Где, кого, за что

Дело «Седьмой студии»

Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возврате дела в прокуратуру. 11 сентября судья Аккуратова решила вернуть уголовное дело в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении и отменила меру пресечения обвиняемым. Прокуратура обжаловала это решение. Дело будет слушаться заново другим судьей.

Режиссера Кирилла Серебренникова, гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина, генпродюсера студии Алексея Малобродского, экс-сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум и бухгалтера студии Нину Масляеву обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии обвинения, они похитили 133 млн рублей, выделенных Минкультом на проект «Платформа». Масляева признала вину, ее дело выделено в отдельное производство.

«Мы очень расстроены», — сказала адвокат Малобродского Ксения Карпинская после заседания. «Опять все сначала», — прокомментировал Серебренников.

Дело Голунова

Сержанта Романа Феофанова, уволенного после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, не восстановили на работе. Мосгорсуд отклонил его иск с жалобой на увольнение. Помимо Феофанова иски подавали сержант Максим Уметбаев и полковник Андрей Щиров. Все они работали в УВД по ЗАО. Рассмотрение их исков пройдет на следующей неделе.

Официально об увольнении полицейских не сообщалось. В МВД лишь отчитывались, что полковника Щирова отстранили на время проверки.

В полиции также объявляли об увольнении четверых сотрудников УВД, но имена полицейских не раскрывались. По версии Baza, это были Феофанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Помимо Феофанова, Сергалиева и Коновалова в задержании участвовал Дмитрий Кожанов, дело вел следователь Игорь Лопатин.

Дело Пономарева

Льва Пономарева в четвертый раз оштрафовали по закону «об иностранных агентах». Мещанский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей правозащитника за пост в фейсбуке.

В этот раз Роскомнадзор провел проверку по заявлению неизвестного гражданина — его имя в суде не назвали. По версии ведомства, Пономарев не указал, что его организация внесена в реестр иностранных агентов.

Ранее фонд Пономарева «В защиту прав заключенных» оштрафовали на 300 тысяч рублей по этой же статье.

В августе правозащитника обязали выплатить 100 тысяч рублей из-за статьи в «Новой газете», в сентябре — еще 100 тысяч из-за отсутствия указания статуса «иностранного агента» на сайте движения «За права человека». В октябре ЗПЧ и сам Пономарев получили еще 300 тысяч рублей штрафа из-за ролика на сайте «Эха Москвы» с просьбой поддержать ЗПЧ, в котором снова не было сказано о статусе «инагента».

Дело Беньяша

Ленинский районный суд Краснодара снова отложил оглашение приговора по делу адвоката Михаила Беньяша, которого обвиняют в нападении на полицейских (ч. 1 ст. 318 УК РФ) 9 сентября 2018 года, в день акции против пенсионной реформы.

Адвокат сказал «Медиазоне», что сам точно не знает, с чем связано решение суда. «Прения шли месяц. За это время можно было написать приговор, и он, скорее всего, уже написан. Возможно, он написан, но не согласован, и принимается окончательное решение. А оглашение поставлено на паузу», — заметил он.

По версии полицейских, Беньяш покусал двоих оперативников, которые пытались его задержать из-за призывов на митинг, а потом бился головой об стекло в служебной машине. Адвокат настаивает на своей невиновности и говорит, что в тот день его насильно посадили в автомобиль и там избили. Прокуратура просила для него штраф.