Такой весь противоречивый

Толкование цитат президента Беларуси — занятие, прямо скажем, бессмысленное. Потому что если он произносит нечто важное с точки зрения геополитики, не следует спешить комментировать и анализировать его слова. Нужно всего лишь немного подождать — и Александр Григорьевич непременно произнесет что-то совершенно противоположное по смыслу. Белорусы это знают давно и не торопятся комментировать. Торопятся, как правило, соседи. А зря.

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8 октября во время выступления на конференции «Минский диалог» Александр Лукашенко заявил о ситуации в Донбассе: «И не надо только после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны». Реплика, несомненно, сенсационная — во всяком случае, для всех за пределами Беларуси. Реакция из Москвы последовала незамедлительно — Дмитрий Песков тут же парировал: «Здесь можно только не согласиться с этим тезисом, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом. И Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта».

А мог бы не спешить и прослушать все выступление. И тогда оказалось бы, что высказываться незачем и не о чем, — Украину, оказывается, нужно «лечить» от Америки: «Обсуждая и со своим другом, Владимиром Владимировичем Путиным, и с другими, мы говорим, что мы же все время боролись в СССР против Запада, против НАТО, было это противостояние. А сегодня мы Украину просто подарили своим врагам, своим соперникам, своими руками отдали Украину, если рассуждать в старом стиле. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой. Но сегодня еще можно решить этот конфликт, потому что диагноз установлен, и надо начинать лечить».

Вот и все. Диагноз — Украина подарена Америке. Вылечить ее и поставить на ноги можно разве что с другом Владимиром Владимировичем Путиным.

Больше не с кем, ведь, как сказал Александр Лукашенко все в том же выступлении, «Беларусь, Россия, Украина — это что-то единое. Я не хочу сказать, что один народ — это кого-то бесит. А фактически один народ. И мы воюем и не можем разобраться. Европа вроде бы помогает. Ну так помогайте, чтобы был результат!» То есть друг с другом воюют представители «фактически одного народа» — а это и есть гражданская война, если вдумываться в формулировки.

Так всегда бывает, когда из контекста вырывается одна особенно громкая фраза. Она становится сенсацией, хотя в контексте большой речи ничего сенсационного собой не представляет. Причем в заранее подготовленном пресс-службой Александра Лукашенко тексте его выступления есть лишь пассаж об одном народе. Но нет ни слова о том, как Александр Григорьевич вместе с другом Владимиром Владимировичем подарили Украину Америке, ни о том, что Россия — участник войны в Донбассе.

Следует понимать, что устные высказывания Лукашенко — это введение в мир больших фантазий. Только за последний месяц он успел поведать человечеству, что

автомобиль «Тесла» ему подарил лично Илон Маск: «У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле и говорит: «Что это у вас президент на двухколесном ездит?» Сам Маск в твиттере опроверг эту красивую историю лаконичным «Uh no».

А еще Александр Григорьевич сказал, что Мелания Трамп с ног сбилась в поисках изделий из белорусского льна, все спрашивает, где все это можно купить.

Еще — что Минск скоро станет столицей Соединенных Штатов Америки.

И вообще, говорил он недавно, всегда мечтал на велосипеде на работу ездить, но тут Зеленского избрали, и теперь велосипед отпадает, потому что подражать президенту Украины не хочется. Не заметил, вероятно, что четверть века провел в бронированном автомобиле до того, как Зеленского с велосипедом избрали.

Эту самую четверть века во власти, которая никак не вписывается в контекст современной европейской истории, Александр Лукашенко на том самом «Минском диалоге» попытался выставить преимуществом: Беларусь, по его словам, все это время выступает «донором стабильности». Безупречный, надо сказать, рецепт стабильности: власть не должна меняться никогда, а все, кто за ее сменяемость, должны исчезнуть из политики, из страны или из жизни. И будет благодать.