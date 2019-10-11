«Мой друг Борис Немцов». Фильм

О фильме



Юная анархистка Зося Родкевич с цветными волосами и кольцом в носу отправляется снимать известного политика Бориса Немцова, как ей тогда представлялось, доисторическое существо (53 года — древность!), самовлюбленного буржуя, барчука, наследника Ельцина.

Она снимала его с перерывами 3 года, и вальяжный мамонт постепенно превращался в близкого друга. Энергичного и харизматичного, самолюбующегося и влюбчивого, смелого и комплексующего, победительного и уязвимого, честного и ироничного, упрямого, порядочного… и очень живого.

Закончить работу над фильмом не успели — герой был убит.