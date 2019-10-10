Почему не закрыли небо?

Парламент Нидерландов, который ведет активное расследование гибели рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над территорией Донбасса, принял единогласное решение — дополнительно проверить роль Украины в крушении малайзийского «Боинга». Главный вопрос голландских депутатов к Киеву — почему небо над Донбассом было открыто для гражданских рейсов, несмотря на активные боевые действия?

Впрочем, в правительстве Нидерландов уже заявили, что провести полноценную проверку будет сложно, так как это потребует сотрудничества не только Украины, но и России, у которой сейчас одна задача в этой истории — всячески отрицать свою причастность к ней.

С предложением провести дополнительное расследование действий Украины группа депутатов голландского парламента выступила еще 2 октября. Во вторник, 8-го, это решение единогласно поддержали все партии — в том числе оппозиционные.

«Теперь правительство должно внимательно изучить наше требование и изложить список возможных решений для проведения дальнейшего расследования фактов по делу о роли Украины в крушении рейса MH17, — рассказал в интервью Deutsche Welle один из авторов инициативы, депутат Михел ван Ниспен. — Инициатива возникла на фоне непрекращающейся дискуссии в парламенте о том, следует ли Нидерландам привлечь Украину к ответственности за причастность к трагедии малайзийского «Боинга». Но пока неясно, даст ли дальнейшее расследование основания правительству Нидерландов привлечь Киев к ответственности».

Еще до того, как инициатива была одобрена парламентом, ее раскритиковал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. По его словам, для такой проверки недостаточно юридических оснований — кроме того, потребуется сотрудничество России. Украина свою помощь уже пообещала: посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что Киев предоставит всю необходимую информацию. Москва заявление Нидерландов пока никак не комментировала.

Опасения голландцев, связанные с сотрудничеством с Россией, понятны. Во-первых, Москва свою причастность к катастрофе всячески отрицает: по официальной российской версии, самолет был сбит ракетой, поставленной Украине еще в советские времена. Во-вторых, Москва, напротив, делает все возможное, чтобы затормозить следствие. Так, Россия настояла на том, чтобы в список обмена заключенными был включен Владимир Цемах — бывший военнослужащий так называемой «Донецкой народной республики», которого голландские следователи называют ключевым свидетелем по делу.

Именно из-за его ценности для следствия голландская прокуратура просила Украину не выдавать Цемаха России, аналогичное требование в адрес украинского руководства поступило и от 40 евродепутатов.

После обмена пленными голландская прокуратура обращалась уже к российской стороне с просьбой помочь им найти Цемаха и снова допросить его. По некоторым данным, сейчас он находится на территории «ДНР».

В интервью Deutsche Welle Михел ван Ниспен подчеркнул, что предложение депутатов никак не связано с решением Украины выдать Цемаха, задача — собрать всю информацию.

Тем временем в среду состоялся визит премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Австралию. «Мы не остановимся, пока это дело не будет закрыто таким образом, что мы почувствуем: справедливость достигнута», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном. При этом Рютте отметил, что расследование может занять больше времени, чем рассчитывали Нидерланды.