае приезда), зато анонсировали Арнольда Шварценеггера, Хабиба Нурмагомедова и свежего губернатора Александра Беглова с приветственным словом.

Посмотреть на команду «Неудержимых», в которой двое решают проблемы с помощью кулаков, а один — с помощью лопаты и админресурса, стоило от пяти до пятисот тысяч рублей. Высшая цена предполагает сидение в белом кресле прямо напротив сцены, чтобы Шварценеггер мог лично вам протянуть руку и сказать: «Come to me, if you want to live dorogo-bogato», — последнее слово через фрикативное «г». Поскольку этой мотивации для редакции было недостаточно, билет был приобретен за 13 тысяч: без изысков, но с синхронным переводом.