«На фото у губернатора Голубева двоятся глаза»
Под Ростовом закрыли независимую типографию «Крестьянин»
Фото: krestianin.ru
Типография ИД «Крестьянин» закрыта по решению суда на 30 суток. Это не первый случай давления на предприятие, где печатаются 45 газет. В типографии говорят о беспрецедентном давлении на бизнес с использованием органов власти.
Внеплановая проверка Роспотребнадзора нагрянула в типографию 13 августа. На руках у представителей надзорного органа было постановление прокуратуры, принятое после рассмотрения жалобы некоего потребителя. Ему показалось, что выпускаемая в типографии продукция — некачественная, а само предприятие нарушает правила эксплуатации оборудования и экологические нормы.
- «Прошу принять меры по факту выпуска полиграфического брака в ЗАО «Технический центр «Крестьянин», расположенного по адресу: с. Чалтырь, Промзона, 1, — говорится в заявлении, написанном в июле текущего года (текст предоставлен ИД «Крестьянин». — Е.Р.). — Я приобрел газету «Крестьянин» № 25 от 19 июня 2019 года, и на каждой полосе в массовом порядке имеются технологические недостатки и изъяны. Они превращают указанный печатный продукт в товар, не подлежащий потреблению. Это брак. Как можно такое продавать?»
Автор жалобы демонстрирует глубокие познания в типографском деле, перечисляя недостатки качества продукции «Крестьянина».
- «1 страница, 1 полоса: смазывается черная краска на буквах, на изображении. Фотография воспроизведена с нарушением цветопередачи; 1 страница, 2 полоса: смазывается краска на плашках, на буквах, в тексте. Пробивается краска с изображения на 1 полосе; 2 страница, 3 полоса: лист имеет механический разрыв. Смазывается краска на буквах, на изображении, на плашках — в письме часто встречаются термины, хорошо известные лишь специалистам типографии. — На фото губернатора Голубева нарушена цветопередача, имеются непропечатки элементов изображения, элементарное несовмещение красок, двоятся глаза».
После описания других признаков некачественной продукции автор жалобы подробно рассказал о возможных нарушениях технологических процессов, которые, по его мнению, несут серьезную угрозу окружающей среде.
- «Полагаю, что в целях экономии средств это предприятие было возведено без проекта технологических решений, выполненных специализированным предприятием с лицензией, в котором были бы предусмотрены все технологические и организационные моменты, позволяющие минимизировать наносимый вред окружающей среде и людям и поддерживать его воздействие на минимальном, допустимом нормами пределе», — говорится в письме с требованием провести проверку работы типографии «Крестьянин».
Типография Издательского дома «Крестьянин» была открыта в 2004 году, она принадлежит нескольким физлицам и ЗАО «Издательство «Крестьянин». На предприятие трудится 65 человек. Всего в окрестностях Ростова осталось два подобных предприятия.
По словам гендиректора ЗАО «Издательский дом «Крестьянин» Ирины Самохиной, которая является совладелицей типографии, внеплановая проверка Роспотребнадзора длилась два дня. Но несмотря на выводы экспертов, предприятие все же было оштрафовано.
— В проверке участвовала передвижная лаборатория. Производились замеры уровня шума, пыли, чистоты воздуха. Передвижная лаборатория не зафиксировала превышения уровня шума, пыли и загрязнения воздуха. Ни одно из подозрений «бдительного гражданина» не подтвердилось, о чем имеется соответствующее заключение, — говорит гендиректор.
Два штрафа — на 10 и 20 тысяч рублей были назначены Роспотребнадзором в рамках своих полномочий, а протокол по ст. 6.4 КоАП РФ передали в суд Мясниковского района. Наказание по этой статье может колебаться от 10 тысяч рублей до приостановки работы типографии. Суд принял решение остановить работу типографии на 30 дней.
— Мы чувствуем колоссальное давление. Нам ставится в вину и отсутствие проекта санитарно-эпидемиологической зоны. Сегодня разработка этого проекта обойдется нам в 200 000 рублей. И именно отсутствие этого проекта, является нарушением, которое мы пока не можем устранить. Хотя мы заключили договор на разработку этого проекта и представили этот договор суду, — рассказала Ирина Самохина «Новой газете». По ее словам, типография несет непомерные убытки: к штрафам прибавилась стоимость проекта санитарно-защитной зоны, а недополученную прибыль от закрытия типографии на 30 дней совладелица предприятия оценивает в миллион рублей.
Елена Романова —
специально для «Новой»,
Ростов-на-Дону
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