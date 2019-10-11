Осенний призыв

8 октября Общественная палата переназначила составы наблюдательных комиссий в 43 регионах страны. После «зачистки» во время набора в 2016 году, когда места правозащитников заняли бывшие чиновники, силовики и сотрудники провластных организаций (вроде «Офицеров России»), новые сокращения привлекли гораздо меньшее внимание. Хотя, по опасениям правозащитников, в некоторых регионах они могут повлечь прекращение систематического наблюдения в самых закрытых учреждениях — изоляторах временного содержания, СИЗО, колониях и тюрьмах.

Помимо улучшений условий содержания, которых удалось добиться за 10 лет существования комиссий, в последний год именно члены ОНК были главным источником связи с подследственными по наиболее резонансным делам. Так, член МХГ Евгений Еникеев активно посещал в «Лефортово» обвиняемых в госизмене — в том числе ученых ЦНИИмаша «Роскосмоса», руководитель отделения «Комитета против пыток» Анастасия Гарина рассказывала о состоянии Ани Павликовой из «Нового величия» и экс-главы подмосковного Серпухова Александра Шестуна, а журналист «Дождя» Когершын Сагиева обходила ОВД после летних московских митингов.

В новый состав московской комиссии Еникеев, Гарина и Сагиева не вошли, так же как и юрист «Комитета против пыток» Дмитрий Пискунов, журналист и правозащитница Зоя Светова, председатель комиссии прошлого созыва, глава холдинга «Правда.Ру» Вадим Горшенин и активно взаимодействовавший со СМИ ответственный секретарь комиссии Иван Мельников. Все они, за исключением Сагиевой, подавали документы на продление членства в ОНК. Вместо тех, кто не прошел в этом году, вернули снятых при прошлом наборе журналистов Елену Масюк и Любовь Волкову (директора фонда «Социальное партнерство») и одного из авторов доклада об убийстве Магнитского, туда также вошли политтехнолог и блогер Марина Литвинович и помощник бизнес-омбудсмена Титова Александр Хуруджи. Среди переизбранных членов ОНК остались журналисты Ева Меркачева и Борис Клин.

В Петербурге Общественная палата отказалась переизбрать правозащитниц Яну Теплицкую и Екатерину Косаревскую. В январе прошлого года именно они фиксировали следы пыток электрошокером у фигуранта «пензенского дела» Виктора Филинкова, осенью обобщали методы запугивания местного управления ФСБ, а этим летом сообщали о прессинге арестантов в крупнейшем СИЗО Европы «Кресты-2».

В Нижегородской области в ОНК вошел член СПЧ и глава «КПП» Игорь Каляпин. По его словам, он стал единственным из нескольких десятков «подававшихся» правозащитников. «Любой человек, который фигурировал в критическом материале в СМИ на тему мест принудительного содержания, в комиссию не попадает», — прокомментировал Каляпин «Коммерсанту». С ним согласна и Яна Теплицкая: Общественная палата не рискнула брать в следующий созыв тех, кто активно занимался правозащитной деятельностью в предыдущем. «Чтобы была картинка для Европейского совета и не только, что общественный контроль есть, а проблем особых нет, раз их не выявляют», — отметила она в разговоре с «Новой».