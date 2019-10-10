«Ждем, пока Гидромет подключится»

Минюст включил «Фонд борьбы с коррупцией» в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента. А два месяца назад Следственный комитет заблокировал счета ФБК и региональных штабов Алексея Навального, так как заподозрил фонд в отмывании денег, которые «были приобретены заведомо преступным путем». Тогда расследованием дела занялись сразу 112 следователей по особо важным делам. И спустя некоторое время Минюст внезапно находит поступившие на уже заблокированный счет фонда, в общей сумме, 140 тысяч рублей из США и Испании.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что оспорить статус «иностранного агента» для ФБК теперь практически нереально: «Нам [«Голосу»], например, не удалось (в 2013 году ассоциацию «Голос» признали иностранным агентом. — Ред.). Это связано с тем, что если организация включена туда по политическим мотивам — используются самые неправовые и бредовые основания для сохранения организации в реестре — подлог документов и все что угодно».

«Есть скоординированная большая кампания по финансовому удушению ФБК, разгрому финансовой инфраструктуры ФБК и штабов, — объясняет происходящие события на своей странице в Facebook Леонид Волков.

— Вчерашняя провокация Минюста и массовая кража техники следователями СК РФ, иски от ресторана «Армения» и Росгвардии — это все звенья одной цепи, это не отдельные события, а одна большая скоординированная и управляемая из АП (администрации президента. — Ред.) атака. Забавно, что МВД, Минюст и всякое помоечное РЕН ТВ находятся в контексте этой атаки на одной и той же, крайне унизительной позиции — отрабатывают пиар-сопровождение. Ждем, пока Росгидромет подключится».

В качестве иностранных источников поступления денежных средств Минюст указал: Star-Doors.Com LLC из США (сайт компании по установке межкомнатных дверей) и некоего ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS из Испании.

В тот же день, как Минюст признал ФБК иностранным агентом, телеканал РЕН ТВ опубликовал платежный документ из испанского банка. Якобы Roberto Fabio Mon Francisco Suarez из Мадрида 12 сентября действительно перевел на уже заблокированный на тот момент счет фонда 110 тысяч рублей.

«Тут все просто, — пишет в Twitter Георгий Албуров из отдела расследований ФБК, — Выписку дают только отправителю, никакому журналисту ее не дадут. При этом с отправителем, исходя из статьи, они не смогли связаться, значит, платежка была передана условным ментам при отправке денег. Деньги на заблокированном счету, с ними ничего не сделать».

Что касается денежных поступлений из США, сотрудница Star-Doors.Com подтвердила «Открытым медиа», что гражданин России Юрий Маслихов перечислял деньги фонду Алексея Навального, но делал это регулярно как частное лицо, а не от лица компании (то есть от юридического лица).

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила, что решение о включении в реестр — это такое же давление на фонд и попытка остановить его деятельность, как и уголовное дело об «отмывании денег».

О том, с какими главными сложностями сталкиваются НКО, которые попадают в реестр иностранных агентов, «Новой» рассказал Григорий Мельконьянц.

Григорий Мельконьянц Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»