Десятка «Витязя»

Фото: РИА Новости

Два тура назад в Континентальной хоккейной лиге в Подольске встречались лучшая и худшая команды регулярного чемпионата — местный «Витязь» и магнитогорский «Металлург». То, что лучшим был «Витязь», а худшей — «Магнитка», еще год назад представить было совершенно невозможно. В истории КХЛ, да и всего российского хоккея неожиданнее такого лидера и такого аутсайдера не было еще никогда.

В том матче, вполне типичном для нынешнего «Витязя», подмосковная команда не без труда одержала победу, которая стала девятой подряд. Туром раньше из Подольска, несолоно хлебавши, уехал лидер Восточной конференции «Автомобилист», а до этого в Санкт-Петербурге опозорился сам СКА, у которого «Витязь» не выигрывал в течение восьми (!) лет. Пока эксперты и аналитики пытались осмыслить, что происходит, «Витязь» приехал в Москву и на «ЦСКА Арене» дал урок большого хоккея еще одному монстру в лице действующего обладателя Кубка Гагарина, снова обновив клубный рекорд десятой подряд победой.

Сохранившие победный состав и всех звезд армейцы, которым никто не ровня в нынешней КХЛ, по всему должны были просто раздавить слишком высоко взлетевших «богатырей». По статистике хозяева и раздавили, но голкипер «Витязя» Александр Самонов отразил 45 бросков, из которых десяток были убойными. Хотя дело, конечно, не только в выдающейся игре Самонова и его коллеги Ильи Ежова, который в Питере сделал 49 спасений. Дело, прежде всего, в том, что

недавний аутсайдер в любом матче источает уверенность, свойственную разве что многолетним стабильным лидерам.

И это «Витязь», который в начале десятых отличался разве что хулиганскими выходками. Это «Витязь», который восемь лет подряд не выходил в плей-офф. Это «Витязь», который называли в числе кандидатов на отчисление из КХЛ. Это «Витязь», который в последнее время уже при Валерии Белове изменился в лучшую сторону, даже дважды попадал в плей-офф — но с треском вылетал в первом же раунде от СКА и ЦСКА, не зацепив ни одного матча.

Михаил Кравец весной этого года получил в свое распоряжение команду с невеликим бюджетом и очень скромными перспективами. Скромными были и достижения воспитанника ленинградского хоккея как на игровом поприще, так и на тренерском мостике, где он долгое время работал в системе СКА. Быть вечным ассистентом мало кому нравится, но еще меньше тех, кому удается перезагрузить карьеру в 55 лет.

В Подольске Кравец не совершал никаких революций, но за несколько месяцев его работы команда превратилась в коллектив, обладающий духом победителя. На пустом месте такие вещи не происходят. Да, один-два сюрприза может преподнести практически любой клуб, но идти в лидерах на протяжении десяти с лишним туров дано далеко не каждому. Да, хорошая физическая готовность, дисциплина, слаженная работа в меньшинстве и большинстве — уже немало по нынешним временам. Но я бы подчеркнул еще один фактор —

ни одна из команд лиги, включая топовые, не вытаскивала столько матчей в дополнительное время.

Их у «Витязя» уже четыре, а это уже — характер.

Двукратный чемпион мира Александр Семин в новом «Витязе» оказался не «сбитым летчиком», а настоящим капитаном и вожаком, который победный домашний матч с «Магниткой» заканчивал со сломанной рукой. Списанный из СКА Святослав Гребенщиков — лучший бомбардир подмосковного клуба. Вратарская бригада — самая надежная в КХЛ. Легионеры, в основном финские, — умелые и не отбывающие номер. Да практически все играют на максимуме, включая 36-летнего силового форварда Евгения Артюхина, который никому, кроме «Витязя», не пригодился.

Понятно, что все время держаться на максимуме невозможно, и подмосковная сказка когда-нибудь закончится. Возможно, взлет «Витязя» в чем-то обусловлен и объективными причинами — КХЛ теряет звезд, некоторых привычных фаворитов настиг кризис («Магнитка» и ярославский «Локомотив» — самое явное его проявление), хоккей в связи с переходом на узкие площадки упрощается, что дает шанс средним, но обученным командам. Все так, но тем не менее «Витязь» уже громко заявил о себе и, кто знает, еще и в плей-офф пошумит.

А то, что он до него доберется, можно не сомневаться.