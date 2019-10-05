участвуй!
Интерактивный сериал «#КТО_ТЫ» о российских протестах объявил краудфандинг. «Новая» поддерживает
Хорошие новости от Пригожина
Лица, специализирующиеся на фейках и провокациях, научат нас родину любить
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Отвечая на вопросы участников Валдайского форума, президент Путин заявил, что редакционная политика российского гостелевидения, конечно, является независимой, но в том случае, если она принимает явно антиукраинский оборот, ее надо менять. «Если они выставляют Украину в невыгодном свете… то это неправильно… значит, чего-то не хватает в наших программах», — заключил Путин.
Получается, что бесконечные российские шоу с приглашенными украинскими политологами, которых строгие ведущие изгоняют из студии, должны быть сданы в архив.
Честно говоря, верится с трудом, ведь что же тогда вообще будут показывать по телевизору?
Однако если судить по другим заявлениям Путина на Валдае, патриотические задачи снова мутируют. В последние годы они состояли в основном в том, чтобы создать какую-нибудь ужасную бомбу, при помощи которой можно угрожать всем сомневающимся в том, что внешняя политика нашей страны самая миролюбивая. Установка на «радиоактивный пепел» (в версии Дм. Киселева) транслировалась и в общественную жизнь, где уже общим местом стала идея о том, что все, кто с чем-нибудь несогласен, должен сидеть. И вот за сто дней до наступления двадцатых годов президент намекает, что патриотизм-то совершенно в другом. Благодаря ему в конце прошлого столетия удалось избежать распада России и гражданской войны. А сейчас он же понимается как борьба страны за достойное место в мире, но с уважением ко всем остальным народам.
Иными словами, официально теперь патриотизм состоит в сохранении гражданского мира и развитии. Теперь нам, по крайней мере временно, больше не нужно погибать в геополитическом противостоянии с Западом. Можно просто попытаться нормально пожить — как это делают азиатские страны, по словам Путина, ставшие «впечатляющими примерами прогресса».
И вообще, наша национальная идея теперь — про позитив, а не про ракеты.
Искать позитивную повестку при стагнирующей шесть лет экономике и полной неопределенности будущего, конечно, трудновато, но и на том спасибо. Возможно, власти догадались, что политическая мобилизация — это игра, в которую вновь приходится играть вдвоем с оппозицией, и предлагают взять передышку.
Впрочем, параллельно со светлым образом мирной процветающей России будущего появилась информация о том, что пригожинские медиа вроде «Федерального агентства новостей» сливаются в одну суперструктуру под названием «Патриот», задачей которой будет продвижение «хороших новостей». Официальная цель новой медиагруппы состоит в максимальном распространении информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного «на развитие страны». В общем, лица, специализирующиеся на фейках и провокациях, теперь научат нас позитивному патриотическому мышлению и обустроят здоровое информационное пространство.
Вряд ли можно было бы выбрать худшего кандидата для реализации «политики умиротворения». Евгений Пригожин научит нас любить родину. Телеведущие российских ток-шоу, по аналогии, должны преобразиться в тонких эстетов. Артем Шейнин, например, забудет о своем ведре с фекалиями и выступит с просветительской лекцией о том, что национальные различия не более чем стереотипы, «игра означающих» по Жаку Деррида. А Екатерина Андреева в знак протеста против дегуманизации украинцев на российском ТВ покинет студию.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.