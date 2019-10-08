Боевики уступают место прагматикам
В Косово произошла перезагрузка законодательной машины
Альбин Курти. Фото: EastNews
Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах
Почти два миллиона зарегистрированных на внеочередных парламентских выборах избирателей, явившись в минувшее воскресенье на участки в количестве 43% от списочного состава, отдали 25,79% голосов оппозиционной левонационалистической партии «Самоопределение», лидером которой является Альбин Курти. 25,05% получил «Демократический союз Косово», 21,15% — Демократическая партия Косово, основателем которой является нынешний президент Хашим Тачи. Ювелирную разницу между первым и вторым результатами, интересное дело, никто не оспаривал.
Сербскому меньшинству Косово, которое составляет 11% населения, в парламенте, согласно конституции, отводится десять мест — столько же получают совокупно остальные меньшинства, включая цыган.
Характерно, что Сербия, которая не признаёт независимости Косово, призывала этнических сербов принять активное участие в нынешних выборах, голосуя за «Сербский список». Белград делал ставку исключительно на эту партию, в то время как на места в парламенте претендовали и другие объединения косовских сербов — их белградские власти считают оппортунистами. «Сербский список» и победил, набрав 6,21% голосов и завоевав тем самых все десять депутатских мест.
Одним из принципиальных вопросов предвыборной кампании был вопрос о переговорах с Сербией в целях признания независимости Косово. Главным препятствием стала позиция предыдущего премьер-министра Рамуша Харадиная, правительство которого ввело в конце прошлого года стопроцентные пошлины на товары из Сербии. Тем самым были заблокированы контакты между Приштиной и Белградом, на которые они согласились в 2013 году.
Вызванный в очередной раз в Гаагу в июле для дачи показаний международному суду Харадинай, являвшийся полевым командиром во время косовской войны 1998-1999 гг., добровольно подал в отставку, что и привело к необходимости внеочередных выборов. Проигрыш его партии — «Альянса за будущее Косово», которая в коалиции с Социал-демократической партией набрала немногим более 11% голосов, означает, что в Косово меняется историческая эпоха. Харадинай принял удар достойно. Честное и мирное состязание на выборах, написал он в фейсбуке, подняло Косово и его граждан на более высокий уровень политической и демократической зрелости, чтобы служить образцом в регионе.
Тем самым «балканский Рэмбо» признал, что боевики, выигравшие ту войну, должны уступить место более прагматичным политикам.
Поскольку для абсолютной победы в 120-местной ассамблее (парламенте) требовалось завоевать 61 место, новое правительство будет коалиционным. Главе «Самоопределения», 44-летнему Альбину Курти, бывшему лидеру студенческих протестов, с молодых лет не на словах, а на деле пытавшемуся доказывать, что ненасильственные методы сопротивления власти дают лучшие результаты, чем дубинка, теперь предстоит занять пост премьер-министра. Он заявил о намерении сформировать правительство в сотрудничестве с «Демократическим союзом Косово» (ДСК) и его лидером Исой Мустафой — «собратом по оппозиции», как он его назвал. Мустафа, опытный политик, был в свое время мэром Приштины и вторым премьер-министром Косово.
Объявляя о победе, Курти заявил, что на переговорах с Сербией будет обсуждаться не то, что Косово даст Сербии взамен за признание своей независимости, а то, что Сербия «задолжала Косово». Возможно, он имел в виду, что Сербия также не пропускает товары с маркировкой «Сделано в Косово», и тогда таможенная проблематика снова примет политическое измерение. Политические наблюдатели, однако, склонны считать, что новое правительство устранит преграды для возобновления диалога с Сербией. К этому власти Приштины побуждают влиятельные политические силы в Европе и США.
Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что пошлины являются единственной преградой для продолжения переговоров в целях достижения компромисса.
Тем временем интерес к косовскому урегулированию только растет. Жозеп Боррель, который вскоре сменит Федерику Могерини на посту Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что свой первый официальный визит нанесет в Косово — нынешнее состояние отношений между Белградом и Приштиной он квалифицирует как «неприемлемое».
Президент Трамп удивил назначением американского посла в Берлине Ричарда Гренелла (за два дня до выборов в Косово) своим представителем на мирных переговорах между Сербией и Косово (с сохранением посольской должности) — и это всего месяц спустя после того, как помощник госсекретаря США по делам Европы Мэтью Палмер стал еще и специальным посланником Госдепартамента на Западных Балканах!.. На этот раз никто не упрекнет Белый дом в спонтанности решений: Палмер, опытный балканист, говорящий по-сербски и женатый, кстати говоря, на сербке, еще в 2013 году принимал участие в подготовке соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Кандидатура Гренелла, как сообщалось в прессе, фигурировала в кастинге тех, кто мог заменить на их постах советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и посла США в России Джона Хантсмана.
Россия отвечает асимметрично. Через две недели в Белграде побывает с визитом председатель правительства Дмитрий Медведев, а президент Вучич приглашен в Москву еще до конца нынешнего года для встречи с президентом Путиным.
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