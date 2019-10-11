«На фото у губернатора Голубева двоятся глаза»

Типография ИД «Крестьянин» закрыта по решению суда на 30 суток. Это не первый случай давления на предприятие, где печатаются 45 газет. В типографии говорят о беспрецедентном давлении на бизнес с использованием органов власти.

Внеплановая проверка Роспотребнадзора нагрянула в типографию 13 августа. На руках у представителей надзорного органа было постановление прокуратуры, принятое после рассмотрения жалобы некоего потребителя. Ему показалось, что выпускаемая в типографии продукция — некачественная, а само предприятие нарушает правила эксплуатации оборудования и экологические нормы.

«Прошу принять меры по факту выпуска полиграфического брака в ЗАО «Технический центр «Крестьянин», расположенного по адресу: с. Чалтырь, Промзона, 1, — говорится в заявлении, написанном в июле текущего года (текст предоставлен ИД «Крестьянин». — Е.Р.). — Я приобрел газету «Крестьянин» № 25 от 19 июня 2019 года, и на каждой полосе в массовом порядке имеются технологические недостатки и изъяны. Они превращают указанный печатный продукт в товар, не подлежащий потреблению. Это брак. Как можно такое продавать?»

Автор жалобы демонстрирует глубокие познания в типографском деле, перечисляя недостатки качества продукции «Крестьянина».

«1 страница, 1 полоса: смазывается черная краска на буквах, на изображении. Фотография воспроизведена с нарушением цветопередачи; 1 страница, 2 полоса: смазывается краска на плашках, на буквах, в тексте. Пробивается краска с изображения на 1 полосе; 2 страница, 3 полоса: лист имеет механический разрыв. Смазывается краска на буквах, на изображении, на плашках — в письме часто встречаются термины, хорошо известные лишь специалистам типографии. — На фото губернатора Голубева нарушена цветопередача, имеются непропечатки элементов изображения, элементарное несовмещение красок, двоятся глаза».

После описания других признаков некачественной продукции автор жалобы подробно рассказал о возможных нарушениях технологических процессов, которые, по его мнению, несут серьезную угрозу окружающей среде.

«Полагаю, что в целях экономии средств это предприятие было возведено без проекта технологических решений, выполненных специализированным предприятием с лицензией, в котором были бы предусмотрены все технологические и организационные моменты, позволяющие минимизировать наносимый вред окружающей среде и людям и поддерживать его воздействие на минимальном, допустимом нормами пределе», — говорится в письме с требованием провести проверку работы типографии «Крестьянин».

Типография Издательского дома «Крестьянин» была открыта в 2004 году, она принадлежит нескольким физлицам и ЗАО «Издательство «Крестьянин». На предприятие трудится 65 человек. Всего в окрестностях Ростова осталось два подобных предприятия.

По словам гендиректора ЗАО «Изда­тель­ский дом «Крестьянин» Ирины Самохиной, которая является совладелицей типографии, внеплановая проверка Роспотребнадзора длилась два дня. Но несмотря на выводы экспертов, предприятие все же было оштрафовано.

— В проверке участвовала передвижная лаборатория. Производились замеры уровня шума, пыли, чистоты воздуха. Передвижная лаборатория не зафиксировала превышения уровня шума, пыли и загрязнения воздуха. Ни одно из подозрений «бдительного гражданина» не подтвердилось, о чем имеется соответствующее заключение, — говорит гендиректор.

Два штрафа — на 10 и 20 тысяч рублей были назначены Роспотребнадзором в рамках своих полномочий, а протокол по ст. 6.4 КоАП РФ передали в суд Мясниковского района. Наказание по этой статье может колебаться от 10 тысяч рублей до приостановки работы типографии. Суд принял решение остановить работу типографии на 30 дней.

— Мы чувствуем колоссальное давление. Нам ставится в вину и отсутствие проекта санитарно-эпидемиологической зоны. Сегодня разработка этого проекта обойдется нам в 200 000 руб­лей. И именно отсутствие этого проекта, является нарушением, которое мы пока не можем устранить. Хотя мы заключили договор на разработку этого проекта и представили этот договор суду, — рассказала Ирина Самохина «Новой газете». По ее словам, типография несет непомерные убытки: к штрафам прибавилась стоимость проекта санитарно-защитной зоны, а недополученную прибыль от закрытия типографии на 30 дней совладелица предприятия оценивает в миллион рублей.

Елена Романова —

специально для «Новой»,

Ростов-на-Дону