Ну, и пошли отсюда

Герой нашей публикации «Посиди, тебе немного осталось…» 3 октября вышел на свободу. Напомню, в декабре 2012 года в Смоленске студенту Жене Игнатову полицейские подбросили наркотики и потребовали денег. Он платить отказался. Тогда полицейские составили протокол о том, что у Жени была проведена контрольная закупка наркотиков. Его привезли в отделение полиции, и когда он попросил воды, то дали ему сок, в который подмешали амфетамин.

Об этом они рассказывали на суде сами, теперь уже бывшие полицейские, ставшие обвиняемыми. Когда их банду арестовали в 2016 году, трое из пяти заключили досудебное соглашение со следствием и откровенно рассказали обо всем. Как подделывали документы, подписи, как фальсифицировали уголовное дело. То же самое подтверждали и почерковедческие экспертизы.

Полицейские хранили в спортзале одного из административных зданий УМВД Смоленской области «16 видов наркотических средств (…) общей массой более 240 грамм!» Суд, состоявшийся в марте 2018-го акценты расставил точно: Евгений Игнатов, отбывающий наказание в колонии строгого режима по статье 228 УК РФ («незаконный оборот наркотиков») невиновен.

Все ждали Женю домой, но этому всячески препятствовал областной суд Смоленской области. Когда прокуратура потребовала пересмотреть приговор — суд не отправил дело на пересмотр в первую инстанцию, а просто уменьшил срок наказания на три года…

То есть, невиновному оставалось сидеть еще семь лет в колонии строгого режима.

Отец Жени — Василий Игнатов — написал гигабайты обращений в разные инстанции, но отовсюду приходили только отписки. Он говорит:

— Я сегодня от всего сердца хочу поблагодарить уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову. Она — единственная, кто нас услышала и откликнулась. После ее обращения в Генпрокуратуру была направлена из Москвы комиссия, и сразу все пошло по-другому. Смоленскую прокуратуру обязали в установленный срок вынести заключение о возобновлении производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Хочу поблагодарить сотрудников Татьяны Москальковой: они звонили мне, когда дело тянулось из-за областного суда, не желающего что-либо делать, поддерживали, говорили, что все на контроле, сына отпустят.

Женя дома, эмоции захлестывают! Передать, что я чувствую, невозможно. Спасибо вашей газете — публикация ускорила освобождение.

Спасибо юристу Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александру Кошкину, который очень помогал.

Александра Кошкина я прошу дать примерный прогноз дальнейшего развития событий — дело ведь пока не закрыто.

— 26 сентября 2019 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ кассационным определением отменила приговор и все последующие решения, принятые в отношении Евгения Игнатова. И передала уголовное дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Также Верховный суд изменил меру пресечения Евгению Игнатову на подписку о не выезде, в связи с этим он был освобожден из-под стражи. Учитывая позицию Верховного суда и позицию Генеральной прокуратуры, в суде первой инстанции ожидаю два варианта решения по делу Евгения Игнатова. Первый — прокуратура отказывается от обвинения и уголовное дело без судебных заседаний. Второй вариант — оправдательный вердикт в суде первой инстанции. Но я больше склоняюсь к первому варианту.

…Почти семь лет назад студент планировал свадьбу. Решал, где лучше провести это радостное событие. Свадьба состоялась в колонии. Оттуда они тоже вернулись вместе — 2 октября жена добилась свидания. И приехала к Жене. А на следующий день его выпустили. По дороге они кричали от счастья.

У них выкрали семь лет жизни.