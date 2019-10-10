Такой весь противоречивый
С Украиной воюет Россия, но лечить нужно от Америки, утверждает Лукашенко
Ирина ХалипСобкор по Беларуси
Толкование цитат президента Беларуси — занятие, прямо скажем, бессмысленное. Потому что если он произносит нечто важное с точки зрения геополитики, не следует спешить комментировать и анализировать его слова. Нужно всего лишь немного подождать — и Александр Григорьевич непременно произнесет что-то совершенно противоположное по смыслу. Белорусы это знают давно и не торопятся комментировать. Торопятся, как правило, соседи. А зря.
8 октября во время выступления на конференции «Минский диалог» Александр Лукашенко заявил о ситуации в Донбассе: «И не надо только после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны». Реплика, несомненно, сенсационная — во всяком случае, для всех за пределами Беларуси. Реакция из Москвы последовала незамедлительно — Дмитрий Песков тут же парировал: «Здесь можно только не согласиться с этим тезисом, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом. И Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта».
А мог бы не спешить и прослушать все выступление. И тогда оказалось бы, что высказываться незачем и не о чем, — Украину, оказывается, нужно «лечить» от Америки: «Обсуждая и со своим другом, Владимиром Владимировичем Путиным, и с другими, мы говорим, что мы же все время боролись в СССР против Запада, против НАТО, было это противостояние. А сегодня мы Украину просто подарили своим врагам, своим соперникам, своими руками отдали Украину, если рассуждать в старом стиле. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой. Но сегодня еще можно решить этот конфликт, потому что диагноз установлен, и надо начинать лечить».
Вот и все. Диагноз — Украина подарена Америке. Вылечить ее и поставить на ноги можно разве что с другом Владимиром Владимировичем Путиным.
Больше не с кем, ведь, как сказал Александр Лукашенко все в том же выступлении, «Беларусь, Россия, Украина — это что-то единое. Я не хочу сказать, что один народ — это кого-то бесит. А фактически один народ. И мы воюем и не можем разобраться. Европа вроде бы помогает. Ну так помогайте, чтобы был результат!» То есть друг с другом воюют представители «фактически одного народа» — а это и есть гражданская война, если вдумываться в формулировки.
Так всегда бывает, когда из контекста вырывается одна особенно громкая фраза. Она становится сенсацией, хотя в контексте большой речи ничего сенсационного собой не представляет. Причем в заранее подготовленном пресс-службой Александра Лукашенко тексте его выступления есть лишь пассаж об одном народе. Но нет ни слова о том, как Александр Григорьевич вместе с другом Владимиром Владимировичем подарили Украину Америке, ни о том, что Россия — участник войны в Донбассе.
Следует понимать, что устные высказывания Лукашенко — это введение в мир больших фантазий. Только за последний месяц он успел поведать человечеству, что
- автомобиль «Тесла» ему подарил лично Илон Маск: «У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле и говорит: «Что это у вас президент на двухколесном ездит?» Сам Маск в твиттере опроверг эту красивую историю лаконичным «Uh no».
- А еще Александр Григорьевич сказал, что Мелания Трамп с ног сбилась в поисках изделий из белорусского льна, все спрашивает, где все это можно купить.
- Еще — что Минск скоро станет столицей Соединенных Штатов Америки.
- И вообще, говорил он недавно, всегда мечтал на велосипеде на работу ездить, но тут Зеленского избрали, и теперь велосипед отпадает, потому что подражать президенту Украины не хочется. Не заметил, вероятно, что четверть века провел в бронированном автомобиле до того, как Зеленского с велосипедом избрали.
Эту самую четверть века во власти, которая никак не вписывается в контекст современной европейской истории, Александр Лукашенко на том самом «Минском диалоге» попытался выставить преимуществом: Беларусь, по его словам, все это время выступает «донором стабильности». Безупречный, надо сказать, рецепт стабильности: власть не должна меняться никогда, а все, кто за ее сменяемость, должны исчезнуть из политики, из страны или из жизни. И будет благодать.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.