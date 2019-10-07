«Либо уйти в тень, либо закрыться»

По всей стране единый налог на вмененный доход (ЕНВД) отменят с 2021 года. Но в Пермском крае — с 1 января 2020 года. Предприниматели уже сейчас должны выбрать другую систему налогообложения: патентную или упрощенную.

Отменить ЕНВД государство пытается уже не первый раз. С 2014 года планировали переход на патентную систему, но бизнес не оценил предложение, и ЕНВД оставили до 2018 года, а потом до 2021-го.

ЕНВД — льготный спецрежим для определенных видов деятельности, предусматривающий выплату в бюджет фиксированной суммы, которая не зависит от полученного дохода. Используется чаще в малом бизнесе: розничной торговле, бытовых услугах, аренде помещений и перевозке пассажиров. Заменяет налоги на прибыль, на имущество, НДФЛ и НДС.

Также ЕНВД — серьезный источник пополнения местных бюджетов. 34 тысячи предпринимателей Пермского края платят ЕНВД, собираемость в 2018 году — более 1 миллиарда рублей. Теперь муниципалитеты лишатся этого дохода.

«Лазейку закрыть»

В июне губернатор Пермского края Максим Решетников пообещал компенсации выпадающих доходов в двукратном размере тем муниципалитетам, которые поддержат отказ от ЕНВД с 2020 года.

«Это несовременная форма налогообложения, которая не отвечает реальным вызовам, и отказ от этого налогового режима соответствует международным подходам, когда налоги платятся с выручки. В настоящий момент реальная налоговая нагрузка по ЕНВД составляет менее 1 % выручки. Досрочная отмена ЕНВД позволит региону получить дополнительные средства в бюджет. Этот фискальный режим используется в основном для налоговой оптимизации и остается последней массовой брешью в системе налогообложения. Понятно, что Федеральная налоговая служба и Министерство финансов ориентированы на то, чтобы эту лазейку закрыть», — пояснил Максим Решетников свою инициативу.

В Перми более двух тысяч бизнесменов подписали обращение с просьбой оставить ЕНВД. Обращение передано в Пермскую городскую думу:

«Учитывая те ограничения, которые существуют при применении патента, основная масса налогоплательщиков ЕНВД, в том числе все организации, вынуждены будут перейти на упрощенную либо обычную систему налогообложения.

Налоговая нагрузка, по предварительным расчетам, для пермских компаний, занятых торговлей, общественным питанием и бытовыми услугами, вырастет в 6–10 раз, что так или иначе поставит вопрос о целесообразности такой предпринимательской деятельности. Последствия: рост цен для конечного потребителя, сокращение рабочих мест, перерегистрация компаний в регионы с более щадящим подходом к налогообложению (в той же Свердловской области налог по «упрощенке» не 15 %, а 7 %), в худшем варианте — уход в тень или закрытие».

Сейчас более 90 % территорий Прикамья приняли решение об отмене ЕНВД с 2020 года. Не все с первого раза. В Сиве, Осе, Добрянке вопрос ставили на голосование два раза, в Чайковском — три. Против отмены ЕНВД выступили Частинский, Большесосновский, Гайнский и Куединский муниципальные районы. Нескольким территориям еще предстоит определиться.

— Ощущение складывается, что сегодня власти действуют по принципу: после нас хоть трава не расти, —

говорит депутат Чайковской городской думы Ольга Шестакова. — По очень многим принимаемым законам. Если сейчас отменять ЕНВД, то вырастет налог. А что это значит? Я даже не говорю, что закроются какие-то предприятия. Я о том, что вырастут цены на товары повседневного спроса, на продукты питания. Потому что в основном у нас здесь этим занимается малый бизнес. Либо мы даем зеленый свет «Пятерочкам», «Магнитам» — централизованным федеральным структурам. На Пермском крае производят эксперимент, который покажет, надо отменять ЕНВД или нет.

«Последствия смягчить»

На круглых столах предприниматели высказывают негативное отношение к решению властей отменить досрочно ЕНВД.

— По моему бизнесу: в 10 раз мы будем больше платить налогов. Такое ощущение, что администрация края и администрация Чайковского междусобойчик разыграли: вы примите отмену ЕНВД, а мы вам компенсируем. А предприниматели где? О нас-то забыли? — удивляется предприниматель из Чайковского Алексей Мартюшев. — Обсуждается предпринимательский вопрос, но нас вообще не слышат, с нами не разговаривают. Кроме того, за предпринимателем стоят сотрудники, у меня их, в частности, 50, все официально устроенные.

Ощущение, что нужны деньги срочно. Налоги подняли, деньги собрали. Закрылись тысячи предпринимателей — и ладно. Никто последствия не просчитывал.

Может быть, каникулы нам дадите тогда, чтобы мы сразу не платили много налогов? Я цели не понимаю. Нужно просто собрать денег?

— Мы для налоговой системы или налоговая система для нас? — удивляется другой предприниматель Александр Н. — Почему мы должны подстраиваться под налоговую систему? Деньги, которые мы отдаем сейчас, — это деньги города. Город их тратит так, как считает нужным. Деньги, которые будут приходить из края, будут тратиться по указанию сверху. Мы предприниматели, потому что мы принимаем решения сами. Сами распоряжаемся своими доходами. А сейчас город загоняют в конкретное русло, которое будет определяться не в городе, а выше. Это лишение маленькой частички свободы. Свободы распоряжаться своими деньгами. Мне это не нравится. Конкретно по налогу, у меня он вырастет в 4–5 раз. Я сам бухгалтер-экономист, и модель бизнеса, которая у меня сейчас, была в 2003 году специально заточена под ЕНВД, и теперь эта модель становится нерентабельной. Я вынужден буду либо уйти в тень, что очень проблематично при моей деятельности, либо закрываться.

Получив шквал критики от предпринимателей, пермские власти начали принимать меры, направленные на смягчение последствий отказа от ЕНВД. Так, 19 сентября в крае в первом чтении был принят законопроект о корректировке патентной и упрощенной систем налогообложения. Предлагается расширение списка видов деятельности для патентной системы и снижение стоимости патента в муниципалитетах края. По упрощенной системе налогообложения по отдельным видам деятельности предлагается возможность использования пониженных ставок.

Предприниматели осторожно комментируют предлагаемые преференции, но соглашаются, что для части представителей малого бизнеса серьезно снизится налоговая нагрузка в случае принятия налоговых корректировок.

Куединский муниципальный район одним из последних не поддержал отмену ЕНВД. Депутаты пояснили, что готовы вернуться к вопросу после второго чтения законопроекта, если принимаемые изменения упрощенной и патентной систем будут действительно удобны предпринимателям.

Александра Семенова