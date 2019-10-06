«Всего два года посидит»

Отец двоих детей Данил Беглец осужден на два года колонии за то, что во время акции 27 июля дотронулся до полицейского. Мужчина говорит, что ехал на деловую встречу, но не смог пройти мимо, когда увидел, как жестко задерживают уже лежащего на земле парня. Беглец одернул одного из полицейских за руку — отчего тому якобы стало больно. Беглец получил реальный срок, дома осталась семья, которую он полностью обеспечивал: жена Диана, двухлетний сын Алеша и четырехмесячная дочка Алиса. С сыном у мужчины была сильная связь: мальчик зовет отца ночью, звонит на его выключенный телефон и просит маму, чтобы теперь и она его не бросила.

«Пора ехать за папой»

— У нас такой папа… Наверное, таких очень мало. Он сейчас очень переживает, потому что, мне кажется, жил для нас. Я написала в фейсбуке, чтобы люди помогли хоть как-то. Общественность помогает выйти хотя бы на условный срок, — жена Данила Беглеца Диана во время нашего разговора качает на руках дочку Алису, та терпеливо разглядывает все вокруг, моргает круглыми черными глазками — в семье ее зовут Бусинка. Диана начала активно вести аккаунт в фейсбуке всего пару дней назад, ради внимания к делу Данила — практически в каждом посте у нее написано «Свободу Данилу Беглецу».

— У нас машина белая, хочу на ней тоже написать «Свободу Данилу Беглецу» с двух сторон краской и приехать в суд — вдруг сработает. Вдруг нашему папе поможет. Потому что скажи, Бусинка, — Диана берет дочку за крохотную ручку и шепчет. — Я уже расту, мне нужен папа.

Мальчик Алеша — внешне точная копия отца:

— Сын очень к нему привязан. Привык спать ложиться с папой и требует его. До сих пор ночью бастует. Мне и так тяжело ему объяснять… Но он меня спрашивает — Диана сглатывает — Почему папа его бросил. А я не знаю, как объяснить. Я хотела пойти на митинг 29 сентября [на проспекте Сахарова], уже собралась, но он закричал, чтобы я как бы… Чтобы я его не бросала. Как папа.

Диана показывает в телефоне фото Данила с сыном. Он всегда рядом: папа играет с Алешей в доктора — мальчик слушает ему дыхание, кормят друг друга с ложки в кафе, лепят куличи в песочнице, везут детскую тачку с покупками, папа подарил огромную машину с номерным знаком «Алеша», заказал на день рождения торт в виде Тигры из «Винни Пуха». Папа купает в ванне, кружит сына под музыку из мультфильма: «Он даже в ресторане, видите, сидит не со мной, а только с папой» — комментирует фото Диана:

— Я ему говорю, что Бармалей забрал, ну что я ему еще скажу? Он берет пистолет «тра-та-та» и защищается за него. Недавно сел в игрушечную машину возле сада, начал кричать, чтобы мама села назад — он за папой поедет. «Пора ехать за папой, пора ему звонить» — он и пробует дозвониться с моего телефона. Умеет сам. Но папа выключен.

«Мне адвокаты сказали сознаться»

Диана, жена Данилы Беглеца, с дочкой Алисой. Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

У Данила очень непростая ситуация в преддверии апелляции. Его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств, собранных по уголовному делу (в том числе без просмотра самого видео, где предположительно Беглец хватает полицейского за руку — «предположительно», потому что Диана не может точно опознать его на съемке). Это значит, что с высокой долей вероятности Мосгорсуд тоже не будет смотреть, насколько серьезный «моральный и физический вред» Беглец причинил потерпевшему. Взять особый порядок и признать вину Беглеца убедили его знакомые адвокаты по бизнесу. Соглашение с адвокатом «Агоры» Ильнуром Шараповым жена Данила подписала всего пару дней назад.

«Мне адвокаты сказали сознаться в том бреду, который следствие предъявило. Я сейчас сижу за то, что хотел помочь парню, которого избивали полицейские, я ему ничего плохого не делал», — это слова из письма Беглеца жене.

Адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов рассказал «Новой», что его подзащитный собирался написать в редакцию газеты письмо о своем деле. Чтобы успеть сообщить информацию до дня апелляции, Данил передал первую часть письма жене через адвоката. Изначально у него было трое платных адвокатов: Яна, Тимур [фамилии неизвестны жене Беглеца] и Станислав Рыбчинский — старые знакомые Данила. Также в числе защитников, пришедших к Беглецу в изолятор временного содержания, был Ильнур Шарапов из «Агоры». Доверившись совету знакомых адвокатов, а не Шарапова, Беглец взял особый порядок: «Ильнур говорил, что нельзя сознаваться в том, чего нет. Но так как Данил не знал Ильнура, он решил поверить им», — объясняет жена Беглеца.

«Они совершенно не разобрались, а я не юрист и был в стрессовой ситуации», — пишет Беглец в письме «Новой газете». В письме он также вспоминает, что на следующий день после ареста к нему приходил следователь и тоже заверил мужчину, что если не сознаться, то Беглеца ждет максимальный срок.

— Когда Устинова (фигуранта «московского дела» актера Павла Устинова. — Ред.) отпустили, я позвонила Станиславу — вспоминает Диана. — А он все равно сказал, что признание вины было обдуманным решением — мол, они так выиграли два года, потому что все сидят больше, и только Данил всего два года посидит.

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Женщина думает, что муж согласился признать вину, потому что надеялся — его из-за этого выпустят:

«Я еще сама так подумала, когда впервые услышала «особый порядок» — какое хорошее слово. А оказалось — очень плохое».

«Я не знаю, зачем их послушал» — передает слова мужа Диана. Данил попросил ее перевести 10 тысяч рублей на счет пострадавшему росгвардейцу Никитину: «Он сказал: так как я вроде сделал человеку больно — нужно загладить свою вину. Рыбчинский нашел счет Никитина и мы положили деньги. Но в суде, когда я его [пострадавшего сотрудника полиции] увидела, он сказал, что никакие деньги ему не нужны, и как мы вообще могли такое подумать, что он, честный человек, возьмет деньги? Сказал: лучше пусть [Данил] ответит по закону».

Допрос в ОВД

Дома у семьи Беглец. Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Беглецу — 27 лет, он предприниматель, работает на производстве парящих кроватей [визуально они как будто висят в воздухе]. Родился в Молдавии, а российское гражданство получил два года назад, в Москве познакомился с Дианой. «Отвечать по закону» ему придется за то, что «препятствуя задержанию правонарушителя, [он] схватил прапорщика Никитина за запястье правой руки, сильно сдавив, и отдернул в сторону, тем самым причинив боль». В обвинительном заключении говорится, что Беглец действовал «осознавая общественную опасность своих действий».

Как расскажет сам мужчина, он шел на встречу с разработчиком сайта. Договорились встретиться в кофейне на Большой Дмитровке. «Оставил машину на стоянке и направился в условленное место — пишет Данил в письме «Новой газете». Однако из-за перекрытой улицы я не смог добраться до места встречи. Связь уже не работала, и я решил вернуться к автомобилю, но мне не удалось этого сделать из-за перекрытия».

В Сети есть видео, на котором мужчина, внешне похожий на Беглеца (в белой кофте с капюшоном), подбегает к сотрудникам полиции на акции 27 июля. Применяя силу, они пытаются задержать митингующего, и на секунду Беглец хватает одного из них за рукав, чтобы те отпустили человека. Затем Данил отскакивает в сторону. Полицейские заприметили его, но задержали уже позже. Это видео в суде не изучали как раз из-за особого порядка рассмотрения дела. «Я не смог смотреть на это спокойно и удержал его руку [сотрудника полиции] от удара по голове парня, — объясняет в письме Данил. — После этого его перестали бить. Затем я отошел, а мальчика увели в автозак. Я направился в сторону автомобиля, через какое-то время подъехал автозак, из него выбежали сотрудники полиции. Схватили меня, нанесли несколько ударов кулаком по корпусу и по ногам».

Похожий на Данилу Беглеца (на переднем плане, в белом) человек пытается помочь одному из грубо задержанных на несогласованной акции

Также в социальных сетях нашлась видеосъемка из ОВД «Тверской», куда доставили Беглеца. Он пересказывает собеседнику по телефону, что с ним произошло:

— Оказывается, мне пытаются непонятно что пришить… Там упал кроссовок и наушники пацана, я достал и подошел к сотрудникам (здесь, вероятно, Беглец рассказывает про другой эпизод, которого нет на видео. — Ред.). На видео видно как будто я подошел к сотруднику и что-то потянул. (…) Я не помню, по плечу я ему что-то сделал или потянул за руку (эпизод, где Беглец хватает за руку полицейского, на видео есть. — Ред.].

В начале съемки из ОВД есть и такая сцена: перед Беглецом стоит женщина с короткой стрижкой, которая представляется, демонстрируя мужчине удостоверение «Следственный комитет России».

— Как зовут вас?

— Данил Беглец.

— Беглец ваша фамилия? Какая прелесть — саркастически комментирует следователь в штатском.

Дальше некоторое время женщина пытается, повышая голос, выяснить адрес прописки Беглеца.

Беглец с семьей живет в съемной двухкомнатной квартире в Мытищах.

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

9 августа около 6 утра к ним постучат с обыском. К тому дню Беглеца даже объявили в федеральный розыск. С этого момента Диана не видела мужа — их брак не зарегистрирован, а общие дети не являются основанием для встречи.

— Сын после этого не разговаривал — вспоминает Диана — Он до сих пор с людьми не заходит в лифт, но разговаривать уже начал. Они забрали [во время обыска] свидетельства о рождении детей. Искали, как сказали, «материалы организации митинга». Были немножко в шоке, что у нас здесь нечего искать.

Сначала Данилу предъявили обвинение по ст. 212 УК РФ («участие в массовых беспорядках»), но спустя несколько дней статью поменяли на ч. 1 ст. 318 УК РФ («применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти»).

«Жить в политике»

— Знаете, мне Данил сейчас пишет: «Я никогда не интересовался политикой, но политика пришла в наш дом. Теперь дело чести жить в политике, чтобы в будущем у детей так же не получилось…» — вспоминает слова мужа Диана.

До 27 июля все было совсем не так. В квартире семьи Беглеца с телевизора вещал только детский канал «Карусель».

Сама Диана не знала ни о выборах, ни тем более о лидерах протеста — теперь она следит за той же Любовью Соболь в инстаграме.

— Вы можете у меня про мультики поинтересоваться, я могу рассказать, что делает там Свинка Пеппа — у нас сейчас у сына такое увлечение. Сейчас я так понимаю, Данил, как и я, стал интересоваться, читать — потому что, говорит, понимаю, что сегодня в мою семью пришли и все разрушили, а завтра могут в любую другую. Пишет мне: «Вот, ты говорила мне, что у вас гражданско-правовое государство» — Диана тихо смеется. — Но я правда всегда была уверена, что у нас гражданско-правовое государство, что суд — высшая независимая инстанция, которая всегда тебя оправдает.

«Все будут думать, что он нарушил закон»

На заседание потерпевший, прапорщик полиции Никитин, не пришел — из-за служебной занятости. Тем не менее Беглец принес ему свои извинения. Данил очень просил судью не давать ему реальный срок, потому что сам он рос без отца и не хочет, чтобы дети пережили тоже самое.

— Я не был на митинге, на шествии. Приехал встретиться с деловым партнером… — пытался объяснить судье Беглец.

— Вообще-то вы признали вину, особый порядок, — заметила прокурор.

— Да-да, про то, что не участвовал — сейчас не надо, — вторил адвокат.

Здесь важна и личность прокурора.

Светлана Кожекина — та же представительница государственного обвинения, которая была на заседании Павла Устинова в Тверском суде.

Именно ей принадлежали саркастические высказывания в адрес стороны защиты на суде у актера.

На заседании у Беглеца Кожекина также решила поделиться собственным мнением, слабо относящимся к конкретному делу: «Посмотрите, как Беглец расставил свои жизненные приоритеты: на установление отцовства у него времени нет, а на участие в несогласованной акции есть. Вот так он расставил приоритеты, ваша честь». (В паспорте Беглеца нет отметки о рождении дочери. Это стало аргументом для прокурора.)

Три года и два месяца лишения свободы просит прокурор. Судья Анатолий Беляков решает дать два года.

Данил Беглец в суде во время оглашения приговора. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Когда судебные приставы запустили телекамеры на съемку приговора, Данил затянул капюшон и опустил голову. «Он не из тех людей, кто нарушает законы, и он считает, что это позор для семьи, потому что все будут так думать [что он нарушил закон]», — объясняет действия мужа Диана.

Кто заступится за Данила

— Я не очень понимаю, как жить дальше, — женщина смотрит в пол и молчит несколько секунд. — Я вообще не была готова. Я до сих пор не готова.

На вопрос, на какие деньги семья Беглеца сейчас живет, Диана отвечает: «У нас же государство такое щедрое: на детские [пособия] на Алису выделяют 6600 рублей, а на сына 50 рублей в месяц. Мы сдаем нашу квартиру в Троицке и оплачиваем эту, добавляя еще 5 тысяч за коммуналку. Мне помогала [общественный деятель] Катерина Гордеева, были перечисления на Данину карту от разных людей, мама помогает. Данил постоянно пишет, что переживает, сыты ли дети, одеты, обуты. Я из тех денег, что перечисляли, купила комбинезоны на зиму, одежду Бусинке».

Диана и Алиса. Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

— Я надеюсь на седьмое число (7 октября состоится апелляция на приговор Беглецу. — Ред.), надеюсь, на общественную поддержку. Потому что я вижу, как Павлу Устинову благодаря общественности удалось выйти.

«У меня надежда только на народ. Потому что благодаря народу многих ребят отпустили и сняли с них обвинения. Но если другие там как-то кто-то к политике был приближен, подписи собирал — он просто ехал не туда…»

— Наверное, этим его случай на Устинова похож, да?

Диана кивает в ответ: «Просто за Устинова заступились актеры. А кто за Данила заступится? Молдавия? Молчит».

— Я написала письма Путину, Собянину — о том, что судья Беляков вынес несправедливое решение в отношении моего мужа. Отправила так, чтобы пришло уведомление, когда письмо дойдет, — рассказывает женщина. — Я так понимаю, что они должны расписаться, когда получают письмо, да?

Диана с Бусинкой встают ближе к окну на свет для того, чтобы мы сделали их фото вместе. Девочка смотрит на деревья в окне, качающиеся от ветра, крепко держит маленькой ручкой маму за пальцы.

— Скажи: помогите нашему папе, — шепчет дочке Диана. — Отпустите нашего папу.

Апелляция на приговор Данилу Беглецу состоится в понедельник, 7 октября.