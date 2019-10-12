Дубровский с большой дороги
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии. Связи с семьей выходца из ФСБ оборачиваются преследованием уже второго подряд главы региона
Фото: РИА Новости
Иван Жилинспецкор
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Бывшего чиновника, по словам адвоката Игоря Трунова, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и причинении ущерба бюджету региона в размере 20 млрд рублей. По ч. 2 ст. 285 УК РФ ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Причины для возбуждения уголовного дела были известны еще весной. 18 марта Федеральная антимонопольная служба обвинила Дубровского в антиконкурентном сговоре с компанией «Южуралмост». По данным ФАС, при проведении 29 аукционов на строительство дорог в Челябинской области, «были допущены нарушения антимонопольного законодательства на сумму свыше 8 миллиардов рублей».
«Лоты при проведении аукционов укрупнялись с целью ограничения конкуренции, а заявки иных компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным законодательством. В результате победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения», — объяснили тогда в ФАС. И тут же подчеркнули, что передают материалы проверки в отношении Дубровского в Генеральную прокуратуру и МВД.
На следующий день после этого заявления ФАС Борис Дубровский ушел в отставку. А в июне челябинские СМИ сообщили, что экс-губернатор отправился на лечение в Швейцарию. Откуда до сих пор не вернулся.
Компания «Южуралмост», в сговоре с которой подозревают Дубровского, действительно стала монополистом на рынке челябинского дорожного строительства при нем:
если до его вступления в должность у компании было 9% челябинских дорожных подрядов, то после — стало 92%.
Основным бенефициаром «Южуралмоста» является бизнесмен Сергей Вильшенко, сын бывшего начальника УФСБ по Златоусту Геннадия Вильшенко. У семей Вильшенко и Дубровских были налажены крепкие деловые связи. Например, в июле 2017 года сын губернатора Александр Дубровский продал Геннадию Вильшенко компанию «Центр коммунального сервиса», которая за два месяца до этого была назначена региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами, и с 1 января 2019 года начала получать с каждого жителя Челябинской области от 52,18 до 67,59 рублей в месяц за вывоз ТБО.
Сам Сергей Вильшенко, как и Борис Дубровский, сейчас также находится за пределами России.
С семьей Вильшенко, что характерно, связано и уголовное дело в отношении предшественника Дубровского Михаила Юревича. Причем дела двух губернаторов совпадают почти дословно. При Юревиче в Челябинской области была объявлена «дорожная революция»: за 4 года на строительство и ремонт дорог было потрачено свыше 30 миллиардов рублей. Значительную часть заказов — 13 млрд 213 млн рублей взяла компания «Южуралавтобан», бенефициаром которой через цепочку подконтрольных предприятий также был Сергей Вильшенко. По версии следствия, 3,5 млрд из 30 млрд до челябинских дорог не дошли, а были получены Юревичем и депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым в качестве «откатов».
Еще до предъявления обвинений в получении взяток Михаил Юревич уехал из России и осел в Лондоне. Адвокаты тогда сообщали, что ему необходимо лечение. Борис Дубровский также эмигрировал в Швейцарию, не став дожидаться обвинений. И под тем же предлогом — лечиться.
У Юревича уже несколько лет получается скрываться от следствия. Получится ли у Дубровского?
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