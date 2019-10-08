Трамп слил курдов
Теперь им предстоит один на один столкнуться с турецкой армией. Вторжение — в ближайшие часы
Курдские бойцы. Фото: Reuters
Павел ФельгенгауэрОбозреватель «Новой»
По свидетельству очевидца — сотрудника аппарата Совета Национальной безопасности (СНБ) США, который по должности слушал воскресные телефонные переговоры президента Дональда Трампа с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а потом оперативно слил информацию журналу Newsweek, Трамп безоговорочно сдал курдских союзников Америки. К чему это приведет?
Начиная с 2012 года курды сумели создать на севере Сирии собственную фактически независимую федерацию (Роджава) с боеспособными вооруженными силами — народной самообороной Yekîneyên Parastina Gel (YPG). При поддержке американцев и их союзников курдские отряды взяли штурмом в июне 17-го столицу халифата ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ. — Ред.) город Эр-Ракка на Евфрате. Более 10 тысяч бойцов YPG погибли в боях. Американские советники, специалисты и бойцы спецназа (более 1000) также были развернуты в Роджаве, но за 5 лет в Сирии потеряли убитыми всего восемь военнослужащих, добившись, как говорит Трамп, полной победы над ИГ. Теперь Трамп приказал выводить войска, а курды, типа, «повоевали вместе с нами, но им за это хорошо заплатили деньгами и поставками техники», а теперь пусть сами решают свои проблемы с Турцией, Ираном, Россией и прочими.
Трамп вновь подтвердил свое предвыборное обещание закончить непопулярные зарубежные войны. Мол, Америка превыше всего, до Роджавы 7000 миль, и это не наше дело.
Поспешный вывод войск из Роджавы начался прямо 7 октября, а турецкое вторжение ожидается в ближайшие часы.
В Анкаре YPG считают «террористами» и филиалом запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (Partiya Karkerên Kurdistan, или PKK), которая много десятилетий ведет в Турции партизанско-диверсионную борьбу за национальную автономию (независимость). Она признается во многих странах «террористической организацией», хотя в РФ, например, структуры PKK присутствуют, не особо скрываясь, а в Москве уже несколько лет функционирует неофициальное диппредставительство Роджавы.
В Анкаре опасаются, что полунезависимая и хорошо вооруженная Роджава вдоль южной границы Турции, где на другой стороне большинство населения тоже курды, может стать причиной распада (федерализации) унитарного турецкого государства.
Потому разгром Роджавы и YPG — главная на сегодня стратегическая задача Эрдогана, к которой он шел довольно долго, последовательно устраняя препятствия.
В 2016–2017 гг. турецкие войска вместе с боевиками из «Свободной сирийской армии» (ССА) начали операцию «Щит Евфрата», чтобы остановить продвижение YPG на запад в сторону курдского кантона Африн, куда по приглашению курдов вошел небольшой отряд российской военной полиции. В январе 2018 года после переговоров в Москве наш контингент из Африна вывели, и началась двухмесячная осада-штурм Африна турками и боевиками ССА. Курды сопротивлялись, подбили немало танков, но превосходство в воздухе и в артиллерии было подавляющим. YPG отступило на восток, где присутствие американцев до сих пор сдерживало Эрдогана. Теперь турецкие военные и боевики ССА готовы начать вторжение в оставшуюся часть Роджавы.
В Брюсселе и в Вашингтоне признают право Турции укрепить безопасность своей южной границы. Пентагон вел долгие переговоры о механизме создания приграничной зоны безопасности. В августе вроде договорились: начались совместные американо-турецкие патрули, а курды начали срывать приграничные укрепления. Курды надеялись, что США добьются политического компромисса, который предотвратит войну и позволит сохранить Роджаву. Шеф Пентагона Марк Эспер заявлял в августе, что США намерены предотвратить турецкую наступательную операцию. Эрдоган требовал вывода американских войск и угрожал начать операцию без оглядки на Вашингтон. 6 октября в ходе телефонного разговора
Трамп вопреки мнению Пентагона и Госдепа сдал курдов, очевидно, решив, что дружба с Эрдоганом важнее. Так же, как наши с Африном в прошлом году.
Курды, естественно, говорят об ударе ножом в спину и обещают драться до последнего в случае вторжения, развернуть протесты в Турции и по всему миру, а также перенести боевые действия на турецкую землю, взрывая и убивая турецких полицейских и военных. Но выстоять против бомб, артиллерии и танков не смогут. Турки оттеснят отряды YPG, займут и зачистят север бывшей Роджавы. На юге иранские и проасадовские силы при поддержке России перейдут Евфрат и займут важные нефтяные и газовые месторождения в провинции Дейр-эз-Зор, откуда давно хотели вытеснить американцев, а тут такой подарок от Трампа.
Ни Тегеран, ни Москва, ни Дамаск воевать с YPG не хотят, тем более если американцы уже ушли, потому, наверное, с остатками Роджавы заключат какое-нибудь соглашение о взаимном ненападении. В плену YPG находятся 2500 иностранных боевиков ИГ и еще до 10 тысяч из Сирии и Ирака. Еще в лагере ал-Нол на территории Роджавы до 70 тысяч гражданских беженцев — подданных ИГ, в основном жены и дети боевиков. Из них до 9 тысяч — иностранцы. Эрдоган обещал Трампу, что возьмет под контроль проблему пленных и беженцев, но в неразберихе краха Роджавы это вряд ли получится.
Новый подъем ИГ и связанного с ним терроризма весьма вероятен.
После того как Белый дом объявил о внезапном уходе из Сирии, в Вашингтоне поднялась буря. Трампа обвиняют в предательстве, в сдаче позиций Москве, Тегерану и режиму Эрдогана, которого Трамп, как нарочно, пригласил в ближайшее время приехать в Вашингтон. В Пентагоне поспешили отмежеваться: мол, в турецкой операции не участвуем, но не одобряем, а войска выводятся по приказу. Трамп начал привычно юлить, рассказав журналистам, что поставил Эрдогану условие не обижать курдов, а то будут введены разорительные санкции.
As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019
Правда, источник из СНБ США утверждает, что Трамп все слил без звука и условий не ставил, кроме безопасности собственных военных. Ни о каких конкретных условиях, численности контингентов, протоколов о безопасных зонах и о применении тяжелых вооружений Белый дом ничего не говорит, так что, скорее всего, источник говорит правду, а Трамп привычно сочиняет.
В Сенате многие давние сторонники резко критикуют Трампа и обещают срочно принять закон о санкциях против Турции в случае начала операции, а самый важный сенатор-республиканец, лидер большинства Митч МакКоннелл, объявил, что в Сенате сложилось двухпартийное «супербольшинство», которое сможет провести решения по Турции вопреки возможному вето президента.
Трампа обвиняют даже некоторые крайне правые: мол, кто теперь поверит Америке, если мы сдаем союзников? Кто будет за нас воевать?
В Конгрессе, как известно, может, до Нового года объявят Трампу импичмент. При этом судить и отстранять его от должности большинством в 2/3 голосов должен Сенат, где большинство у партии Трампа. Было ясно, что набрать 67 голосов сенаторов за отстранение невозможно, но вдруг появляется возможность того, что «супербольшинство» по Сирии может переформироваться в реальное отстранение Трампа. Настроения в Вашингтоне меняются, а участившиеся доносы и утечки из Белого дома доказывают, что в аппарате все больше чиновников, готовых рисковать карьерой ради досрочного отстранения Трампа.
Курдов все всегда предавали (нередко они и сами это делали). Их верные союзники — только курдские горы. Вера в это — одна из основ курдского самосознания, а нынешняя американская измена будет лишь еще одной в долгой истории почти пятидесятимиллионного народа без собственного государства. Курды воспримут измену стоически, а вот Трамп, человек исключительно гибкий, бессовестный и трусоватый, может резко сменить курс, если почувствует, что обвинения в бесхребетном потакании авторитарным правителям могут плохо кончиться. Он может вдруг «приостановить» вывод войск из Сирии или потребовать от Эрдогана настоящих согласованных гарантий безопасности бывших союзников, согласованного решения проблемы игиловцев и т.д. Может, есть еще у Роджавы надежда, но решаться все будет далеко — в Вашингтоне.
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