Первый человек в открытом космосе был художником

Алексей Леонов и две его картины, подаренные Третьяковской галерее. Фото: РИА Новости

Объявлением о смерти советского космонавта Алексея Леонова NASA прервало прямую трансляцию c МКС. В этот момент два астронавта как раз выходили в открытый космос. Леонов был первым человеком на Земле, кто это сделал — в 1965 году. В безвоздушном пространстве он провел 12 минут.

А через десять лет именно он участвовал в громкой космической миссии «Союз — Аполлон», положившей начало кооперации стран в космосе.

Алексей Леонов дома. До полета в космос. 1965 год. Архив РИА Новостей

Леонов умер Москве в возрасте 85 лет. Дважды герой России, летчик, а затем космонавт, увлекался рисунком и живописью. Он много выставлялся, две картины Алексея Леонова есть в Третьяковской галерее (на фото вверху). Вместе с другим художником-фантастом Андреем Соколовым Леонов в 1970-х создал дизайн почтовых марок на космическую тему.

Картина Алексея Леонова «Космическая заря». РИА Новости

Картина Алексея Леонова «Над Черным морем». РИА Новости

В 2017 году, выступая в Третьяковке, Леонов рассказал о рисовании в невесомости: «Я думал много перед полетом: что же я сделаю? И какая техника должна быть? Краска не идет, пастель не идет, акварель не идет. Остается только одно — карандаш, хорошая бумага. Карандаши средней твердости».

«Извержение на луне». Рисунок Алексея Леонова и Андрея Соколова. РИА Новости

Вездеход на луне. Рисунок Алексея Леонова и Андрея Соколова. РИА Новости

«Луна. Первые минуты после посадки». Рисунок Алексея Леонова. РИА Новости