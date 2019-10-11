Красноярский рай

В Красноярске 14 октября пройдут общественные слушания материалов о воздействии на город Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа). Главный стационарный источник перманентной экологической катастрофы, в которой живет город-миллионник, предлагает горожанам разрешить ему работать и травить их, как прежде. Удав обращается к кроликам — ​теперь положено по закону. Как думаете, что они ответят? Жарко будет?

Если кому кажется, что запись из ныне порушенной Кольской сверхглубокой скважины, что продавалась в 90-е на аудио­кассетах, а сейчас лежит в Сети как «звуки из ада», — ​это вовсе не голоса глубинного народа, и кто этими голосами зачем-то интересуется, как, например, Владислав Сурков, сетовавший, что понимание глубинного народа приходит поздно и «не к тем, кто может что-то сделать», — ​тому сюда, в администрацию Советского района Красноярска. К шести вечера.

Тонкости людоедства

Скажу сразу, что вовсе не отождествляю ад и российскую глубинку. Да, красноярцы (и не только они) дышат отравленным воздухом, да, дети болеют, да, умирают, но это не ад. В аду согласно всем каноническим источникам люди оказываются по грехам их. То есть по справедливости. И раньше Красноярск действительно напоминал геенну: здесь плавили алюминий на истребители и солдатские котелки, взамен электролизники получали не только смог, но и зарплаты выше губернаторских (тогда председателя крайисполкома), и то был ад.

Потом печи дымили, чтоб богатели не только варяги братья Черные, но и «свои» — ​Геннадий Дружинин с Анатолием Быковым. В ответ помимо смога — ​все еще неплохие зарплаты, приличный городской бюджет, социалка, переселение людей из-под факела. Снова вроде все по понятиям, и снова ад.

КрАЗ, 1994 год. Фото: Александр Кузнецов / для «Новой»

Справедливость закончилась при Путине. Он стал избранным президентом 26 марта 2000 года. Через 6 дней на завод зашел Дерипаска. За путинские годы КрАЗ превысил проектную мощность (850 тыс. тонн) и нарастил выплавку металла до 1 млн тонн и даже больше — ​теперь это крупнейший завод в мире. Выдает металла на два миллиарда долларов в год (при хорошей конъюнктуре), а то и больше. Налоги, по идее, должны бы вырасти.

«Новая» направила губернатору Уссу запрос об отчислениях КрАЗа, нам ответили отказом, мотивировав налоговой тайной. Бухгалтерия других крупных компаний при этом прозрачна, тот же «Норникель» своих платежей краю не скрывает (более 40 млрд рублей). В представленной «Русалом» к слушаниям документации секрет наконец раскрывается:

сумма налоговых отчислений КрАЗа за 2018 год в бюджет края «составила порядка 800 млн рублей». Это 0,36% краевого бюджета.

Как придорожный пивзаводик, разбавляющий свою продукцию ослиной мочой.

Следовательно, взнос КрАЗа в бюджет края упал в сто раз — ​до Дерипаски завод давал 30–35% консолидированного бюджета края и в Красноярске был основным налогоплательщиком. Эту цифру мне подтверждали в разное время и депутаты Заксобрания, и красноярские губернаторы, и бывшее руководство КрАЗа. Депутат Госдумы Раиса Кармазина еще несколько лет назад сравнила платежи гиганта металлургии с отчислениями гостиницы «Красноярск».

Что такого случилось при Путине? Ельцин и откровенные бандосы, рулившие КрАЗом в 90-е и вообще ничего не боявшиеся, параллельные государству, с ним не соприкасавшиеся, ничего хорошего от него не видевшие, да и видеть не хотевшие. И — ​твердящий о правовом государстве Путин с «визионером» (как его аттестуют собственные пиарщики) Дерипаской, неустанно подчеркивающим свою удаленность от криминалитета. А налоги — ​падают на порядки. Да лучше бы пил и курил.

Жалкие 800 млн — ​это, кстати, еще много, этим гордятся: в 2018-м «Русал-Красноярск» вошел в десятку крупных налогоплательщиков края на 9-м месте, в 2017-м в этой десятке он отсутствовал, а еще ранее и вовсе числился должником бюджетов.

Средняя зарплата сейчас на КрАЗе — ​64 тысячи (данные самого «Русала»), и никому уже в голову не придет сравнивать получку электролизников с губернаторской.

Перекрещенный город. Работа Игоря Шпехта, которая стала брендом Красноярска

И за эти же годы в Красноярске — ​вероятно, просто совпало — ​резко выросла заболеваемость раком.

Край и без того стабильно превышал среднероссийские показатели, а вот как фиксируют темпы ее роста в последних госдокладах. Данные Роспотребнадзора: среднегодовой с 2004 по 2014 год — ​2,27%. С 2007 по 2017-й — ​уже 3,11. Прогноз на прошлый год (еще не сосчитанный) — ​7,3%, на текущий — ​7,4.

У детей до 14 лет с 2013 по 2015-й случаи рака выросли почти вдвое.

Можно было бы и про другие болезни, но газета не резиновая, только одно сравнение: в РФ по новообразованиям среднегодовые темпы прироста в 2013–2017 годах снизились на 0,2, в крае выросли на 0,7.

По последнему госдокладу Мин­природы РФ, как, впрочем, и предыдущим, Красноярск по праву входит в черный топ‑21 городов, и там только азиатские города, Красноярск — ​единственный миллионник.

Понятно: отсюда, из русской Азии, три четверти российского экспорта, а за все надо платить. Вот пусть и платят.

Но это не справедливость, это по-другому называется. Красноярск периодически выходит в лидеры и мировые — ​в интернет-мониторинге AirVisual, фиксирующем состояние воздуха в крупных городах планеты в режиме реального времени.

По данным последнего госдоклада минэкологии края, уровень загрязнения воздуха Красноярска традиционно остается «очень высоким» и не меняется, промышленные выбросы сокращаются незначительно. Доля АО «Русал-Красноярск» в загрязнении воздуха стационарными источниками растет: с 45,4% в 2016-м до 47,5% в прошлом году (данные «Русала»).

Привычный красноярский смог. Фото автора

Что ж, осенью 1993-го социологи мониторили КрАЗ: 75% одобряли приватизацию, сторонников частной собственности — ​в 5 раз больше, чем противников, за оставление КрАЗа в госсобственности было лишь 17%.

То есть вы сами этого хотели — ​кто-то тоже может усмотреть справедливость в том, что красноярский алюминий щедро кормит Дерипаску и связанную с ним часть ельцинского клана, что вот эти очереди раковых больных, этот конвейер обеспечивает их безбедный век.

Но теперь-то Дерипаску уволили, теперь КрАЗ и в целом «Русал» и Еn + подконтрольны американскому минфину. Для чего теперь очереди раковых больных? Для чего смердят плавильные печи? Помогать США и странам НАТО?

И нет ли в этом по нынешним временам состава преступления?

Бред? Не более чем прочее в сегодняшней России. Красноярец Вадим Тапешкин отказался от уплаты коммунальных услуг, поскольку конечными владельцами компании являются иностранные компании, головные офисы которых находятся в странах — ​участницах Евросоюза. «Я не против того, чтобы оплачивать услуги ЖКХ, — ​написал в заявлении Тапешкин. — ​Но не могу, поскольку данное деяние подпадает под статью 275 УК РФ, а именно — ​оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ».

Пурга, конечно, но если посмотреть на российскую повседневность отстраненно, то не странно ли платить за канализацию в Красноярске компаниям в странах НАТО, к войне с которыми нас ежедневно готовят? Никто ведь широкой публике не рассказывает о регулярности американских инспекций, например, на «Красмаше», кующем разрекламированные стратегические ракеты «Сармат» (оружие Судного дня), облетах американцами всех номерных закрытых городов, о том, что давать или нет алюминий для ракетных сплавов «Красмашу» теперь решают американцы и т.д.

В Якутии отказываются платить по кредитам банкам, учредители которых — ​иностранные компании с офисами в странах НАТО.

Люди идут с заявлениями в ФСБ. Если это враги, как российское государство уверяет нас, зачем мы их будем финансировать?

Люди спрашивают ФСБ: кто пустил на российское госТВ украинскую певицу N, заявлявшую о финансировании карательной операции на Донбассе? На что пойдут ее гонорары?

А зачем работать КрАЗу на врагов? Вот завтра, если вспомню 90-е и что-то напишу о Дерипаске, а вдруг ему, и так находящемуся под санкциями, еще что-нибудь добавят, меня вполне могут упаковать в тюрьму — ​для того готовится целый букет законов. И такая публикация будет расцениваться как действия, способствующие западным правительствам в составлении санкционных списков. И национал-предателем, соответственно, буду я. А совсем не те, кто отдал российскую алюминиевую промышленность и сибирскую гидроэнергетику под управление США.

Если мир перевернули вверх тормашками, искать в нем логику безнадежно. В реальности, разумеется, нет никакой осажденной крепости — ​это лишь ролевые игры и косплей сталинской державности.

Карнавал такой, веселье, финансируемое не в последнюю очередь загибающимся Красноярском.

Но вопрос-то этот остается: чего ради Красноярску жить под черным небом? Понятно, что Конституция, гарантирующая право на благоприятную окружающую среду, как и любые другие права, в принципе не может спорить с двумя миллиардами долларов (таков тайный протокол к Конституции РФ), и ни учение Христа, ни кантианская этика, ни большевистский эксперимент так и не отменили этот тайный протокол, и он — ​навечно, и все же теперь-то российскую Конституцию игнорируют американцы, американский минфин, и одно дело терпеть колониализм Москвы, и совсем другое — ​терпеть еще и ее предательство.

Химия и/или жизнь

И вот после всего того, что красноярцы пережили (не все, впрочем), после всего, что они в себя вдохнули, КрАЗу потребовалось на семь предстоящих лет комплексное экологическое разрешение — ​таково обязательное требование закона. И с чем конкретно удав сейчас обратился к кроликам? Что назначенные (согласованные) минфином США бизнесмены предлагают Красноярску, чтоб он позволил травить себя и дальше?

Суть: в выбросах 253 источников завода в воздух («189 организованных и 64 неорганизованных») считают 30 загрязняющих веществ. 26 из них подлежат госрегулированию. 10 из этих 26 — ​вещества I и II классов опасности, и с ними рекомендуется поступить предельно просто. Принять существующие выбросы как предельно допустимые (ПДВ) по 8 веществам, а еще по двум — ​фторидам газообразным и бенз(а)пирену — ​предлагается установить временно разрешенный выброс до 2025 года, пока КрАЗ соизволит внедрить «весь комплекс мероприятий для достижения уровня ПДВ».

То есть теперь нам предлагают согласиться с тем, что нас травят, и отныне нас будут травить по согласованию, обещая в лучезарном будущем выбросы снизить.

Как если бы на первом этаже высотки расположился пункт приема цветмета — ​из старых аккумуляторов круглосуточно добывают свинец, жгут провода, ища в них медь и т.д. Производство и вонища растут, жильцов сверху посылают — ​это курить на балконах нельзя, а частное предпринимательство никто не запрещал. Вам даже посадили кособокую елку во дворе (зачахла, правда, через месяц) и предложили собирать старые батарейки, борясь за экологию двора. Дом болеет, пустеет, и вот однажды после визита участкового вам объявляют: за семь лет мы, наверное, сможем поставить вытяжку, ок?

Когда вы говорите, что неплохо бы этому цеху совсем убраться из жилого дома или хотя бы снизить производство, отвечают: что вы, «вывод из эксплуатации трех-четырех корпусов электролиза (для достижения проектного уровня производительности) не оправдан, так как будет получено много тысяч тонн отходов разной степени опасности». Это реальный ответ «Русала» на предложения общественности.

Регуправление Роспотребнадзора в последнем госдокладе настоятельно советует краевым властям «исключить установление временно согласованных выбросов, предусмотреть установление только ПДВ». Но где эти власти и где «Русал»?

Власти вот где: перед слушаниями спилили аллею голубых елей (56 деревьев) перед главным правительственным зданием. Им бы жить и жить, но только не здесь: сохли — ​химические ожоги.

Митинг 18 марта 2017. Фото автора

Некоторые факты из научных исследований последних лет (открытые источники). Красноярск подвергается самому высокому канцерогенному риску, с превышением в 8,8 раза — ​это выше, чем, например, в вовсе инфернальном Норильске, причем замеряется далеко не все. В воздухе края контролируются 52% канцерогенов, выбрасываемых промышленностью, в питьевой воде — ​48%, в почве и пищевых продуктах — ​20%, а 10 канцерогенов не контролируются здесь нигде.

Если говорить в целом о загрязняющих воздух веществах, то региональная система мониторинга фиксирует 21 вещество — ​хотя госрегулированию должно подвергаться 26, и тот же КрАЗ смотрит за 30 веществами. Но реальное содержание промвыбросов, конечно, куда богаче. По оценкам экспертов, наименований — ​в сотни раз больше. И нормативы по концентрации в воздухе даже тех веществ, что мы фиксируем, в десятки, а то и сотни раз выше (многие подняты в последние годы) тех, что приняты в развитом мире.

Так, отвечая на запрос «Новой», вице-губернатор Инесса Акентьева (уже уволена) сообщила, что в Красноярске год от года дышать все легче, экологическое состояние города улучшается стремительно, раз Красноярск в 2015 году исключили из приоритетного списка городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха.

Акентьева была права: перед этим норматив по формальдегиду подняли втрое, и Красноярск, прежде втрое превышавший ПДК, уложился.

В «Молохе» у Куприна двое суток работы металлургического завода пожирали одного человека — ​только затем, чтобы французские рантье положили в карман миллионы, а акционер Василий Терентьевич поимел красотку Нину. Исходя из широко описанных приключений Дерипаски на яхте с Рыбкой, спустя 120 лет мало что изменилось, только теперь двое суток жизни в Красноярске пожирают шестерых. С хроническим загрязнением воздуха здесь связано до 112 преждевременных смертей в год на 100 тыс. человек (то есть для миллионного Красноярска — ​это 1,1 тыс. смертей в год).

Метро вместо воздуха

Других способов спасения Красноярска, кроме закрытия или переноса КраЗа и перевода ТЭЦ с угля на газ, нет. Но Путин вместо воздуха предложил Красноярску метро. Вот что говорилось на двух совещаниях, которые президент посвятил красноярской катастрофе. 7 февраля 2018 года: «36% от всех выбросов — ​за счет автомобильного транспорта». Это говорит президент. 2 марта с.г.: «Совершенно понятно, что около 50% выбросов, проблемы в этом смысле создает транспорт». Это говорит губернатор Усс. Статистика не подтверждает бурный, за год, рост автопарка красноярцев, но вывод понятен: увести от решений, которые могут задеть интересы «Русала» и второго творца красноярской катастрофы и ее бенефициара — ​СГК и СУЭК, трех ТЭЦ Андрея Мельниченко, сжигающих его же бурые канско-ачинские угли.

Совет Путина топ-менеджеру «Русала» Владиславу Соловьеву продолжать переход на наилучшие доступные экологические технологии означает, что от «Русала» ничего не требуется:

он и так внедряет «ЭкоСодерберг», минимально улучшенную технологию Содерберга (вековой давности), от которой весь мир давно отказался, и этот паллиатив утвержден благодаря лоббистам в РФ как «наилучший доступный».

Проблему канцерогенов в воздухе могла бы решить технология обожженных анодов — ​на нее КрАЗ начинали переводить еще при советской власти, но не успели. А президент о ней не вспомнил.

Не вспомнил он и о том, что говорилось перед тем, как государство взялось помогать «Русалу» и «Русгидро» достраивать Богучанскую ГЭС, — ​о переносе из Красноярска на современный Богучанский завод основного производства алюминия. Там, на Ангаре, ради алюминиевых чушек сожгли и затопили старожильческие русские деревни, переселили тысячи людей. Это тот самый сурковский «глубинный народ». Буквально: «утопленниками» в Сибири называют переселенцев из зон затопления ГЭС. Они тут, в Красноярске, те, кого «видеть насквозь, на всю глубину и действовать сообразно», Сурков записал в главные достоинства «государства Путина». Но надежд, что кому-то действительно интересен голос «глубинного народа», переплавляемого в алюминиевые чушки, нет. Сейчас горожане договариваются приехать на слушания задолго до назначенного часа — ​поскольку ясно, что, как заведено, подвезут титушек, организованную спортивность и православность. И мало кто питает иллюзии насчет исхода этого действа.

Но, исходя из всего бэкграунда красноярской катастрофы, можно сказать одно. Теперь за нее отвечает даже не Дерипаска (умыл руки), не Усс (нет полномочий), не американцы, не министр финансов США Мнучин (только о Красноярске ему и осталось заботиться), а власти России, публично бравшиеся решить эту проблему.