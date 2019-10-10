«Нет места для экспериментов: Климатический кризис — это игра в русскую рулетку». Подобными высказываниями группировка «Восстание против вымирания» (англ. — Extinction Rebellion) призывает своих сторонников к действию. Движение недавно начало второй этап климатических протестов в Германии. Блокируя транспортные узлы, активисты намерены препятствовать дорожному движению в Берлине до тех пор, пока власти не выполнят их требования.

Экоактивисты блокируют проезжую часть в Берлине. Фото: @xrBraunschweig / Twitter

Группировка возникла в Великобритании в 2018 году. Ее цель #БлокируйтеБерлин (нем. — #BerlinBlockieren) все еще недостигнута: на центральной площади парка Тиргартен вокруг колонны Победы, а также на Потсдамской площади в последние дни собиралось по несколько тысяч человек. Несмотря на попытки полиции вмешаться, 9 октября протест распространился до Маршалова моста, через который активисты пропускали только пешеходов.

Студенческое движение «Пятницы за будущее» (Fridays for Future, «Новая» недавно рассказывала о нем подробно), вызвавшее ранее в Германии большой резонанс, не проявляло себя настолько радикально. Ради еженедельных демонстраций, на которые призывала Шведская активистка Грета Тунберг, тысячи немецких школьников по пятницам пропускали занятия. Согласно различным опросам, от половины до двух третей немецких избирателей приветствовали протесты студенческих активистов. Федеральное правительство ответило «климатическим пакетом», который, в частности, предусматривает комиссионный сбор с предприятий за выброс в атмосферу углекислого газа.

Но Extinction Rebellion, как и большинство экологических активистов в Германии, недовольна «климатическим пакетом» и предъявляет федеральному правительству конкретные требования:

«Сказать правду о глобальном экологическом кризисе». «Действовать немедленно», провозгласив «чрезвычайное климатическое положение». Создать гражданский совет для обсуждения проблем экологии.

Акция экоактивистов в Берлине. Фото: @xrBraunschweig / Twitter

Несмотря на радикальность требований, поведение группировки остается умеренным: активисты неустанно подчеркивают, что ненасилие является главным принципом их действий.

Во время демонстраций они стремятся к мирному диалогу с полицией, избегая провокаций.

«Наши требования подразумевают лишь усиление демократии», — поясняет представитель движения Аннемари Боцки. По ее словам, «избирательная демократия», поддержанная политическими карьеристами, неэффективна в борьбе с климатическим кризисом и его последствиями.

Однако многие немцы озабочены своим экономическим положением. От одиннадцати до тринадцати миллионов немцев ежедневно ездят на работу из-за города, поэтому треть всех работников в Германии ежедневно полагаются на автомобили, автобусы и поезда. В случаях, когда они не могут добраться до работы из-за забастовок или демонстраций, лояльность общества к протестам резко падает. Это показала, например, шестидневная забастовка немецких железнодорожников в мае 2015 года. Она очень разозлила обывателей.

Вот и сейчас в Германии может подняться волна общественного гнева, если на регулярные полицейские операции против Extinction Rebellion будет затрачено слишком много сил и средств.

Но даже если немецкие рабочие массово присоединяться к «Восстанию против вымирания», на кону окажется благосостояние Германии в целом. Почти миллион немцев заняты в автомобильной промышленности. А с учетом всех профессий, связанных с автоиндустрией, число работников возрастет до шести миллионов. Если Германия прекратит, например, производство дизельных автомобилей, как того требуют радикально настроенные экологические активисты, под угрозой сокращения окажется множество рабочих мест.

Отношение самих немцев к проблеме климата и экономического развития, противоречиво. По данным опроса теле-ассоциации ARD, 63% совершеннолетних граждан считают, что защите экологии должно отдаваться предпочтение перед экономическим ростом. Другой опрос показывает, что 61% немцев очень обеспокоен изменением климата.

Протесты в Берлине. Фото: @xrBraunschweig / Twitter

Несмотря на это, значительное число немцев не готово менять свой образ жизни. Подавляющее большинство граждан Германии заявляют в опросах, что им особенно важно «сохранять гибкость, независимость и комфорт во время поездок», а такие пожелания трудно сочетать с отказом от личного автомобиля. Две трети заявили, что не хотят в будущем сокращать авиапутешествия в независимости от того, летают ли они один раз в год, или являются постоянными клиентами бонусных программ авиакомпаний. 72% немцев утверждают, что Грета Тунберг никак не повлияла или повлияла в незначительной степени на их отношение к экологии.

Ева Штайнляйн, специально для «Новой»