«Правосудие здесь неуместно»?

В воскресенье в Саратове пройдут похороны убитой Лизы Киселевой. Девятилетняя девочка пропала по дороге в школу утром 9 октября. В поисках участвовали больше тысячи саратовцев, привлеченных «Лизой Алерт». Добровольцы прочесывали местность двое суток. Узнав о задержании предполагаемого преступника, около сотни человек заблокировали полицейскую машину в гаражном массиве, где произошло убийство. Полагая, что задержанный Михаил Туватин находится в автомобиле, мужчины забросали УАЗ камнями и попытались открыть двери. Бойцы ОМОН закрыли машину щитами. Несколько десятков горожан приехали к зданию городского УВД и, стоя перед воротами, снова потребовали выдать подозреваемого для немедленной расправы. Волнения продолжались около двух часов. По домам разъехались лишь под утро.

Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой газеты»

У саратовцев есть основания сомневаться в состоятельности силовых ведомств и судов. За последние полтора месяца в Саратове были убиты трое детей. Лиза Киселева стала четвертой жертвой. Преступления не связаны между собой, в каждом случае есть свой подозреваемый. Но у этих трагедий есть одно общее обстоятельство — отсутствие профилактической работы со стороны полиции. Блюстители порядка не отслеживают действия ранее судимых и неблагополучных граждан.

Михаил Туватин за последние десять лет отбыл несколько сроков за кражу, разбой, изнасилование. Размещал в соцсетях откровенные фото, подписан на сотни порнографических групп, в том числе, с подростками. Силовые ведомства, просеивающие интернет в поисках нелестных высказываний в адрес чиновников, не интересовались сетевой активностью бывшего заключенного. Участковые и оперативники, работающие в микрорайоне, не заметили, как он захватил пустующий гараж по соседству со школой.

«Пожалуйста, не оставляйте цветы у подъезда»

Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой газеты»

На автобусной остановке у дома №7 по улице Высокой стоит пластиковая бутылка с красными розами. В букете шесть цветов. Люди с гвоздиками, перевязанными черными ленточками, сверяясь с картой в телефоне, сворачивают в арку, пытаются определить нужный подъезд.

Дом — пятиэтажная хрущовка. Выщербленные кирпичные стены, серые дощатые рамы в окнах подъездов. Район считается небогатым и не очень благополучным. Оборонный завод, когда-то выстроивший жилой массив, еле дышит. Военное училище и аэропорт, где работала часть жителей, закрыты.

На асфальте у подъезда горит маленькая лампадка. На железной двери — нацарапанное фломастером объявление: «Пожалуйста, не оставляйте игрушки и цветы у подъезда».

Напротив дома — большой гаражный массив. Дети каждый день ходят здесь в школу. Спускаемся по узенькой лестнице. От железобетонных ступенек остались кривые обломки. Горы мусора и засохших деревьев лежат в каждом проеме между гаражами. Асфальта на дороге меньше, чем ям.

Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой газеты»

Фонарь — один. Мобильная связь в низине не ловит. До школы нужно идти около километра. Издалека видно нависающую над зданием недостроенную заброшку.

На воротах гаражей — черные кресты. Во время поисковой операции так помечали уже обследованные помещения. Трещит сварочный аппарат — хозяева чинят двери, у многих полиция просто срезала петли.

Впереди — женщины в оранжевых жилетах, бобкет и самосвал пытаются убрать мусорные залежи. Судя по всему, это делается впервые с момента образования многолетней помойки. Говорят, ждут губернатора, который вроде бы пожелал возложить цветы.

Налево — широкая площадка с остатками бетона. Гараж с полинялыми голубыми воротами выглядит заброшенным. Площадка перед входом завалена мусором. Посреди сломанных кустов — гора плюшевых мишек и букетов. Тело убитого ребенка нашли внутри. Телеграм-канал Baza рассказывает, что подозреваемый в убийстве, владеющий соседним гаражом, заранее проломил стену пустующего помещения, устроил потайной лаз и загородил дыру шкафом.

«Для суда по восточным законам»

Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой газеты»

Лиза ушла из дома в школу в 7.30 утра 9 октября, но на уроках не появилась. В тот же день ее мама обратилась в полицию. Саратовский отряд «Лизы Алерт» объявил о начале поисков.

В нынешнем году местная пресса сообщала о девяти пропавших детях, в поисках которых участвовали волонтеры. Самой маленькой из потеряшек — семь лет (оказалось, что она заночевала у подружки). Большинство ребят младшего возраста нашлись в течение суток. Подростки отсутствовали дома дольше — от двух до пяти дней. О 17-летней Оксане Петровой из Балакова не было ничего известно более двух недель. По сведениям «Лизы Алерт», девушку нашли живой.

В один день с Лизой Киселевой пропала 13-летняя жительница Энгельса Алена Бобкова. Девушка отпросилась с уроков в художественной школе, домой не вернулась и отключила телефон. На следующее утро выяснилось, что Алена гостила у подруги.

Безвестно исчезнувших детей в регионе нет.

Представители саратовской «Лизы Алерт» рассказывали журналистам, что в отряде есть около трех десятков постоянных волонтеров. В резонансных случаях собирается несколько сотен добровольцев.

На это раз поиски приняли небывалый для Саратова масштаб. Лизу Киселеву искали больше тысячи человек.

Горожане писали в соцсетях, что по несколько часов стояли в очереди в штабе «Лизы», чтобы получить от координаторов задачу. Саратовский священник Андрей Мизюк, участвовавший в поисках, рассказал порталу «Православие и мир», что большинство энтузиастов приехали неподготовленными, без фонариков и с разряженными телефонами.

На месте работали около 100 полицейских и больше десяти сотрудников службы спасения. Начальник облспаса Юрий Юрин пояснил ИА «Взгляд-инфо», что кинологов пришлось «отпустить за ненадобностью», так как собаки не могли работать при таком скоплении народа.

В день исчезновения девочки областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 105 УК «Убийство».

Добровольцы прочесывали местность двое суток. По словам Андрея Мизюка, люди практически не спали, питались сухим пайком и чаем. В ночь с 10 на 11 октября координаторы «Лизы Алерт» неожиданно попросили всех разъехаться по домам.

Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой газеты»

Телеграм-канал Baza сообщил, что еще днем полиция, проведя поквартирный обход ранее судимых жителей района, задержала подозреваемого, который признался, что спрятал тело Лизы в гараже в 500 метрах от ее дома.

Увидев в гаражном массиве полицейский УАЗ, люди решили, что преступника привезли на место убийства для следственного эксперимента. Примерно в 2.00 часа ночи около сотни горожан окружили машину.

Собравшиеся кидали в сторону УАЗа камни, раскачивали автомобиль и громко требовали открыть двери.

«Правосудие здесь неуместно!» — говорит полицейским мужчина на видео, снятом ИА «Взгляд-инфо», и требует отдать подозреваемого для суда «по восточным законам» (в школу, где училась Лиза, ходит много детей из мусульманских семей). На место прибыли бойцы ОМОНа и закрыли машину щитами. Пользователи соцсетей рассказывают, что полицейские применили слезоточивый газ. Официального подтверждения этой информации нет.

Несколько десятков горожан приехали к зданию городского УВД. Их машины ненадолго перекрыли улицу Московскую. Движению это не помешало, ведь глубокой ночью там никого не было. Перед запертыми воротами горожане еще раз потребовали выдать подозреваемого. К собравшимся вышел начальник городского управления Андрей Чепурной. Он ничего не рассказал о расследовании, только призывал саратовцев разойтись. Около 4.00 люди разъехались по домам.

Утром о саратовских событиях рассказали даже центральные телеканалы. В федеральных СМИ произошедшее назвали «стихийным митингом».

Возвращался в тюрьму, не успевая доехать до дома

Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой газеты»

Силовые структуры не торопились сообщать официальную информацию о задержанном. Днем Следственный комитет рассказал об имущественной версии преступления: подозреваемый якобы побоялся, что Лиза, заметившая его в самовольно захваченном гараже, пожалуется настоящим владельцам.

Подробности биографии предполагаемого преступника выдавали телеграм-каналы, первыми назвавшими его имя — Михаил Туватин 1984 года рождения. ТК «112» отметил, что Туватин с 20-летнего возраста был шесть раз судим.

ИА «Свободные новости» нашло в судебных картотеках сведения об одном аресте Туватина, проходившего по делу о причинении тяжких телесных повреждений, и два обвинительных приговора по пяти статьям УК. В январе 2009 года мужчина получил два года лишения свободы за квартирную кражу. Вышел на свободу 31 декабря 2010-го.

В тот же день, даже не доехав до дома, совершил новое преступление: напал на случайную прохожую на улице, отобрал телефон, фотоаппарат и изнасиловал.

На этот раз суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Освободиться Туватин должен был летом 2017-го.

На страницах в соцсетях Туватина—сотни подписок на порнографические группы, в том числе, обещающие откровенные материалы с подростками. Судя по наполнению профиля, ничем другим бывший заключенный не интересовался. Ни одна из силовых структур, увлеченных поиском виртуальных экстремистов и оскорбителей власти, не обратила внимания на интернет-активность отсидевшего насильника.

Видимо, не знал о захвате чужих гаражей и местный участковый.

«Ни у кого не должно возникать сомнений»

Фото: Матвей Фляжников, специально для «Новой газеты»

Полтора месяца назад на соседней улице Аэропорт произошло убийство ребенка. 38-летний уроженец Ингушетии Мовсур Чентиев, ранее судимый за неподчинение командиру в армии и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности в Саратове, зарезал свою двухмесячную дочь. Мужчина нигде не работал, ссылаясь на слабое здоровье, жил за счет гражданской жены — 26-летней выпускницы детдома. Кроме новорожденной девочки, пара воспитывала двухлетнего сына. Семья имела статус находящейся в социально опасном положении. За месяц до убийства комиссия по делам несовершеннолетних сняла родителей с учета «в связи с улучшением обстановки».

Еще двое детей были убиты в Саратове в начале октября в результате трагедии на почве семейного конфликта. До трагедии блюстители порядка не проявляли к семье внимания.

«Ни у кого не должно возникать сомнения, что тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответит по всей строгости закона», — говорится в сообщении Следственного комитета, опубликованном после убийства Лизы Киселевой.

Но у саратовцев есть поводы сомневаться, остались ли в местной полиции квалифицированные сотрудники, способные вести ежедневную, сложную, неблагодарную, с точки зрения отчетности, профилактическую работу с неблагополучными жителями.

За те же полтора месяца, когда в Саратове были убиты четверо детей, возбуждены два уголовных дела в отношении полицейских. В Вольске арестованы два сержанта ППС по обвинению в убийстве задержанного. По мнению следствия, ночью сотрудники остановили на улице 41-летнего мужчину с бутылкой пива. Собирались оштрафовать его за административное нарушение. Мужчина разговаривал с сержантами грубо. За это его отвезли на городское кладбище и до смерти забили ногами.

Трое сотрудников ОВД Саратовского района обвиняются в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они привезли в здание отдела 31-летнего жителя поселка Сокол и пытали горячим утюгом, требуя признаться в краже. После этого полицейские сами доставили мужчину с ожогами ягодиц в больницу.

Доверие к правоохранительной системе упало до такой отметки, что горожане считают лучшим способом борьбы с преступностью казнь, желательно на месте.

После новостей о задержании предполагаемого убийцы Лизы Киселевой саратовцы разместили в интернете несколько петиций, адресованных президенту, с просьбой вернуть высшую меру наказания. Самое популярное из обращений набрало больше 23 тысяч подписей. С таким же предложением выступили в соцсетях областная уполномоченная по правам ребенка Татьяна Загородняя, саратовские депутаты ГД Евгений Примаков, Николай Панков, Ольга Алимова. Идею поддержал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Госдума начала на своей странице ВКонтакте опрос на тему: «Нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». По состоянию на утро субботы 80 процентов из 67 тысяч опрошенных ответили утвердительно.