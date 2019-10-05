Россия для синергичных

Четвертого-пятого октября в Санкт-Петербурге прошел бизнес-форум школы «Синергия». Мотивационный тренинг получил известность в 2018 году, когда бизнес-тренер Тони Роббинс после выступления в «Олимпийском» подвергся критике из-за безумных цен на билеты и банальности лозунгов, прозвучавших со сцены. Тем не менее в 2019 году организаторы форума пошли дальше и сняли под свои лекции о том, как стать успешным, целый стадион «Зенит-Арена». Спецкор «Новой» Вячеслав Половинко по заданию редакции поехал подбирать брошенные со сцены крупицы мудрости.

День первый. Профессор Арнольд и водоросли в пупке

Сверхэффективность форумов, подобных питерскому, была поставлена под сомнение в первый же час из-за традиционного русского разгильдяйства. В программе бизнес-мероприятия у кого-то начало регистрации было указано в 7.30, у кого-то — в 8.00, но всех начали запускать на территорию «Зенит-Арены» только в начале десятого. Питерские +3 вряд ли дополнительно мотивировали слушателей, и многие из них кутались в пальто и куртки в коридорах стадиона до самого начала форума в половине двенадцатого. До этого момента все занимались чем попало.

Интернет-бизнесмен Роман из Нижневартовска с черным пакетом в руках сидел на батарее и на мой вопрос, чему могут научить бизнесмена Арнольд Шварценеггер и Хабиб Нурмагомедов, ответил безапелляционно:

— Цель этих спикеров — не учить. Знания не даются, они берутся. Максимум, что они могут сделать, — поделиться опытом своей жизни. Право каждого человека — принять этот опыт либо говорить, что это шарлатанство, но тогда у меня сразу к таким людям вопрос: а чего добился ты и сколько ты зарабатываешь? А Хабиб — молодец, я его поздравляю с последней победой: он своей личностью в последнее время многих людей наталкивает на желание заниматься спортом.

Сам Роман преодолел пять тысяч километров, чтобы посмотреть не только на звезд первой величины, хотя американская суперзвезда боевиков, губернатор, культурист и просто хороший мужик Арнольд Шварценеггер вне конкуренции даже у него: «Детям потом расскажу, что видел его вживую». Для начинающего нижневартовского интернет-гиганта «Синергия» — способ поверить в свои силы и одновременно приобрести какие-то прикладные знания (какие — он говорить не стал).

Зрители форума «Синергия». Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Приезжих на мероприятии было значительно больше, чем петербуржцев, которых вряд ли обрадовали безумные пробки на Васильевском острове, в Петроградском и Приморском районах из-за частичного перекрытия улиц для проезда спикеров. Группа женщин из Поволжья заранее запаслись бутербродами: сотрудницы круизного агентства ездят на подобные форумы не впервые, так что опытом научены, да и сэндвичи в Самаре все же дешевле, чем на «Зенит-Арене». Обсуждать предыдущие поездки со мной они не стали, зато от их стола периодически слышались фразы вроде «Социум — человеческая общность, появившаяся в результате исторически сложившейся общности людей».

А вот огненно-рыжая работница сети «Крошка Енот» и продавщица земельных участков («нравится это мне») из Иркутска по имени Татьяна надеется только на местный кофе: замерзла так, что тяжело даже стоять.

— Мне понравилось, что есть такая площадка, где выступает большое количество спикеров, мировоззрение которых мне интересно, — говорит потратившая на дорогу и билет на мероприятие 23 тысячи рублей (это со скидкой) Татьяна. — А тут мне пришло приглашение принять участие в форуме, а я как раз была в Москве. Тут и до Питера недалеко. Здесь собираются люди, у которых нет розовых очков, которые занимаются личностным ростом. На таких мероприятиях очень высокая энергетическая подпитка, я все-таки с Байкала: собирается много людей, которые мыслят в позитивном ключе. Правда, пока я этого не чувствую, поскольку все подмерзли.

Чтобы скорее разжечь в людях позитивное мышление, на разогреве у хедлайнера мероприятия из солнечной Калифорнии выступает бизнес-тренер Ицхак Пинтосевич, который предлагает «полюбить напряжение», поскольку нужно раз и навсегда определиться, «кто хозяин — ты или твое [внутреннее — В. П.] животное?».

Люди делятся на несколько типов, один из которых — создатели игры (что бы это ни значило), и они проактивны, как «кучундра» (? — В. П.).

Бородатый, как сам Пинтосевич, анекдот про чукчу и карточную игру аудиторией был воспринят сдержанно, но бизнес-тренер не смутился и заставил обладателей вип-мест вскакивать со своих мест, чтобы перебороть лень. Обладатели мест подешевле вскакивали по собственной инициативе.

* * *

Арнольд Шварценеггер выступает на форуме «Синергия»

После небольшого конферанса исполнительного директора «Синергии» Александра Рагиня на сцену вышел он. Нет, не Беглов. Губернатор Петербурга в итоге вообще не приехал (чем, кажется, немного поднял свой рейтинг). Твердой походкой в сопровождении смертных человеков на сцену взошел Т-800 всего мира, а также Иван Данко, Конан-Варвар и экс-губернатор Калифорнии в одном лице. Тут надо уточнить, что скоро в кинотеатрах выходит новый «Терминатор», а герой Арнольда Шварценеггера на неделе появился в виде персонажа в компьютерной игре Mortal Kombat — так кто кого рекламировал на форуме, вопрос открытый.

Выступление хедлайнера было увлекательным. Другое дело, что никакого намека на бизнес там не было и в помине. Шварценеггер рассказал, как он, родившись в послевоенной Австрии, вырос с мечтой о том, что он уедет из этого места и станет номером один в каком-то деле. Периодически Арнольд смотрел так, что создавалось впечатление, что ему от зрителей нужны их одежда, обувь, мотоциклы и 13 тысяч рублей за билет. Перчинки добавлял и переводчик-синхронист, вложивший Шварценеггеру в уста окказионализм «налегонце» и фразу «Я хотел быть президентом какой-нибудь страны, а не главой где-нибудь в Жмеринке». Формула успеха, по Шварценеггеру, заключается в нехитрой формуле «меньше спать — больше делать». За эту благостную мысль голливудской звезде вручили мантию почетного профессора на глазах у умиленной публики. Двое мужчин на моем ряду тут же встали и ушли пить. Больше они не вернулись.

— А теперь давайте все встанем и скажем вместе: «Спасибо, Арнольд!» — внезапно воскликнул ведущий.

— Спасибо, Арнольд! — возликовала толпа.

Шварценеггер улыбнулся так, словно Скайнет всех на самом деле победил.

Следующей за выступлением актера панельной дискуссии «Победа как стиль жизни» с участием Николая Цискаридзе и Ильи Авербуха повезло меньше всего: ободренные словами Шварценеггера о необходимости жертвы ради высшей цели — например, о диете ради похудения, — слушатели массово перетекли в буфет и к вагончику с бургерами. В очереди шло живое обсуждение происходящего.

— Ну что, как вам Арни?

— Да что-то ни туда, ни сюда. А вам?

— Мне понравился. Чуваку 75 лет (на самом деле 72. — В. П.), бодрячком, красавчик, денег много.

На крыльце стадиона отдыхающие от сидения люди были более благодушны. Три товарища из Набережных Челнов и Ярославля почти в один голос сказали: то, что рассказывал Шварценеггер, — «жизненно». Явно самый авторитетный среди них, благообразный мужчина по имени Михаил с длинной толстовской бородой, развил мысль:

— Все говорят одно и то же, но иногда бывает так, что тебе в жизни не хватает одного какого-то пазлика. И этот кусочек может быть в любом спикере. Здесь мы учимся, пока живем, а потом и дальше идем. Даже Арнольд сказал, что человек создан для чего? Для рая, то есть для вечного блаженства (Шварценеггер так не говорил. — В. П.). На земле человек стремится к деньгам, к славе, повкуснее поесть. А чтобы познать истинное счастье — нужно пахать. Вставать, трудиться и отдавать людям во благо. И все спикеры это подтверждают.

* * *

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Казалось, что после того, как выступление главной звезды сдвинули с вечера на утро, у мероприятия больше нет шансов удивить зрителя, но оказалось, что это совсем не так. Выступления сменяли одно другое, но найти в них прикладное применение для бизнеса можно было с трудом.

Сестра Марка Цукерберга Рэнди рассказала о необходимости личного бренда (то есть о том, как тебя будут помнить, — вероятно, после смерти), а также о том, что существуют такие профессии, как плакальщик и выгуливатель гусей.

А еще есть профессия, которая заключается в том, что нужно нюхать подмышки подопытных на фабрике дезодорантов.

— Каждый раз, когда вы думаете, что понедельник — тяжелый день, помните, что есть люди, которым хуже, — закончила Рэнди Цукерберг свое выступление и так же стала почетным профессором «Синергии».

Затем на сцену внезапно вышел Никас Сафронов в качестве почетного гостя и под сменяющуюся ретроспективу написанных им портретов и фотографий самого художника с селебрити в диапазоне от Владимира Путина до Пьера Ришара рассказал, что президенты в общении — «простые», и «бизнес должен быть простым». Сафронова сменил филантроп и рекордсмен мира по гребле Оскар Хартманн, который после рассказа о своей неизлечимой болезни, которую он победил, поставил новый мировой рекорд прямо в зале на тренажере. Затем больше часа аудиторию откровенно усыплял лекцией о дополненной реальности Майкл Портер, вроде бы известный своим анализом того, что ничего хорошего из госмонополий для российской экономики не будет, вызвавшим гнев российского правительства.

Изюминки бизнес-форума были припасены на конец первого дня. Вначале на сцену вышел гуру всех коучей, консультантов и прочих бизнес-тренеров Ицхак Адизес с лекцией под названием «Управление изменениями». Вот вам, кстати, лайфхак: возьмите два любых существительных и поставьте их в словосочетании в положение управления — и тема для бизнес-форума готова. Ицхак Адизес же рассказал следующее (с учетом пошедшего вразнос переводчика, но близко к оригиналу):

Жизнь про изменения. Если нет изменений — нет жизни. Жизнь прекращается, когда ты умираешь (и это стоит 13 тысяч?! — В. П. ).

). Даже если мы решаем не решать, мы все равно решаем. Рекомендую принимать правильные решения. Но просто так решать недостаточно.

Не хотите проблем — вам на кладбище. Там нет проблем (тут все предусмотрительно хлопают. — В. П. ).

). Бог признает, что не идеален, и после Всемирного потопа сделал радугу.

Первый секрет — внутреннее смирение. Я есть, какой есть. Я говорю жене: вот пузо, ну что с ним сделаешь. Я пытался похудеть.

Для кого-то успех — лежать на пляже и собирать водоросли в пупке.

У вас между ушами должен быть мир в душе.

Вся эта кладезь мудрости была продемонстрирована, чтобы объяснить простейший тезис: работа в команде, где каждый друг друга дополняет, лучше, чем работа в команде, где все похожи друг на друга. А формула эффективности, по Адизесу, такова: внешняя интеграция, деленная на внутреннюю дезинтеграцию, равна эффективной энергии, которая конечна, ведь в сутках всего 24 часа (а крокодилы летят на север. — В. П.).

У подобных лекций всего две проблемы: внутри они почти полностью пустые, но в какой-то момент они затягивают настолько, что ты начинаешь их слушать и даже находить некую логику. Поэтому Адизеса провожали почти овацией, а на последнего спикера — еще одного хедлайнера мероприятия, миллиардера Игоря Рыбакова — смотрели почти с любовью. Откровенно говоря, его выступление было едва ли не лучшим: Рыбаков устроил из своей лекции о том, что надо в разное время делать ставку на разные вещи — бизнес-партнеров, семью, учеников, — настоящее шоу, которое включало в себя песню любимой жене, рэп с подростками и высыпание на первые ряды 20 тысяч долларов купюрами номиналом по одному баксу. Подобное делал, правда, и Тони Роббинс, но достаточно

любопытно было наблюдать, как люди, отдавшие десятки тысяч рублей за билеты, вскакивают с мест и начинают подбирать купюры с пола, как дети на казахской свадьбе.

Миллиардер Рыбаков разбросал 20 тысяч купюр по 1 доллару на слушателей «Синергии». Кадр Youtube

В конце вышел «Чайф» и в плохой акустике «Зенит-Арены» запел свои хиты — при изрядно опустевшем зале. Часть людей, местных и неместных, предпочла поспешить в метро: миллиарды миллиардами, а в час пик толкаться локтями в вагоне неохота.

День второй. Как перестать волноваться и ощутить желание личностного роста

Программа 5 октября изначально была настроена так, чтобы стартовать несколько позже обычного, поскольку накануне обладатели некоторых категорий билетов могли сначала попасть в ресторан на ужин (это для элиты), а потом на вечеринку в ночной клуб (это уже формально для всех).

Гвоздем второго дня форума должен был стать Хабиб Нурмагомедов. Но сразу несколько человек признались мне, что больше ждут выступления самого известного в России спикера по лидерству (по версии персонального сайта этого спикера) Радислава Гандапаса. Молодая петербурженка Зоя профессионально занимается боксом, а параллельно вникает в то, как стать номером один в своей сфере. Накануне слова Арнольда Шварценеггера о том, что «если вы не будете ставить больших целей, то останетесь маленьким человеком», пробрали ее до глубины души, а теперь свою порцию лидерства должен был добавить и спикер родом с берегов Волги. Зоя даже принесла книжку Гандапаса (всего их у него девять) в надежде на то, что тот оставит свой автограф. Автографы остальных спикеров (их, к слову, разыгрывали среди участников форума) ей не нужны, их выступлениями Зоя скорее разочарована.

— Тут много говорят того, что я уже в книжках читала, — призналась девушка. — Мне интересно, конечно, всех послушать, но второй раз я, наверное, не пришла бы. Дело больше не в цене билетов, я ожидала большего, поэтому можно сказать, что немного разочаровалась. А мои знакомые, которых я звала сюда, и вовсе сказали, что это скучно.

Гандапас и вправду стал застрельщиком второго дня, но перед ним на сцене внезапно мелькнул Борис Гребенщиков, который, не обращая внимания на собирающихся зрителей, наигрывал какой-то мотив, пока его группа настраивала звук. Это был саундчек на вечер: венчали программу форума дискуссия о возрождении Ленинградского рок-клуба и концерт групп «Аквариум» и «ДДТ». БГ и Шевчук — конечно, великие, им все можно, но при случае интересно бы узнать, хорошо ли им было на форуме. Гандапасу точно было хорошо. Он рассказывал со сцены о своих дедушках, добившихся невозможного (стали летчиком и моряком), и играл с вип-рядами в словесные игры.

— Поднимите руки те, кто за последние две минуты поменял положение ног? А зачем вы так сделали? И так неудобно же, и так! — это Гандапас рассказывал о том, почему людям со временем неизбежно хочется перемен. А раз так, то нет ничего невозможного — и это, по большому счету, весь пафос лекции.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

А потом-таки вышел Хабиб под представление Дмитрия Губерниева, который нашел «символичным» интервью победившего во всех своих поединках бойца в «непобедимом городе-герое». Многие и так это знали, но здесь лишний раз было заметно, что вне октагона Нурмагомедов скромный и местами даже стеснительный человек (если, конечно, не видит рядом Егора Крида). И очень многое о мероприятии можно сказать по тому, что Хабиб на фоне остальных спикеров выглядел самым адекватным. Впрочем, и он сыпал банальностями вроде «Все зависит от опыта», «Если человек сталкивается со сложностями, но встает снова и снова — в нем есть сила» и «То, что ты делал в 26, ты не можешь делать в 27». Борец много шутил, зал много смеялся, Дмитрий Губерниев много одергивал себя за пиджак. Все были довольны.

Семинары продолжались еще весь день, а руководство «Синергии» в итоге всех еще и обрадовало тем, что будет третий день лекций — просто в другом месте, и бегите все, записывайтесь скорее, пока скидки. Учитывая, что значительная часть людей с удовольствием выполняла команды ведущего вроде «давайте плечами словно снимем пиджак», можно не сомневаться, что все места к началу воскресных лекций уже были заняты.

Тут надо бы сделать какой-то логический вывод, но сложно сказать что-то, кроме того, что на подобных мероприятиях в самом концентрированном виде проявляется эффект толпы. Это я чувствовал на себе:

вошел на форум отъявленным скептиком, но к вечеру первого дня происходящее мне уже начало даже нравиться — при том что параллельно нарастала тревожность (что я здесь делаю?) и все время хотелось истерически смеяться.

Вышел я обратно в итоге без последствий, но у меня не будет и подпитки. Те, кто живет в мотивирующих книгах, роликах и семинарах, наверняка уже свыклись с этим иллюзорным ощущением радости и желания перевернуть горы безо всяких реальных на то оснований. Такие люди приводят на эти мероприятия семьи и пытаются завести отношения прямо на месте. При мне пожилой мужчина-зритель активно пытался вступить в диалог с более молодой зрительницей, зайдя с фразы: «В старости понимаешь, что самые вкусные женщины — те, с которыми у тебя общие вкусы». Сработало: через несколько минут он уже мог взять ее за руку.

Наверное, это комьюнити безобидно, но размах организаторов таких форумов слишком впечатляющий, чтобы быть незаметным. Стадион «Зенита» «Синергия», конечно, не собрала — визуально на форуме присутствовало не больше 15 тысяч человек. Зато трансляция мероприятия два дня шла в 27 городах России в 33 кинотеатрах (цена одного сеанса — 5000 рублей). И это явно не предел мечтаний: уже анонсированы мероприятия с участием «Синергии» в Лос-Анджелесе, на Карибах и в Ташкенте. Туда меня редакция, конечно, не отправит — хотя все зависит от того, как я их на это мотивирую.

Вячеслав Половинко, «Новая».

Санкт-Петербург

От редакции

Отношение к мотивационным форумам и коуч-тренингам в России неоднозначное. Сторонники подобных практик, граничащих с массовой психотерапией, считают, что в целом это вполне миролюбивые мероприятия, из которых те, кто проникся тематикой, могут почерпнуть нужные для себя знания или — как минимум — силы для того, чтобы начать верить в себя и делать хоть что-то полезное. Аргументация противников существенно шире: это дорого, неэффективно и даже вредно, поскольку никаких практических советов на таких мероприятиях не дается, все сводится к абстрактным формулировкам, что только вводит людей в заблуждение (а в некоторых случаях приводит к более серьезным последствиям вроде разрушения семей). И вообще: все эти западные штучки про психологию, мол, не для наших северных широт. Чтобы подтвердить или опровергнуть аргументы сторон, мы и отправили спецкора в Санкт-Петербург, где бизнес-школа «Синергия» арендовала «Зенит-Арену» под выступления крупнейших гуру бизнеса и предпринимательства со всего мира. Одиозную звезду коучинга Тони Роббинса в Питер звать не стали (ходит байка, что там его даже обещали побить в случае приезда), зато анонсировали Арнольда Шварценеггера, Хабиба Нурмагомедова и свежего губернатора Александра Беглова с приветственным словом. Посмотреть на команду «Неудержимых», в которой двое решают проблемы с помощью кулаков, а один — с помощью лопаты и админресурса, стоило от пяти до пятисот тысяч рублей. Высшая цена предполагает сидение в белом кресле прямо напротив сцены, чтобы Шварценеггер мог лично вам протянуть руку и сказать: «Come to me, if you want to live dorogo-bogato», — последнее слово через фрикативное «г». Поскольку этой мотивации для редакции было недостаточно, билет был приобретен за 13 тысяч: без изысков, но с синхронным переводом.

Вопрос эксперту

— После нескольких часов присутствия на массовом мотивационном мероприятии я, будучи большим скептиком, внезапно начал думать, что в происходящем есть какой-то смысл и где-то оно даже нравится, хотя подсознательно во мне росла тревожность. После мероприятия и на следующий день долгое время я ходил с ощущением, что хочу истерически захохотать, но мышцы лица словно застыли. Я уже схожу с ума?

Отвечает психиатр, психотерапевт клиники головной боли и вегетативных расстройств им. академика Вейна.

Владимир Кузнецов психиатр, психотерапевт

— Сойти с ума под воздействием внешнего триггера практически невозможно, если нет никакой внутренней предрасположенности. Здесь существует момент вовлеченности в некое действо и некое сообщество, которое может индуцировать определенное состояние. В больших сообществах, у которых есть единая цель, мы начинаем ощущать то, что как раз и называют синергией. Это работает на уровне психики. Я недавно решил принять участие в велопробеге, хотя не очень люблю большую толпу, но захотел проехать на велосипеде по перекрытому центру. И я тоже ощущал какую-то непривычную [для таких обстоятельств] радость, будучи в потоке многотысячной толпы велосипедистов.

Нам свойственно вовлекаться в психические процессы, даже если они идеологически чужды.

Важно заметить: если есть кто-то, с кем вы можете создать единое психологическое поле, тогда можно будет полностью отделиться от происходящего вокруг. Помню, как-то с другом, тоже психиатром, ходил на семинар околоэзотерического плана. Мы сидели на заднем ряду и посмеивались над каждой фразой каждого спикера, то есть воспринимали сказанное как откровенный бред. Но если бы мы были по одному, какая-то информация до нас бы больше доходила, и мы бы больше были в нее вовлечены.

Если у человека есть интеллект и развито хотя бы немного критическое мышление, совсем в этой толпе он не растворится никогда. Дальше все зависит от индивидуальных особенностей: есть люди, которые внушаемы и клюнут на бредовую идею, другие будут держаться до последнего.

По сути, подобные мотивационные форумы — это инструмент массового психологического воздействия. Организаторы могут вкладывать в выступления свои цели, всегда можно между делом встроить ту же рекламу, что-то продать. Если уж на то пошло, большинство массовых мероприятий что-то внушают людям.