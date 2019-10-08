Сплошные «красные линии»

1 октября, на встрече Трехсторонней контактной группы, была достигнута договоренность о разведении войск еще на двух участках линии разграничения на Донбассе. В тот же день президент Владимир Зеленский собрал экстренный брифинг: «…Я всех поздравляю. Очень верим в начало разведения войск в Петровском и Золотом. Хочу, кстати, успокоить местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность…» Критика публичных высказываний Зеленского, сделанных экспромтом, стала привычной. За стилистикой президента, который пообещал вернуть в страну мир, но не проиграть войну, следят, ничего не прощая. Наречие «кстати» в контексте прозвучало действительно неуместно.

Страхи и тревоги

С 2016 года, с момента, когда впервые заговорили о выполнении Минских соглашений в части разведения войск, жители луганского поселка Золотое-4, что в непосредственной близости от КПВВ (контрольного пункта въезда–выезда) боятся не только обстрелов. Люди уверены: когда украинские войска покинут населенный пункт, и он превратится в «серую» зону, пророссийские боевики с «той» стороны начнут беспрепятственно заходить и устраивать самосуды. Мстить жителям за то, что находились рядом с военными, поддерживали их.

А в разоренном войной Золотом-4 остались в основном около полутысячи стариков. (В городке Золотое живет примерно 4 тысячи человек, немало семей с детьми.)

Слышать сегодня мольбы «Пощадите, не бросайте!», которые прорываются в эфир, и реагировать как на неизбежные издержки большого политического процесса — испытание…

Пост ВСУ на въезде в поселок Золотое в Луганской области. Фото: погранслужба Украины

Противоречивые сведения поступают из Станицы Луганской, где вооружение развели в конце июня, и данный факт зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

В конце августа там закончили разминирование территории вокруг взорванного в 2015-м моста через Северский Донец, соединяющего два «берега» войны.

На одном конце, на пункте пропуска, развевается сине-желтый флаг, и звучат через громкоговоритель выпуски новостей на украинском языке. На другом — флаг «ДНР» и «…говорит Москва».

А к полосе препятствий, то есть исключительно пешеходному переходу, к горбылям, которые заменяют лестницы, ежедневно выстраиваются очереди. С тележками–«кравчучками», с малышами на руках, тяжело опираясь на палки-костыли. Преодолевают у шлагбаума паспортный, фискальный контроль — нет ли в вещах чего-то запрещенного. Дорога жизни для иных превращается в последний путь. «Спасибо, что возитесь с нами, дураками…» — произносит женщина средних лет украинскому военному и медленно, привычно тянет свою сумку с пожитками в сторону условной границы непризнанной республики.

Временный мост через Северный Донец у КПП «Станица Луганская». Кадр: «Настоящее время»

По данным Государственной пограничной службы Украины, ежедневно, в любое время года, КПВВ «Станица Луганская», единственный пункт пропуска в области, пересекают туда-обратно около десяти тысяч граждан. Пять километров пешком… Это я цитирую репортаж Анастасии Магазовой и Андрея Дубчака с сайта украинской редакции «Радио Свобода», и репортаж Насти Станко с «Громадського».

Коллеги, отработавшие фронтовыми корреспондентами предыдущие пять лет, не понимают, как можно возмущаться, что ситуация, унижающая человеческое достоинство, наконец исчезнет. Как известно, Зеленский поручил сделать нормальный мост в Станице Луганской к 27 ноября. Но часть сограждан восприняла инициативу в штыки:

«По нему попрут в Украину диверсионно-разведывательные группы или даже танки, а не бабки с кошелками!»

На таких позициях, например, стоит известный волонтер Роман Доник, утверждающий, что в Станице, по сути, пригороде Луганска, реальное разведение сил не состоялось. «Зеленскому все докладывают, он знает, но врет», — пишет Доник в своем блоге.

Августовский текст журналистки интернет-издания «НВ» («Новое время») Ирины Лопатиной частично подтверждает опасения волонтера. Глава местной администрации Юрий Золкин не согласен с тем, что 10 тысяч мирных жителей брошены на произвол судьбы, поскольку украинские военные отведены на 300–400 метров от поселка, вглубь территории. «Вопрос нашей безопасности в другом», — говорит он. Станица Луганская, находящаяся в российском приграничье, в начале войны была, по словам Золкина, обстреляна тяжелой артиллерией именно со стороны России. «Мы — в зоне поражения ствольной артиллерии. И у нас нет достоверных сведений, что противоположная сторона выполняет договоренности».

«Контролером выступает ОБСЕ. Но простые люди уже привыкли, что ОБСЕ сбегает первой, если начинается обстрел…»

«На сегодняшний день четко видно, что на противоположной стороне от той, разрушенной части моста, которую контролируют боевики, есть вооруженные люди. И они не приступили к демонтажу своего оборонного сооружения», — объясняет репортеру глава администрации свою тревогу.

Хотя, даже с учетом сказанного, шаткий, как временный мост, мир здесь воспринимают с надеждой на большее.

Зона условного мира

В Минске запланировали начать разведение войск в Петровском и Золотом 7 октября. Но событию должно было предшествовать взаимное прекращение огня. Параллельно ждали того, что анонсировал министр иностранных дел Вадим Пристайко, — нового масштабного обмена пленными с РФ. Украинские аналитики не раз высказывали предположение о том, что Путин дал Зеленскому возможность забрать Сенцова, Кольченко, украинских моряков и других ребят в обмен на «формулу Штайнмайера», что поляризовало общество и особенно майдановскую его часть. Кого в Кремле посулили освободить за отвод украинских войск — крымскотатарских активистов, политзаключенных, чьи истории, в разы менее медийные, поражают драматизмом?

5 октября у Зеленского прошло совещание с руководством Генштаба, СБУ, МВД и МИДа. Обсуждали вопрос безопасности населения, живущего в зоне разведения сил. Как следует из пресс-релиза, представители власти условились в ближайшее время посетить Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться: там уже все более-менее. Кто конкретно собирался поехать в зону условного мира, не сообщалось.

Я просмотрела сводки ООС за текущую неделю. Сообщения поступали идентичные:

4 октября. « … Российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения тишины на Донбассе. Один украинский воин погиб, еще двое ранены. Противник обстрелял позиции Операции объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка… В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новолуганское, Луганское, Мироновское, Крымское, Новотошковское, Золотое».

« Российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения тишины на Донбассе. Один украинский воин погиб, еще двое ранены. Противник обстрелял позиции Операции объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка… В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новолуганское, Луганское, Мироновское, Крымское, Новотошковское, Золотое». 6 октября пресс-центр ООС представил очередную сводку за минувшие сутки: 25 обстрелов украинских позиций из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Обстрелы велись вблизи Новотроицкого, Красногоровки, Павлополя, Авдеевки, Богдановки, Новоигнатовки, Водяного, Березового, Пищевика, Новолуганского, Новомихайловки, Попасной, Луганского, Зайцева. Особенно жестко били из станкового противотанкового пулемета и стрелкового оружия по Золотому-4 и Золотому. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

пресс-центр ООС представил очередную сводку за минувшие сутки: 25 обстрелов украинских позиций из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Обстрелы велись вблизи Новотроицкого, Красногоровки, Павлополя, Авдеевки, Богдановки, Новоигнатовки, Водяного, Березового, Пищевика, Новолуганского, Новомихайловки, Попасной, Луганского, Зайцева. Особенно жестко били из станкового противотанкового пулемета и стрелкового оружия по Золотому-4 и Золотому. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения. На рассвете в понедельник, 7 октября, террористы снова открыли огонь. Около часу дня министр Пристайко заявил на брифинге:

— Наши переговорные команды в Минске договорились о том, что разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном участке не происходит обстрелов. К большому сожалению, вы сами знаете, что были обстреляны Золотое и Петровское. Нам надо теперь ждать, пока пройдут очередные семь дней.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, что теперь нужно заново считать 7 дней тишины, а потом разводить войска. Фото: Twitter

Пристайко уточнил: процесс предусматривает уход живой силы ВСУ, фортификационные сооружения остаются. И если украинская сторона обнаружит, что боевики планируют агрессивные действия, то военные вернутся.

— Украина не рекомендует играть с разведением войск, чтобы занять какие-то позиции или захватить какой-либо город, — предупредил министр. Последовавшая реакция Кремля была не оригинальна, подобное звучало в острых ситуациях не раз. Россия, мол, имеет определенное влияние на «республики», но стороной «внутриукраинского конфликта» не является, за прекращение огня и отвод войск не отвечает. Так передал ТАСС ответ пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По умолчанию следует считать, что пленных из России тоже на нынешней неделе можно не ждать…

ВЕЧный зов

В минувшее воскресенье по Украине прокатилась волна массовых митингов под лозунгом «Нет капитуляции!».

Киев собрал на Вече, по данным полиции, 10 тысяч человек. В областных и районных центрах активность оказалась не столь высокой, но достаточной для того, чтобы власть приняла к сведению: «красные линии» перейти не удастся. Проверено двумя Майданами.

Линий много. Главные выглядят так:

отказаться от согласования «формулы Штайнмайера»,

не допустить принятия решений, которые могли бы привести к сдаче украинских интересов,

сформировать и внедрить государственную политику относительно России на оккупированных территориях на основании действующего закона Украины об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей — «Донбасс и Крым должны вернуться без всяких условий Кремля!».

Ну и отправить немедленно в отставку главу Офиса Андрея Богдана за его публичные высказывания о проплаченном характере нынешнего протеста, названного «сборищем».

Глава администрации Зеленского Андрей Богдан неосторожно высказался по поводу вышедших на протест из-за подписания «формулы Штайнмайера». Фото: EPA

Заявлять, что акция инспирирована оппонентами Зеленского, потому недостойна внимания и уважения, — глупо. Ветераны, волонтеры, гражданские активисты, люди разного возраста и социального статуса не изменяют демократической традиции, длящейся много лет, когда чувствуют опасность для курса страны. Хотя политики, проигравшие выборы, не остались в стороне. Петр Порошенко в джинсах и бобочке на молнии, с женой Мариной, в окружении сторонников, тоже шел на Банковую, к президентской резиденции, с колоннами, скандирующими «Им-пич-мент!» и «Зелю — геть!».

Серьезных нарушений общественного порядка полиция не зафиксировала. Хотя осень, пора украинских революций, еще не кончилась.

«Это наш последний блокпост!»

Националист Андрей Билецкий поспешил воспользоваться ситуацией и пообещал создавать дружины для защиты граждан Украины на «серых территориях». Фото: РИА Новости

Пока столица митинговала, лидер «Национального корпуса» (запрещенная в России организация — Ред.), экс-депутат Рады, экс-кандидат в президенты Украины, Андрей Билецкий вместе с группой побратимов — ветеранов АТО, уроженцев Донбасса, приехал на линию разграничения, за километр от Золотого. Собрались местные, стар и млад.

— Сегодня просыпается страна. И начинает бороться с позорным «Минском», позорной «формулой Штайнмайера» и просто преступным отводом войск. Все будет зависеть не от власти или политиков, а от каждого из нас, — обратился Билецкий к слушателям. — Но самой большой поддержки заслуживают те, кого завтра эта власть хочет оставить без прикрытия, принести в жертву так называемым «ЛДНР» — жители Золотого, Петровского, Станицы Луганской. Ветераны, которые взяли в руки оружие в 2014-м, останутся здесь, даже если будут выведены войска. Если свою прямую обязанность — защищать каждого украинца — не выполняет президент, тогда выполним еще раз мы, добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда не покинем его. Верю, что не будет отвода, а будет лишь большая украинская победа, — заключил лидер «Нацкорпуса».

Примерно в то же время в Сети появилось распространенное волонтерами коллективное обращение к Зеленскому жителей Золотого-4: «ВСУ — гарантия безопасности нашей жизни». А в городке Золотое вообще записали видео с проукраинской акции протеста:

«Мы должны до границы дойти, а не по своей земле пятиться. Мы будем под свои танки ложиться, свои не задавят. Они в 2014-м «тех» не давили, а нас тем более не станут!»

Впрочем, другая точка зрения тоже существует. Телеканал «1+1» показал, как группа высших офицеров из Киева примчалась в Золотое успокоить население. Их встретили организованно, криком: «И те, и другие — давайте, расходитесь уже! Хватит стрелять!»

Спикер Рады Дмитрий Разумков попытался снизить градус обещанием не пересечь ни одной «красной линии». В интервью телеканалу «Украина» он повторил:

— Пусть ни у кого не возникнет даже мысли о том, что новый закон об особом статусе приведет к федерализации Украины. Выборы могут пройти только по украинскому законодательству. И они возможны, когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает выборы честными и демократичными, лишь тогда вступит в силу новый закон об особом статусе Донбасса, который предстоит разработать с привлечением экспертов, общественности и зарубежных партнеров.

Богдан Яременко, глава профильного комитета по международным отношениям, депутат-списочник «Слуги народа», выбрал шокирующий способ. «Не надо говорить о капитуляции — она уже произошла! — суть видеоблога, записанного им по примеру президента Зеленского. — Все, что сейчас начало беспокоить людей — «формула Штайнмайера» и так далее, — это сентябрь 2014-го и октябрь 2015-го, когда были подписаны Минские соглашения. Больше, чем было, никто не допустит».

Но успокоительные речи обществу не помогают.

Отдельные эксперты, вроде координатора группы «Информационное сопротивление» Александра Копытько, дают советы президенту Зеленскому использовать акции протеста в стране как спасательный круг и подарок судьбы перед переговорами в «нормандском формате». «Имея за спиной многотысячный Майдан, он может говорить: «Я с детства за Штайнмайера, но я даже до границы не успею добежать, если попробую воплотить», — вполне в стиле «Квартала 95» рекомендует Копытько. «Зеленский, по идее, должен быть заинтересован, чтобы протестующие играли на его стороне. Он сам должен собирать эти Майданы».

На 14 октября, старинный казацкий праздник Покрова, по всей Украине намечаются еще более масштабные выступления.