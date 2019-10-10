«Ждем, пока Гидромет подключится»
Очередной этап прессинга ФБК — признание организации иноагентом
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Татьяна Васильчуккорреспондент
Минюст включил «Фонд борьбы с коррупцией» в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента. А два месяца назад Следственный комитет заблокировал счета ФБК и региональных штабов Алексея Навального, так как заподозрил фонд в отмывании денег, которые «были приобретены заведомо преступным путем». Тогда расследованием дела занялись сразу 112 следователей по особо важным делам. И спустя некоторое время Минюст внезапно находит поступившие на уже заблокированный счет фонда, в общей сумме, 140 тысяч рублей из США и Испании.
Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что оспорить статус «иностранного агента» для ФБК теперь практически нереально: «Нам [«Голосу»], например, не удалось (в 2013 году ассоциацию «Голос» признали иностранным агентом. — Ред.). Это связано с тем, что если организация включена туда по политическим мотивам — используются самые неправовые и бредовые основания для сохранения организации в реестре — подлог документов и все что угодно».
«Есть скоординированная большая кампания по финансовому удушению ФБК, разгрому финансовой инфраструктуры ФБК и штабов, — объясняет происходящие события на своей странице в Facebook Леонид Волков.
— Вчерашняя провокация Минюста и массовая кража техники следователями СК РФ, иски от ресторана «Армения» и Росгвардии — это все звенья одной цепи, это не отдельные события, а одна большая скоординированная и управляемая из АП (администрации президента. — Ред.) атака. Забавно, что МВД, Минюст и всякое помоечное РЕН ТВ находятся в контексте этой атаки на одной и той же, крайне унизительной позиции — отрабатывают пиар-сопровождение. Ждем, пока Росгидромет подключится».
В качестве иностранных источников поступления денежных средств Минюст указал: Star-Doors.Com LLC из США (сайт компании по установке межкомнатных дверей) и некоего ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS из Испании.
В тот же день, как Минюст признал ФБК иностранным агентом, телеканал РЕН ТВ опубликовал платежный документ из испанского банка. Якобы Roberto Fabio Mon Francisco Suarez из Мадрида 12 сентября действительно перевел на уже заблокированный на тот момент счет фонда 110 тысяч рублей.
«Тут все просто, — пишет в Twitter Георгий Албуров из отдела расследований ФБК, — Выписку дают только отправителю, никакому журналисту ее не дадут. При этом с отправителем, исходя из статьи, они не смогли связаться, значит, платежка была передана условным ментам при отправке денег. Деньги на заблокированном счету, с ними ничего не сделать».
Что касается денежных поступлений из США, сотрудница Star-Doors.Com подтвердила «Открытым медиа», что гражданин России Юрий Маслихов перечислял деньги фонду Алексея Навального, но делал это регулярно как частное лицо, а не от лица компании (то есть от юридического лица).
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила, что решение о включении в реестр — это такое же давление на фонд и попытка остановить его деятельность, как и уголовное дело об «отмывании денег».
О том, с какими главными сложностями сталкиваются НКО, которые попадают в реестр иностранных агентов, «Новой» рассказал Григорий Мельконьянц.
- Закон об основных гарантиях избирательных прав граждан гласит о том, что организациям, включенным в этот реестр, запрещено в каких-либо формах участвовать в выборах. «Пока непонятно, какая активность организации может подпадать под этот запрет. Я думаю, что даже то, что притянуто за уши».
- Перед НКО (которые признаны иностранными агентами) появляется реальная угроза многомиллионных штрафов. «Это уже проходили многие организации, попавшие в реестр. Например, если в срок не будет сдана какая-то достаточно объемная отчетность. Сразу выписываются штрафы и на директора и на саму организацию. Дальше — если не маркируются материалы. Тут очень широкое распространение практики.
Начиная от карточек сотрудников — где должно быть написано, что организация включена в реестр, заканчивая какими-то блогами, интервью и другими информационными материалами, которые должны сопровождаться маркировкой. Даже в социальных сетях публикации тоже рассматриваются Минюстом как материалы, требующие маркировки.
Эти штрафы могут расти в геометрической прогрессии. То есть их можно выписывать каждый день по несколько штук — а это сотни тысяч рублей, и они могут накладываться и на директора и на организацию для того, чтобы просто утопить организацию в долгах. Последние примеры такой активной атаки — это движение «За права человека» Льва Пономарева. И на «Голос» навешивали эти долги бесконечные. Это просто ставит организацию на грань выживания. Просто таких денег, конечно, у организации может не быть, либо придется только на эти штрафы собирать деньги».
- Затрудненная коммуникация с госорганами и предлог для пропаганды. «ФБК, возможно, сильно не коммуницируют с госорганами, но опять же это такой сильный психологический элемент, который может влиять на взаимодействие. Госорганы неохотно контактируют с организациями из этого реестра. Организация становится более бесправной в глазах чиновников. Значит, с ними можно делать все что угодно — ничего тебе за это не будет.
Медийные ущербы тоже, определенно, есть, потому что всевозможные пропагандистские информационные ресурсы, должностные лица легко будут использовать этот статус для дискредитации деятельности организации, ссылаясь на то, что это иностранный агент — как же вы ему верите? Дискредитация работы и самого бренда — это, конечно, одна из основных проблем. Пропаганда это легко использует», — подытоживает Мельконьянц.
Друзья!
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