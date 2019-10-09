Лиц-криг
Появление в составе сборной России новичков напрямую зависит от того, как сложится игра с шотландцами в Москве
РИА Новости
Владимир Мозговойобозреватель «Новой»
В «Лужниках» национальная сборная России не играла с лета прошлого года, с памятного победного матча со сборной Испании на чемпионате мира-2018. Прошлой осенью Лигу наций принимали Калининград и Сочи, с весны в рамках квалификации Евро-2020 продолжилось турне по городам мундиаля: Саранск, Нижний Новгород, снова Калининград. С точки зрения праздника футбола больше всего повезло столице Мордовии — в Саранске в матче с Сан-Марино сборная установила новый рекорд по количеству забитых мячей, которых оказалось аж девять. Нижнему Новгороду и Калининграду довелось порадоваться куда меньше — победы над Кипром и Казахстаном были одержаны «на тоненького», последняя вовсе на флажке благодаря умной голове натурализованного бразильца Марио Фернандеса.
Получается, что в гостях, за исключением стартового матча оборочного турнира в Брюсселе против фаворита группы сборной Бельгии, россияне играют увереннее, чем дома (игра с карликовой сборной Сан-Марино не в счет).
Возвращение в «Лужники» по мысли организаторов должно стать триумфальным и де-факто оформить выход команды в финальную стадию Евро-2020 —
соперник занимает пятое место в группе, в последних двух матчах вначале уступил россиянам, после чего был также в Глазго унижен бельгийцами. Однако полной уверенности в том, что шотландцы в Москве сразу сдадутся на милость победителя, нет — когда этой команде терять нечего, она может и огрызнуться, примеры имеются.
За месяц, прошедший со времени спаренных встреч со сборными Шотландии и Казахстана, российская футбольная общественность живо обсуждала не предстоящий матч в «Лужниках», а Станислава Черчесова как возможного кандидата на освободившийся пост главного тренера «Спартака». Ни одного внятного сигнала на этот счет получено не было, более того — РФС недвусмысленно высказался против совмещения должностей, а Черчесов слухи даже не комментировал. Разговоры так и остались разговорами, и вытаскивать красно-белых из глубочайшей ямы, скорее всего, придется совсем другому человеку — 34-летнему экс-главному тренеру «Шальке» Доменико Тедеско.
Опять же за прошедший месяц обнаружилось, что два лидера российского футбола в лице ЦСКА и «Краснодара» абсолютно несостоятельны в групповом турнире Лиги Европы — на чужих полях они были разгромлены болгарским и швейцарским клубами, на домашних проиграли двум аутсайдерам испанского чемпионата. С учетом того, что ранее еще один поставщик кадров для сборной «Спартак» не сумел преодолеть отборочную стадию второго по статусу европейского клубного турнира, стало как-то тревожно и за главную команду страны.
Пусть результаты клубов и сборной напрямую не связаны, но потеря игроками уверенности после столь чувствительных ударов вполне может сказаться. А тут еще и ряд футболистов основной обоймы получили травмы, тот же форвард «Локомотива» Федор Смолов выбыл в самый последний момент. Именно потеря Смолова, пусть игрока замены, но вписывающегося в концепцию Черчесова, вынудила главного тренера тут же позвонить в Самару Александру Соболеву.
22-летний Соболев за пару месяцев проделал путь от игрока, в прошлом сезоне не проходившего в основу «Крыльев Советов», до лучшего бомбардира российской премьер-лиги (на сегодня он с 10 забитыми мячами делит первое место с форвардом «Ростова» и сборной Узбекистана Элдором Шомуродовым). В последние дни футбольную общественность взбудоражили слухи об интересе к габаритному нападающему со стороны таких грандов европейского футбола, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Боруссия». Черчесов на подобные вещи обычно не реагирует, он и раньше на вопросы про Соболева отвечал, что события торопить не надо. Но форвард продолжает забивать чуть ли не в каждом матче, и Станислав Саламович, наконец, «сдался» — не под давлением общественности, а из соображений текущего момента. И совсем не исключено, что не ожидавший вызова новичок не появится на поле — если не в «Лужниках», то в Никосии, где через три дня после Шотландии сборной России играть с Кипром.
Впрочем, появление в составе нового лица, или даже новых лиц, напрямую зависит от того, как сложится для сборной игра в Москве. Черчесов — не любитель экспериментов, а матч в «Лужниках» совсем не рядовой: он должен дать результат, после которого можно работать и на перспективу.
После дождичка в четверг организаторы обещают еще и шоу, которое должно предварить беспрецедентно позднее (спасибо УЕФА) начало встречи. Кого шоу вдохновит, игра покажет.
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