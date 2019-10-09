На проверочном фронте без перемен

В понедельник, 7 октября, в Ново-Уренгойском городском суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении известного ямальского предпринимателя Олега Ситникова, которому инкриминируется сразу пять эпизодов по ст. 199 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за «уклонение от уплаты налогов… путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным…».

Ну а как Ситников мог представить документы, если уже который год предприятия, учрежденные бизнесменом, который уже 15 лет как находится на пенсии, практически бесперебойно проверяют и проверяют контролирующие органы. Счет проверок уже давно перевалил за сотни. И даже обернулся строгим выговором генпрокурора, наложенным на прокурора ЯНАО Александра Герасименко. В мотивировочной части приказа Юрия Чайки о взыскании было подчеркнуто: «Прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа Герасименко А.В. на протяжении нескольких лет инициировались проверки группы компаний Ситникова при отсутствии законных оснований…» (подробности — в «Новой» № 132 от 30 ноября 2015).

Но даже после взыскания Герасименко не угомонился, все направляет и направляет проверки к Ситникову. И это уже похоже на манию. А практически каждая проверка или начинается, или завершается изъятием компьютерных серверов и документов, которых поизымали уже не одну тонну… Речь в том числе и про документы, которые должны быть представлены в налоговые органы и непредставление которых карается уголовной ответственностью по ст. 199 УК.

В Ново-Уренгойском городском суде, изучив материалы, пришли к выводу, что уголовное дело сильно натянуто, что из обвинительного заключения вообще непонятно, в чем конкретно обвиняется Ситников как учредитель предприятий, какие, как из описанных в судебном постановлении, «конкретные организационные и исполнительские действия совершил Ситников». И 7 октября после предварительных слушаний суд вернул дело в отношении бизнесмена в прокуратуру.

Александр Герасименко, в свою очередь, ждет перемен в собственной карьере. Еще 10 июля депутаты Законодательного собрания ЯНАО одобрили назначение прокурором округа Анатолия Васильева. Тогда же, в июле, Александр Герасименко написал на имя президента России согласие на назначение на должность Уральского транспортного прокурора. Но переезд Герасименко в Екатеринбург, а Васильева из Магадана на Ямал застопорился.

Дело в том, что Олег Ситников несколько лет добивался возбуждения уголовного дела в отношении Александра Герасименко по статье 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»). Но все «заявления о преступлении», направленные бизнесменом в СКР, даже регистрировались всего лишь как «обращения», а Ситников неизменно получал отписки, что «сообщение рассмотрено», «оснований для проверки нет»… Тогда бизнесмен обратился в суд и добился вынесения решения, которым СКР обязали зарегистрировать заявление Ситникова именно как «заявление о преступлении» и провести доследственную проверку. И произошло это в июле, как раз после того, как Герасименко написал на имя президента заявление о согласии на новое назначение.

Началась доследственная проверка. И 17 сентября было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении Герасименко. Правда, уже на следующий день это постановление было отменено и проверка возобновлена. Но уже в отказном постановлении вскрылись факты, на которые, по всей видимости, могли обратить внимание ведомственные кадровики.

Вот, к примеру: «19 сентября 2019 го­да прокурор ЯНАО Герасименко А.В. <…> без достаточных на то оснований, под надуманным предлогом необходимости ознакомления, не предусмотренного УПК РФ, с заявлением Ситникова О.А. и документами о продлении сроков процессуальной проверки, злоупотребляя своими правами, от дачи пояснений по существу проводимой процессуальной проверки отказался на основании ст. 51 Конституции РФ».

Подчиненные Герасименко тоже оказались немногословными. Сотрудник СКР был вынужден записать в постановлении: «На ряд вопросов следователя, относящихся к существу проводимой проверки, отвечать отказался, поскольку посчитал их выходящими за предмет процессуальной проверки». И так в отношении сразу нескольких сотрудников прокуратуры ЯНАО.

Прокурор, который еще даже не обвиняемый, но уже отказывающийся отвечать на вопросы, прикрывшись статьей 51 Конституции России, не может не вызвать как минимум недоумение, как максимум — подозрение, что ему есть что скрывать.

Возможно, именно это подозрение могло стать причиной того, что указ президента о назначении Александра Герасименко Уральским транспортным прокурором притормозили. И это явно не финал истории: на Восточном экономическом форуме Ситников передал письмо с описанием этой истории непосредственно в руки президенту.