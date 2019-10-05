Хорошие новости от Пригожина

Петр Саруханов / «Новая газета»

Отвечая на вопросы участников Валдайского форума, президент Путин заявил, что редакционная политика российского гостелевидения, конечно, является независимой, но в том случае, если она принимает явно антиукраинский оборот, ее надо менять. «Если они выставляют Украину в невыгодном свете… то это неправильно… значит, чего-то не хватает в наших программах», — заключил Путин.

Получается, что бесконечные российские шоу с приглашенными украинскими политологами, которых строгие ведущие изгоняют из студии, должны быть сданы в архив.

Честно говоря, верится с трудом, ведь что же тогда вообще будут показывать по телевизору?

Однако если судить по другим заявлениям Путина на Валдае, патриотические задачи снова мутируют. В последние годы они состояли в основном в том, чтобы создать какую-нибудь ужасную бомбу, при помощи которой можно угрожать всем сомневающимся в том, что внешняя политика нашей страны самая миролюбивая. Установка на «радиоактивный пепел» (в версии Дм. Киселева) транслировалась и в общественную жизнь, где уже общим местом стала идея о том, что все, кто с чем-нибудь несогласен, должен сидеть. И вот за сто дней до наступления двадцатых годов президент намекает, что патриотизм-то совершенно в другом. Благодаря ему в конце прошлого столетия удалось избежать распада России и гражданской войны. А сейчас он же понимается как борьба страны за достойное место в мире, но с уважением ко всем остальным народам.

Иными словами, официально теперь патриотизм состоит в сохранении гражданского мира и развитии. Теперь нам, по крайней мере временно, больше не нужно погибать в геополитическом противостоянии с Западом. Можно просто попытаться нормально пожить — как это делают азиатские страны, по словам Путина, ставшие «впечатляющими примерами прогресса».

И вообще, наша национальная идея теперь — про позитив, а не про ракеты.

Искать позитивную повестку при стагнирующей шесть лет экономике и полной неопределенности будущего, конечно, трудновато, но и на том спасибо. Возможно, власти догадались, что политическая мобилизация — это игра, в которую вновь приходится играть вдвоем с оппозицией, и предлагают взять передышку.

Впрочем, параллельно со светлым образом мирной процветающей России будущего появилась информация о том, что пригожинские медиа вроде «Федерального агентства новостей» сливаются в одну суперструктуру под названием «Патриот», задачей которой будет продвижение «хороших новостей». Официальная цель новой медиагруппы состоит в максимальном распространении информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного «на развитие страны». В общем, лица, специализирующиеся на фейках и провокациях, теперь научат нас позитивному патриотическому мышлению и обустроят здоровое информационное пространство.

Вряд ли можно было бы выбрать худшего кандидата для реализации «политики умиротворения». Евгений Пригожин научит нас любить родину. Телеведущие российских ток-шоу, по аналогии, должны преобразиться в тонких эстетов. Артем Шейнин, например, забудет о своем ведре с фекалиями и выступит с просветительской лекцией о том, что национальные различия не более чем стереотипы, «игра означающих» по Жаку Деррида. А Екатерина Андреева в знак протеста против дегуманизации украинцев на российском ТВ покинет студию.