Попали под раздачу

На Камчатке скандалом обернулась акция «Рыбный край» по раздаче людям бесплатной мороженой горбуши. Власти надеялись поднять рейтинг губернатора, а получили порцию жесткой критики от местных жителей.

Чиновники не ожидали, что за бесплатной горбушей придет такое огромное количество людей. Фото: ИА «Кам 24»

В краевом правительстве Камчатку с гордостью называют «рыбным цехом» страны, регулярно рассказывают о рекордных уловах.

В прошлом году, например, уловы были настолько хороши, что десятки тонн лосося находили выброшенными в лесах.

Рыбы было так много, что предприниматели просто не успевали ее перерабатывать. Однако цены на продукцию рыбзаводов в магазинах если и снизились, то совсем не намного. Тысячам жителей лосось был и остается не по карману. Понятно, что людей не устраивает подобное положение дел. И в правительстве региона об этом прекрасно знают.

Рыбная свалка в районе 94-го километра трассы Петропавловск-Камчатский — Октябрьский. Кадр Youtube

Чиновники надеялись, что градус недовольства снизится, если они бесплатно раздадут 170 тонн горбуши. Для губернатора Владимира Илюхина это особенно важно. Он недавно объявил, что в следующем году снова будет участвовать в выборах. Впрочем, его безоговорочная победа вызывает сомнение у экспертов, так как губернаторский рейтинг невелик. Илюхин при помощи пиарщиков пытается исправить ситуацию. Он открыл аккаунт в инстаграме, завел личного пресс-секретаря. Заработала на Камчатке и фабрика троллей, услуги которых, как предполагают наблюдатели, оплачиваются из бюджета. Задача троллей — поливать грязью на сайтах и в социальных сетях оппонентов Илюхина, а также фальсифицировать результаты интернет-опросов о доверии губернатору, создавая иллюзию его всенародной поддержки.

Предполагалось, что акция «Рыбный край» положительно отразится на отношении людей к региональной власти. Организаторы подчеркивали, что инициировал мероприятие именно губернатор при поддержке добрых рыбопромышленников.

Надо сказать, что по документам экономическая ситуация на Камчатке выглядит довольно благополучно. Средние зарплаты и пенсии на полуострове, по официальной информации, одни из самых высоких в стране.

Чиновники, вероятно, уверовали в данные статистиков, поэтому и не ожидали, что за бесплатной горбушей придет такое огромное количество людей.



Акция в Петропавловске-Камчатском стартовала на площади Труда во вторник в 16.00. Однако горожане начали стягиваться туда еще к 11 часам. В основном это были пенсионеры. Когда рефрижератор с рыбой открыли, образовалась давка. Это безумство продолжалось около часа. Очевидцы снимали происходящее на камеры смартфонов, записи мгновенно разлетелись по соцсетям. Пользователи оставили под ними тысячи комментариев. Губернатора с иронией называли «кормильцем», а его акцию — позором для Камчатки, «рыбного цеха страны», где старики вынуждены, рискуя здоровьем, ломиться за порцией горбуши.

На помощь губернатору, естественно, пришли проплаченные тролли. Они стали врать, будто бы события на площади Труда — провокация. А враги Камчатки специально устроили давку, чтобы показать власть в невыгодном свете.

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На второй день акции к месту ее проведения (уже в другом микрорайоне города) вызвали полицию, за порядком также следили общественники и сотрудники мэрии Петропавловска. Однако «провокация» повторилась. За рыбой вновь пришли сотни людей, снова образовалась давка с руганью и криками. На третий день в толпе придавили пенсионерку. Пожилая женщина получила травму. Чтобы оказать ей помощь, пришлось вызывать бригаду скорой.

Пострадавшая в давке пенсионерка. Фото: ИА «Кам 24»

Ажиотаж вокруг бесплатной горбуши спал только на четвертый, последний день акции. В пятницу давки удалось избежать, но очередь за рыбой все равно растянулась метров на сто…

Владимир Илюхин в последнее время регулярно анализировал краевые события в инстаграме. Но с начала этой недели он хранит молчание. Понятно, что комментировать видеозаписи, на которых запечатлены толкающиеся за рыбой старики, ему будет непросто. На Камчатке еще не забыли, что в прошлом году Илюхин при единогласной поддержке депутатов от «Единой России» поднял себе и своим приближенным пенсии до 150 тысяч рублей в месяц. На этом фоне плохо организованная раздача рыбы обычным пенсионерам выглядит как подачка. Едва ли жители Камчатки приняли этот дар с благодарностью.

Петропавловск-Камчатский