Обострение болезни

К исходу второго месяца открытого конфликта коллектива медучреждения и его руководства стало очевидно, что погасить его локальными административными мерами не удастся.

По собственному желанию уже уволились четыре врача из НИИ детской онкологии и гематологии, еще столько же заявлений лежат на рассмотрении у начальства. Все врачи предупреждали о своем увольнении, если не будет рассмотрено их требование о смене руководства. В своем видеообращении они заявляли, что им приходится долгие годы лечить детей в ужасных условиях: палаты переполнены, нет вентиляции, стены покрыты плесенью. Новые корпуса института, возведенные еще 20 лет назад, до сих пор не введены в эксплуатацию.

«Вместо решений этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив», — заявили врачи и отметили, что с июня зарплаты у докторов и медсестер снизились более чем вдвое.

Новое начальство, на которое ссылались медики, — это в первую очередь Светлана Варфоломеева, которая возглавила НИИ детской онкологии и гематологии Центра в июне.

Врачи отмечали крайне специфический стиль руководства Варфоломеевой, которая, по их мнению, стала прессовать и запугивать работников.

Родители больных детей поддержали врачей, написав свое видеообращение, в котором было сказано, что «судя по тому, что предыдущие наши обращения с просьбой навести порядок в онкоцентре были проигнорированы, судьба наших детей не волнует власти… В онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, мы вынуждены их покупать за счет собственных средств, оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения».

Минздрав не замедлил упрекнуть протестующих врачей в том, что вынос сора из избы является «грубым нарушением врачебной этики и деонтологии». Директор НМИЦ им. Блохина Иван Стилиди в публичных комментариях отрицал системный кризис, определяя происходящее как «существенные проблемы». Сейчас, чтобы лечебный процесс не был парализован, в институт по графику приглашают специалистов из РДКБ им. Рогачева.

Тем не менее онкоцентр на Каширке явно лихорадит. Особенным издевательством над онкобольными детьми Максим Рыков (теперь уже бывший замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии, уволившийся на днях из института) считает именно кадровую политику. Например, на место уволенного Георгия Менткевича, заведовавшего отделением трансплантации костного мозга много лет, назначен молодой кандидат наук Кирилл Киргизов, защитивший диссертацию по лечению рассеянного склероза у детей.

О том, почему ведущий онкологический центр страны оказался в глубочайшем кризисе, читайте в интервью Максима Рыкова, которое будет опубликовано в ближайших номерах «Новой».