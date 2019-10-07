участвуй!
Интерактивный сериал «#КТО_ТЫ» о протестах в России объявил краудфандинг. «Новая» поддерживает
Электричество выключаем, детей — в детдом
В Верхнем Уфалее пытаются выжить из аварийного дома 60 семей
Фото автора
Жители дома на улице Ленина, 12А в Верхнем Уфалее борются с администрацией города за право иметь крышу над головой. Здание было признано аварийным еще в прошлом году, износ конструкций — более 70%. Осенью этого года городские чиновники решили экстренно расселять дом, пока он не рухнул. Но тут выяснилось, что предложить альтернативную жилплощадь людям город не может — у Верхнего Уфалея попросту нет маневренного фонда. Снимать жилье по коммерческим расценкам жильцы оказались не готовы.
И тут началось странное.
— Я не догадалась вытащить телефон для съемки, настолько была в шоке от комиссии из опеки, — жительница дома Ольга Беспалова до сих пор не может скрыть удивления. — Но они тоже не лыком шиты. Носы зажали от вони, быстренько всучили нам бумажки с угрозами: если не выселимся, мол, заберем детей, так как условия небезопасны для их проживания. И смотались скорей. А мы остались ошарашены: всяко нам грозили, но детей в детдом? Это уж слишком.
Пенсионерку Альфию Батталову угрозы опеки, наоборот, не смутили: не имеют права. Свою внучку она никому не отдаст.
Все последние ночи Батталова спит с тревожным чемоданчиком у головы. Предупредили: в начале октября отключат электричество и приедут выселять.
Причем письменных предупреждений власти стараются не давать, все — в устном виде.
В чемодане Альфии документы и более-менее ценные вещи. Остальное придется бросить здесь.
Дом на Ленина, 12А — бывшее общежитие. В комнатах холодно, по стенам ползет черный грибок, из подвала расползается вонь фекалий, запах въелся в вещи и стены. Отопления нет, отрезаны стояки и трубы. Обогреваются жители тепловентиляторами, которые скорее дуют, чем греют. Снаружи здание выглядит как после артобстрела: вываленные кирпичи, ржавые стены с гниющим металлом, затопленный подвал, оголенная проводка.
Сегодня здесь живет около 60 семей. Было 144 собственника, но часть разбежалась из-за невыносимых условий.
В плачевном состоянии дома местные власти всегда винили жильцов. Те сносили нападки, но после приватизации и сами стали «залезать под кожу» чиновникам. Старшая по дому Светлана Ушакова — образец подобного стоицизма.
— Я воюю с ними с 2013 года, — поясняет она, — бегала, призывала ту же Веру Ускову, которая тогда работала в ЖЭУ (сейчас Ускова — глава Верхнеуфалейского округа): пожалуйста, давайте проинспектируем дом, он же сыпется. Нет, мне сказали, делайте экспертизу за свой счет, мы не будем.
Настойчивая Ушакова нашла 60 тысяч рублей, сделала независимую экспертизу, которая показала: износ дома составляет более 70%, он непригоден для проживания. Чиновники мэрии не растерялись, заявив: тогда сносите дом сами, и выдали соответствующее предписание.
Жильцы в ответ с помощью юристов составили претензию: предоставьте сначала равноценное жилье. Тут мэрия развела руками: нет возможности.
Ушакова подала на чиновников в суд, выиграла. Пережила угрозы и оскорбления на четырех (!) межведомственных комиссиях. Записывала все разговоры и обещания на диктофон. Спорила, отстаивала и добилась своего: ей таки предоставили отдельную квартиру. Остальным — ничего.
Оставшимся жителям сегодня приходится ежедневно ходить в администрацию на совещания, чтобы опять услышать: «Выселяйтесь». Но куда? Этот вопрос остается без ответа.
Больше же всего людей смущает тот факт, что при полной неопределенности в решении проблемы чиновники постоянно меняют свою позицию: сначала жильцам обещали, что в доме будет проведен капремонт, потом говорили, что нет — денег нет, не будет капремонта, живите, мол. Теперь опять: выселяйтесь.
Для нового губернатора Челябинской области Алексея Текслера проблема верхнеуфалейцев оказалась новостью. Его подчиненные обнаружили, что «аварийные дома, из которых людей обещали выселить в 2019 году, даже не включены в программу по переселению». Региональный Минстрой сейчас просит у губернатора 279 млн рублей по госпрограмме «для строительства 19 жилых домов для расселения аварийного фонда в городе Верхний Уфалей». Письмо находится на рассмотрении у губернатора, пояснили «Новой» в Минстрое.
И пока чиновники не могут определиться, людям поступают угрозы отключения коммуникаций и изъятия детей.
За интересы жильцов вступилась «Правозащита Открытки».
— Последние несколько дней сотрудники опеки Верхнего Уфалея действительно ходили по квартирам, искали детей, которые живут в неподобающих условиях, — говорит юрист «Правозащиты Открытки» Эльза Нисанбекова. — К кому не попали, звонили, пугали изъятием детей, лишением родительских прав. Также ходили по инвалидам, пытались вывезти их насильно. Первого октября, мол, приедет автобус, всех сгрузим, развезем по деревням и общежитиям.
Разумеется, угрозы беспочвенны. Квартиры у людей приватизированы, куплены, а значит, лишение права собственности возможно только по решению суда. Администрация в суд не обращалась, решение об изъятии жилых помещений не принималось. Хотя мэрия на данном этапе обязана изъять землю, жилища и заключить со всеми собственниками дома на Ленина, 12А соглашение либо о выкупе их жилья по среднерыночной цене, либо о предоставлении равноценного жилья.
Правозащитники подготовили иск в суд, в котором требуют признать бездействие администрации незаконным, антиконституционным и обязать ее принять решение об изъятии помещений.
Ирина Гундарева
P.S.
По последним сообщениям из Верхнего Уфалея, никто выселять жильцов до настоящего момента не приехал. После очередного совещания в мэрии жители сказали, что все до единого остаются жить в аварийном доме. Глава города Вера Ускова заявила, что поедет с обращением жителей к губернатору Текслеру.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.