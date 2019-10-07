Электричество выключаем, детей — в детдом

Жители дома на улице Ленина, 12А в Верхнем Уфалее борются с администрацией города за право иметь крышу над головой. Здание было признано аварийным еще в прошлом году, износ конструкций — более 70%. Осенью этого года городские чиновники решили экстренно расселять дом, пока он не рухнул. Но тут выяснилось, что предложить альтернативную жилплощадь людям город не может — у Верхнего Уфалея попросту нет маневренного фонда. Снимать жилье по коммерческим расценкам жильцы оказались не готовы.

И тут началось странное.

— Я не догадалась вытащить телефон для съемки, настолько была в шоке от комиссии из опеки, — жительница дома Ольга Беспалова до сих пор не может скрыть удивления. — Но они тоже не лыком шиты. Носы зажали от вони, быстренько всучили нам бумажки с угрозами: если не выселимся, мол, заберем детей, так как условия небезопасны для их проживания. И смотались скорей. А мы остались ошарашены: всяко нам грозили, но детей в детдом? Это уж слишком.

Пенсионерку Альфию Батталову угрозы опеки, наоборот, не смутили: не имеют права. Свою внучку она никому не отдаст.

Все последние ночи Батталова спит с тревожным чемоданчиком у головы. Предупредили: в начале октября отключат электричество и приедут выселять.

Причем письменных предупреждений власти стараются не давать, все — в устном виде.

В чемодане Альфии документы и более-менее ценные вещи. Остальное придется бросить здесь.

Дом на Ленина, 12А — бывшее общежитие. В комнатах холодно, по стенам ползет черный грибок, из подвала расползается вонь фекалий, запах въелся в вещи и стены. Отопления нет, отрезаны стояки и трубы. Обогреваются жители тепловентиляторами, которые скорее дуют, чем греют. Снаружи здание выглядит как после артобстрела: вываленные кирпичи, ржавые стены с гниющим металлом, затопленный подвал, оголенная проводка.

Сегодня здесь живет около 60 семей. Было 144 собственника, но часть разбежалась из-за невыносимых условий.

В плачевном состоянии дома местные власти всегда винили жильцов. Те сносили нападки, но после приватизации и сами стали «залезать под кожу» чиновникам. Старшая по дому Светлана Ушакова — образец подобного стоицизма.

— Я воюю с ними с 2013 года, — поясняет она, — бегала, призывала ту же Веру Ускову, которая тогда работала в ЖЭУ (сейчас Ускова — глава Верхнеуфалейского округа): пожалуйста, давайте проинспектируем дом, он же сыпется. Нет, мне сказали, делайте экспертизу за свой счет, мы не будем.

Настойчивая Ушакова нашла 60 тысяч рублей, сделала независимую экспертизу, которая показала: износ дома составляет более 70%, он непригоден для проживания. Чиновники мэрии не растерялись, заявив: тогда сносите дом сами, и выдали соответствующее предписание.

Жильцы в ответ с помощью юристов составили претензию: предоставьте сначала равноценное жилье. Тут мэрия развела руками: нет возможности.

Ушакова подала на чиновников в суд, выиграла. Пережила угрозы и оскорбления на четырех (!) межведомственных комиссиях. Записывала все разговоры и обещания на диктофон. Спорила, отстаивала и добилась своего: ей таки предоставили отдельную квартиру. Остальным — ничего.

Оставшимся жителям сегодня приходится ежедневно ходить в администрацию на совещания, чтобы опять услышать: «Выселяйтесь». Но куда? Этот вопрос остается без ответа.

Больше же всего людей смущает тот факт, что при полной неопределенности в решении проблемы чиновники постоянно меняют свою позицию: сначала жильцам обещали, что в доме будет проведен капремонт, потом говорили, что нет — денег нет, не будет капремонта, живите, мол. Теперь опять: выселяйтесь.

Для нового губернатора Челябинской области Алексея Текслера проблема верхнеуфалейцев оказалась новостью. Его подчиненные обнаружили, что «аварийные дома, из которых людей обещали выселить в 2019 году, даже не включены в программу по переселению». Региональный Минстрой сейчас просит у губернатора 279 млн рублей по госпрограмме «для строительства 19 жилых домов для расселения аварийного фонда в городе Верхний Уфалей». Письмо находится на рассмотрении у губернатора, пояснили «Новой» в Минстрое.

И пока чиновники не могут определиться, людям поступают угрозы отключения коммуникаций и изъятия детей.

За интересы жильцов вступилась «Правозащита Открытки».

— Последние несколько дней сотрудники опеки Верхнего Уфалея действительно ходили по квартирам, искали детей, которые живут в неподобающих условиях, — говорит юрист «Правозащиты Открытки» Эльза Нисанбекова. — К кому не попали, звонили, пугали изъятием детей, лишением родительских прав. Также ходили по инвалидам, пытались вывезти их насильно. Первого октября, мол, приедет автобус, всех сгрузим, развезем по деревням и общежитиям.

Разумеется, угрозы беспочвенны. Квартиры у людей приватизированы, куплены, а значит, лишение права собственности возможно только по решению суда. Администрация в суд не обращалась, решение об изъятии жилых помещений не принималось. Хотя мэрия на данном этапе обязана изъять землю, жилища и заключить со всеми собственниками дома на Ленина, 12А соглашение либо о выкупе их жилья по среднерыночной цене, либо о предоставлении равноценного жилья.

Правозащитники подготовили иск в суд, в котором требуют признать бездействие администрации незаконным, антиконституционным и обязать ее принять решение об изъятии помещений.

Ирина Гундарева