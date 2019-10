«Если мы не встанем на защиту — зло победит»

Премия Анны Политковской учреждена международной неправительственной организацией RAW in War (Reach All Women in War — «Помочь каждой женщине в огне войны»). Первым лауреатом премии в 2007 году стала Наталья Эстемирова. Затем в следующие годы премию получали афганская правозащитница Малалай Джоя, женское движение Ирана One Million Signatures Campaign for Equality, доктор Халима Башир, журналистка Разан Зайтунех из Сирии, погибшая в Сирии Мэри Колвин, пакистанская школьница Малала Юсуфзай, депутат иракского парламента Виан Дахиль, сирийская журналистка Холуд Валид, журналистка Хинет Бедойа Лима из Колумбии и российская правозащитница Валентина Череватенко, пакистанская правозащитница Гулалай Исмаил и погибшая за месяц до вручения премии Гаури Ланкеш из Индии. В прошлом году лауреатами премии стали Бинлакшми Непрам из Индии и белорусский писатель Светлана Алексиевич.

Лауреатом премии имени Анны Политковской 2019 года стала Алекс Кроуфорд, британская журналистка, специальный корреспондент телеканала Sky News. RAW in WAR награждает Алекс Кроуфорд за мужество и решительность, а также за объективные и глубокие репортажи о войне и зонах конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии, — говорится в официальном сообщении оргкомитета.

Алекс Кроуфорд — военный корреспондент, она была в Ливии и Ираке, Афганистане и Пакистане, Либерии и Камеруне, Мали и Сирии, а также вела репортажи из Мьянмы во время уничтожения народа рохинджа.

За свою журналистскую карьеру Алекс неоднократно арестовывали, похищали и допрашивали, она сталкивалась с пулями и слезоточивым газом, взрывными устройствами и минометными обстрелами. Ее съемки стали первыми независимыми свидетельствами о страданиях рохинджа в Мьянме. Попав в ловушку в Завии, Алекс Кроуфорд и журналисты стали единственными журналистами, передавшими доказательства, что Каддафи стреляет по безоружным. Она вела репортажи из Либерии, очага вспышки Эболы, заставив мировое сообщество принять экстренные меры по спасению людей. В этом году съемочная группа Кроуфорд попала под обстрел и едва не погибла в Идлибе.

Получая премию имени Анны Политковской, Алекс Кроуфорд сказала:

«Эта награда присуждается всем женщинам — журналистам, о которых вы не знаете, которые пытаются раскрыть правду, а их подвергают пыткам, убивают, насилуют и преследуют — прямо сейчас. Это тот мир, который мы хотим? Можете ли вы спокойно спать по ночам, зная, что женщина, которая может быть вашей матерью или вашей дочерью, подвергается групповому изнасилованию за то, что она журналист и бросает вызов правительству? Или взрывается за разоблачение коррупции? Или вас успокаивает то, что это происходит далеко, с журналистом, которого вы не знаете, в странах, с которыми вы не знакомы? Потому что это происходит на всех наших порогах, прямо сейчас. Мы не должны забывать о них. Мы не должны забывать Анну. Потому что Анна — это все мы. И если мы не защитим ее, не встанем на защиту всех журналистов, зло победит».